寮國將重啟邊境救經濟，新開通的中寮鐵路會帶來一線生機還是債務危機？

文：林柏宏

寮國官方12月初宣布，將於明年1月1日重新開放封閉逾18個月的邊境，預計包含美、中等17國的遊客將可前往寮國首都等「綠區」旅遊，以提振當地慘遭疫情衝擊的觀光產業。寮國同時希望12月才剛開通的中寮鐵路能提升旅客運量並振興經濟。

不過專家提醒，寮國恐因接受中國融資來籌建中寮鐵路而深陷負債危機，即便此一鐵路開通，也難助攻該國農礦產品的外銷成長。

根據寮國官媒報導，部分國際旅客將可於明年1月起，前往寮國首都永珍（Vientiane）、萬榮（Vang Vieng）以及被聯合國列為世界文化遺產的瑯勃拉邦（Luang Prabang）等被劃為「綠區」的省市旅遊。

不過，旅客必須在啟程前14天完整接種新冠疫苗，並提交3天內的核酸檢驗陰性報告，才能入境寮國。

這是寮國政府在關閉邊境18個月後的首波重啟邊境計劃，目前僅允許包含中國、部分東協國家、美國和英國等17國遊客造訪。

在寮國宣布重啟邊境之際，歷時5年興建的中寮鐵路也於12月3日正式通車。這條鐵路北起中國雲南昆明，途經寮國的瑯勃拉邦、萬榮，終點站為寮國的首都永珍，對明年計劃前來寮國旅遊的旅客，正好可搭乘這列火車前往「綠區」一遊。

旅遊業者摩拳擦掌 盼中寮鐵路活絡觀光

針對已經通車的中寮鐵路，寮國不少觀光及飯店業者相當看好，他們認為有助於復甦當地經濟、活絡觀光產業。

位於寮國首都永珍市區的「塔鑾多爾瓦列飯店」（Le Thatluang D’oR Boutique Ho-tel）客房部經理安妮塔（Anita）在接受美國之音採訪時表示，很多遊客都想搭乘中寮鐵路，走訪各城市。

安妮塔說：「我認為火車票價很合理，據我所知已經有很多當地人坐過火車了，我們旅館也已經有客人預訂火車行程，甚至連我自己之後都想坐坐看。」

另一家位於寮國首都永珍的「布拉薩里塞納飯店」（La Seine Hotel by Burasari）擔任接待人員的阿克（Aek）則希望中寮鐵路能帶來更多的中國遊客。阿克告訴美國之音：「火車對商人和遊客來說是很棒的設施，可讓更多中國旅客入住我們的飯店。」

也是位於首都永珍的「那拉卡旅行社」（Narakath Travel ）業者艾特（Ait）同樣對新的鐵道路線抱持正面評價。荷蘭籍的艾特告訴美國之音：「我已經乘坐過火車，沿途風景令人讚嘆，它帶旅客前往未遭受破壞的景區。我認為這條新的火車路線會對寮國的旅遊業帶來翻天覆地的影響，也可為我們的旅行社帶來商業利益。」

寮國國家主席通倫·西蘇里（Thongloun Sisoulith）在中寮鐵路的開通儀式上大贊這條新鐵路，他說，中寮鐵路展示了「現代基礎建設的新時代，寮國人民的夢想已經實現。」

Photo Credit: Reuters / TPG Images 圖為12月2日的中寮鐵路開通開幕典禮，當地人民與新穎的中國製造的新型子彈頭列車合影。

鐵路跨境觀光暫未開通、農礦品出口受限

根據美國《外交家》雜誌（The Diplomat）報導，全球新冠疫情爆發前，光是2019年一年，就有超過100萬中國旅客前往寮國旅遊，佔當地一整年旅客人數的五分之一強。從寮國將中國列為明年首波開放的入境名單中，可以看出寮國當局極力盼望吸引到中國遊客。

儘管寮國政府及多數觀光業者都相當看好中寮鐵路通車和開放中國遊客的觀光效益，然而，位於東台灣宜蘭的佛光大學公共事務學系教授陳尚懋認為，後疫情時代下，過去中客團經常出現的一條龍旅遊模式，業者因利潤過薄已經不太願意接單，這可能讓中寮鐵路及當地旅遊業的觀光收益面臨下修。

陳尚懋告訴美國之音：「中國遊客一到龍坡邦（瑯勃拉邦）的車站，一出來，我就是遊覽車把你接了。中國大陸的遊覽車接到你中國大陸人開的這個藝品店，然後中國大陸人住的飯店。你一條龍的方式一進來，當地人就覺得，這條鐵路對我沒有利益，對當地經濟基本上沒有太大的幫助。我覺得這次的疫情之後，不可能再是這麼大團的出遊，一定就是小團，這個旅遊的型態會完全地改變，這個可能也會影響到這條鐵路的一些後續的發展。」

除了觀光收益不容樂觀外，位於台北的中華經濟研究院（中經院）東協研究中心主任徐遵慈在接受美國之音採訪時表示，這條新鐵路也無法立即運輸當地的農、礦及成衣產品出口，因此，出口助攻的效益也還有待觀察。

徐遵慈說：「目前為止，中寮（中老）鐵路雖然已經蓋好，但是第一，它往下面延伸到泰國的這個部分，其實是還沒有連接起來，所以它打通到泰國，然後出海到歐美市場的這條路的話，目前是並沒有辦法來進行。另外它要往北進到中國的這個部分，因為寮國（老撾）這段時間它的疫情其實是非常嚴重，農產品、礦產品進到中國的話，它陸運的這些邊界的檢驗等非常地嚴格，所以也導致說它往上的這個出口，事實上是受到了疫情的影響。」

位於台北的國立政治大學歷史系名譽教授陳鴻瑜則說，僅有中寮鐵路開通，作用其實不大，連結的公路網也必須完善，才能有效發揮整體的運輸功能。

陳鴻瑜告訴美國之音：「寮國期望它的農產品能夠透過這個鐵路很快速地運到中國的市場去賣。這條鐵路在寮國境內總共設了21個站，這個站的附近的農產品是不是有適合的公路或者交通把它送到鐵路車站來，然後再運到中國去，現在這個應該還在開始（興建），所以你還看不出來它運輸的功能有多大。」