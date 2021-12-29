昨天（編按：12月28日）晚上，港島區一間酒店的宴會廳，容下了百計賓客。因為疫情，這場周年晚宴已經延誤了一年半。對赴宴的人來說，這段時間發生的轉變翻天覆地。

主辦單位香港記者協會過去多年都有個傳統，於晚宴上拍賣籌款。晚會上衣香鬢影，商賈雲集，政治上不同立場的人也會來，在歡笑聲中捐一點錢，以支持記者協會平日的民間教育或業內培訓活動。

這天晚上，來的人沒有以前多，亦有一些贊助商悄悄退下了。晚會氣氛變得沒那麼熱鬧，但卻有一種相濡以沬的氣氛。

有人以為這場晚宴根本不會舉行。早前，「記協」被接連受到批評，記協晚宴亦被點名指斥，連贊助商都被攻擊。記協會否步其他公民社會組織後塵自行解散，或惹上官非，在今日的香港也是可能的。

昨晚晚宴舉行期間，酒店門外有幾名攝影師，拍下出入酒店的嘉賓臉容照片。宴會進行的時候，手機傳來消息，記協主席陳朗昇再次被建制媒體指斥他「嫖妓」，配上他走進宴會場地酒店的片段，指他「對是否有召妓沒有回應」。

外面風雨交加，宴會中人仍然舉杯暢飲，但在座所有人都知道這不過是風雨中互相抱團取暖，更難的路在前面，沒有人知道那一次相聚是最後一次。

記協晚會籌辦者也知道。今年特別訂定主題為「繼續照亮」，香港著名政治漫畫家尊子替設計了晚宴主題漫畫，偌大的舞台上投射了這幅畫：好幾支揹着照相機的墨水筆，在漆黑的雨夜艱難地提燈前行，照亮前面的路，也為眾人指路。

記協主席，頂着大肚子愛踢球的陳朗昇，這天一改平日的粗豪裝扮，改穿卡奇色西裝，我們都笑說他「穿得比他結婚還帥」。晚宴的序幕，由他發表題為「荊棘滿途戳力不倒」的感言。

他談到，今時今日要當記協的「執委」並不容易，「考慮到個人安全或前途因素」「不是人人願意接任」，「這幾個月是香港新聞界翻天覆地、滔天巨浪的日子」。

他回顧到這半年的日子，《蘋果日報》多名管理層被拘捕，不獲保釋，《蘋果日報》這間傳媒可以在短短兩星期內消失，百計新聞工作者失去工作，市民失去讀物。

「香港始終要真相，亦需要記者。面對不明前路，只望支持記者的朋友和夥伴，繼續給我們微弱的鼓勵。」平日口沫橫飛，風格豪邁的他，這刻站在台上，表情竟有點靦腆。

晚會邀得歌手方皓文獻唱，暱稱小明的方，透過視象直播，唱了幾首歌，把現場氣氛推高。她說，欣賞記者的工作，特別過去兩三年，記者工作不論對社會還是大家的心靈，也特別重要，希望大家別放棄，一起「做最好的自己」。

跟着她唱了一首《假使世界原來不像你預期》，熟悉前奏響起，大家舉起手機的小白燈，跟着音樂搖罷。

「當一切完全不像你預期，才明白不可心死，沿路再走幾千公里，要做最好的你。」

散席時，陳朗昇和一群年輕人在大會主題牆前笑着拍合照。

「好多人呀，他們是誰？」有人答：「《立場新聞》吖嘛，這裡容納了很多年輕記者的。」

音樂、笑聲、碰杯聲靜下來，才不夠半天。這班記者就迎來了又一場風暴。

晚宴完結後的八個小時，香港警察國安公署人員於今天清晨，持手令上門找陳朗昇，找他回警署協助調查，中午前他暫時獲釋，警察在其住所搜查並檢走電腦，銀行提款卡及存摺。他被調查的罪名是「串謀發布煽動刊物罪」。

Photo Credit: AP/ 達志影像 陳朗昇於今（29）晨被捕

此罪，並非去年才實施的國安法，而是自1967年「六七暴動」期間，殖民地時代港英政府曾以此罪關掉左派報章使用過，其後法例沉睡多年，近來「被活化」再用以控告工會或社運人士。

晚宴的早上，《蘋果日報》幾名涉國安法的高層在法庭有過堂程序，除了國安罪名，亦加控了這個「煽動刊物罪」，不少記者早上跑法庭，晚上去酒店飲宴，沒想過，此法例又再被使用控告同業。

警方派出二百名便衣，到《立場新聞》辦公室搜查，並拘捕6名前任及現任高層。

被拘捕人士包括44歲女歌手何韻詩、73歲大律師吳靄儀、63歲資深社福界人士方敏生、63歲周達智、34歲署理總編輯林紹桐（他即時辭去總編工作）、及52歲鍾沛權。

即使多名董事已於6月已辭任，鍾亦在太太陳沛敏（即蘋果日報高層之一）被拘捕後，已辭任總編輯。

坊間關注，陳沛敏因蘋果案件被關押期間，鍾沛權恒常探望並拿物資給太太，太太大病初癒又身陷囹圄，現在夫婦二人皆失去自由，令認識二人的朋友極憤慨。

《立場新聞》前身乃《主場新聞》，2012年起經營網媒，2014運作至今。鍾出身傳統媒體，卻願意開拓空間讓年輕記者及時評作者發揮其所長，多名因其他傳媒空間收窄仍未想放棄新聞理想的記者，皆轉到《立場》工作。

2014年《主場新聞》經營者表示受到壓力關閉平台，以《立場新聞》重新起步後，2021年聖誕和新年之間，卻迎來更大的風暴。

有採訪內地新聞經驗的記者表示，聖誕期間，外國媒體記者因為文化習慣在休假，這個時期行動，可把輿論壓力減低。

被捕歌手何韻詩原計劃數日後舉行網上演唱會。何的友人，歌手黃耀明剛在聖誕期間完成六場演唱會。演唱會上，黃耀明讀出了關於猶太裔哲學家漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）的觀察，「平庸的邪惡」是如何出現在人性之中。