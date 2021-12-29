中二區1/9補選倒數：國民黨連日猛攻林靜儀「人設崩壞」，民進黨全黨動員「靜昶守護」終結惡罷

台中第二選區補選將在1月9日登場，選戰也逐漸白熱化。國民黨連續兩日召開記者會批評林靜儀言行舉止囂張跋扈，且時任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員出席率低、當時參與修惡《勞基法》等，根本不夠格當立委；民進黨黨團和黨中央今（29）日也連開兩場記者會，號召全黨動員支持林靜儀。

林靜儀本人則反擊，自己與補選對手顏寬恒同樣擔任第9屆立委，她在國家政策上改變並推動友善政策，反觀顏最重要的政績就是為家族爭取105號碼頭，嗆聲若這樣的差距還看不出來，「國民黨根本泯滅作為重要政黨的角色」。

國民黨批林靜儀「囂張跋扈」，為黨意才「堅定」

國民黨28日發布一段剪輯影片，抨擊中二選區民進黨參選人林靜儀「溫柔堅定」形象崩壞，並舉列林靜儀十大金句，抨擊林靜儀囂張跋扈。

今日國民黨中央又再開記者會批林靜儀企圖利用專業醫師的形象獲取政治利益；2016年《勞基法》修法「一例一休」爭議時，林靜儀擔任民進黨不分區立委，許多勞團上街抗議，但民進黨執意推動，林靜儀沒為醫護人員發聲，反而成為勞權的劊子手，面對打進林靜儀辦公室的抗議電話沒有人接，林靜儀竟然回「助理去大便」。

國民黨文傳會副主委黃子哲批評，林靜儀號稱「溫柔堅定」，是「堅定的不開會，溫柔的領通告費」。他表示林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員時，出席率極低，常請假去上節目；根據VICP會議紀錄顯示，109年林靜儀七場出席兩場，出席率：28%、110年九場出席一場，出席率11%。24名VICP委員中，林靜儀出席最低，「如果連疫苗受害者都不照顧、重視，現在要參選立委，會照顧中二選區的民眾嗎？鬼都不信！」

國民黨發言人鄭照新則批評林靜儀「不斷說謊，護航高端無上限」，台灣5月份本土疫情大爆發，蔡政府採購疫苗不利又阻擋民間團體籌措疫苗，林靜儀是當時最惡劣的幫凶，曾在媒體投稿抹黑BNT疫苗是中國代工丶沒有藥證，卻被疫情中心打臉。

鄭照新表示，林靜儀脫序行為百百款，曾被爆拿當選證書討350萬，擔任社褔衛環委員會召委時，掛名研究計劃有給職顧問，甚至附上立委當選證書向衛福部申請350萬元補助，涉嫌違反利益迴避原則。面對這種質疑，林靜儀只會辯稱「不知道當選證書跑去哪？」如此荒唐的理由，讓人質疑這種連自己當選證書都保管不好的人還想當什麼立法委員。

Photo Credit:中央社

民進黨全黨動員相挺，林靜儀反擊：不敢比政績

民進黨團今天早上發出甲級動員令，民進黨立委幾乎全體動員，身穿「挺靜儀」T-shirt，塞滿整個黨團記者室，並高喊「團結挺靜儀、正義一定贏」。下午中央黨部也召開「靜昶守護終結惡鬥」記者會，身兼黨主席的總統蔡英文表示期盼惡意操作的罷免以及地方派系過度政治動員，都應該要劃下句點，呼籲支持者「進場（靜昶）」守護家鄉，當政治惡鬥的終結者，讓政府可以專注國政，讓社會可以有個平靜的好年。

林靜儀表示，國民黨不敢比較她與顏寬恒擔任第9屆委員政績，自己為了民眾與各個組織，在國家政策上改變並推動友善政策，反觀顏寬恒最重要的政績就是為家族爭取105號碼頭；這樣的差距如果國民黨還看不出來，根本泯滅了作為重要政黨的角色。林靜儀表示，擔任立委最應該知道法律，顏家卻占用國有地、占用公保地，不願積極的去處理，選民應該要選出為公眾利益努力、對國際的政策有視野的立委，強調「跟對手相比，我比他適任的多。」

對於國民黨群組傳出揪出總統蔡英文、蘇貞昌違建，林靜儀說，這些都是在轉移焦點，她很憤怒的是顏家光申報財產就有60幾筆土地跟房屋，這種情況下還要違建、占用公保地，坐擁如此龐大的資源還要占便宜、蓋違建，家族又有副議長，這樣的做法到底算不算是合格立委，相信民眾非常清楚。

蔡英文下午則在「靜昶守護」記者會上表示，此時台灣的經濟正在大步向前，但國際社會疫情卻又相當嚴峻。台灣社會需要專心面對經濟和防疫，能做最大努力、克服挑戰，不應該再被惡質的政治操作干擾。1月9日贏回中二選區、守住中正萬華，就是終結罷免惡鬥最直接也最有效的方法；而最關鍵的主角，就是中二選區和中正萬華的選民。

蔡英文也請大家看一看她身邊的林靜儀和林昶佐，並指他們是台灣中生代優質的政治工作者，是最專業問政、最有服務熱忱的民意代表。她拜託鄉親以行動站出來，用行動，進場守護家鄉，用行動，當政治惡鬥的終結者。

蔡英文表示，看到很多黨公職都全力在幫忙輔選，幫忙掃街、站路口。選情很激烈，這幾天要繼續強力催票，請所有黨內人員，假如可以到這兩個選區幫忙，就應該要盡力去跑，也拜託支持者打電話催票，鼓勵選區選民出來投票、幫忙多拉幾票。

蔡英文認為，最後的選舉結果可能差距很接近，一定要拚全力來贏得這場選戰。1月9日集結所有的力量，「靜昶守護，終結惡鬥」，讓政府可以專注在國政，讓社會可以有個平靜的好年。

Photo Credit:中央社

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