酒駕修法：交通部提初犯致死傷沒入車輛，民眾黨認為累犯家人車輛應連坐罰

最近國內發生多起酒駕悲劇，高雄一名酒駕駕駛日前不慎撞上行人、導致1死3傷，藝人宋少卿昨（28）日也發生酒駕撞上計程車的意外，這2起意外肇事者都不是第一次被抓到酒駕，引發各界撻伐、要求交通部修法重懲。交通部表示，將提案朝3方向修法加重懲處酒駕，包括初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛，以及提高同車乘客罰鍰。

交通部長王國材今（29）日表示，昨日針對道路交通處罰條例開會，會中討論針對嚴懲酒駕的修法方向。由於2019年方針對酒駕加重罰則修法過，此次評估主要有3方向可修正：

第一，目前是針對酒駕累犯才沒入車輛，王國材說，未來考慮第一次酒駕並造成他人重傷或死亡，就要沒入車輛。

第二，目前法規對酒駕累犯定義為「5年內2次以上酒駕者」，交通部希望能延長到10年內，「10年內有酒駕2次以上者」即為累犯。

第三，針對酒駕者同車乘客的連坐的處罰，王國材表示，現行同車乘客懲罰太輕，將研擬提高罰鍰金額，初步希望提高5倍為3000元至1萬5000元。現行《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，同車年滿18歲以上乘客一併處罰600至3000元罰鍰。

至於修法目標期程，王國材表示，會把這個當成明（2022）年上半年最重要、最嚴肅的課題。至於前交通部長陳建宇日前於臉書直指酒駕案件年增，質疑交通部近5、6年來遏止酒駕成效不彰，王國材說，事實上酒駕致死案件每年遞減，不能說沒有成效，但交通部的態度是酒駕零容忍，因此將研擬修法。

根據交通部統計，2011年酒駕造成死亡人數是909人，2016年降為399人，2020年降為289人。

Photo Credit:道安資訊查詢網

民眾黨拋「洗大體」防治、累犯家人車輛應連坐罰

台灣民眾黨立院黨團今日舉行「宣戰別只做半套，科學治理解決酒駕問題」記者會，呼籲政府修法加重罰款，除新車強制加裝酒精鎖、矯正酒駕累犯的成癮症，更提議應修法規定酒駕累犯及其家庭所有車輛要有連坐責任。

黨團總召邱臣遠指出，台灣雖在2020年3月規定酒駕累犯需裝設「酒精鎖」，但截至2021年11月底，應裝酒精鎖人數共2367人，但實際安裝僅95輛，執行率只有4％，原因在於「管車不管人」，且重考駕照才加裝，許多累犯乾脆無照駕駛或者開其他人的車，建議政府應強制新車加裝酒精鎖，並修法讓酒駕累犯及其家庭所有車輛，應都有連坐責任。

立委蔡壁如表示，根據交通部近10年統計，酒駕累犯比率近38％，當行為人酒駕已達4次以上，其確診為酒癮者的比例更高達88.2％，必須矯正酒駕累犯的酒精成癮，從源頭醫療介入來防止酒駕。立委賴香伶指出，台北市針對酒駕者安排酒癮治療，去（2020）年輔導的472人中已有389人無再犯紀錄，呼籲將台北市經驗納入修法。

立委張其祿則指，酒駕者可能被關個幾年就放出來，甚至還能因表現良好獲得假釋，肇事者往往因從事特殊產業、脫產或沒有資產，而難以罰金、賠償來懲罰及課責，因此有必要思考採取特殊手段，像是過去曾有人提議「酒駕肇事者去洗大體」，或對酒駕同行者「連坐罰」檢討加重等，另以酒駕罰金專款專用設立「被害補償基金」，加強照顧酒駕受害者與家屬。

日前發生酒駕意外的高雄，市政府擬透過加強執法嚇阻酒駕違規發生，市長陳其邁指示5大建議，包括針對酒駕駕駛人除罰鍰外，永久吊銷其駕駛執照並沒入車輛，另對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之；建議同車乘客需連帶負刑事責任，此與先前國民黨籍立委江啟臣等人提案的修法方向類似。

宋少卿五度酒駕闖禍，相聲瓦舍保證「不會讓酒駕累犯上台」

藝人宋少卿昨日開車與計程車發生碰撞，酒測值高達0.95毫克，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，檢方訊後諭知新台幣3萬元交保。已是第五度傳出酒駕劣行，宋少卿下午步出新北檢受訪時，向社會大眾致歉多次，表示自己有叫了代駕，卻是心存僥倖，自己從停車場把車開出與代駕會合前，不慎發生擦撞。

「相聲瓦舍」創辦人馮翊綱昨日中午也立即在相聲瓦舍臉書發布聲明指出，相聲瓦舍支持政府，與大家站在一起，絕對不會姑息、遮掩酒駕累犯。相聲瓦舍即將在高雄衛武營演出的最後2場《三十三》，以及明年的相聲作品《畫虎藍》，他保證「不會縱容」、「宋少卿不會出現在台上」，將更換主要演員，以及暫時關閉《畫虎藍》票房，處理好後將重新宣傳及開放票房。

馮翊綱沈痛表示，作為宋少卿30年來的表演搭檔，但他有個前提，「相聲可以不說，戲可以不演，做人怎麼可以做成這樣，絕對不行」，在公務上，相聲瓦舍作出即刻處置。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺