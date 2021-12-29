南非研究感染Omicron可提升對Delta免疫力，美國發現打完疫苗者症狀輕微

Omicron已在歐美多國肆虐，但科學界對此變異株的了解尚未完全。最新發現為南非科學家研究顯示，Omicron確診者面對Delta變異株的免疫力會提升，尤其是接種過疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨（28）日公布最新研究報告，指出Omicron潛伏期較短，僅3天左右，且重複感染機率高。日本東京大學醫學研究所佐藤實驗室，則透過倉鼠動物實驗比較Omicron和Detla，顯示前者的傳播力是後者的3到5倍。

確診Omicron可能降低再次感染Delta，英、美專家表示與眼前經驗相符

（中央社）南非科學家的研究顯示，感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新變異株Omicron，可提升對舊變異株Delta的免疫力。

《路透社》報導，這份研究只涵蓋一小群人，且尚未通過同行評審，但它發現感染Omicron的患者，對Delta變異株的免疫力會提升，尤其是那些打過疫苗的人。

這份分析一共召募33名打過疫苗和沒打疫苗人士，他們都在南非感染Omicron變異株。作者發現，這些樣本在召募後的14天，Omicron變異株中和程度提升14倍，同時Delta變異株的中和程度也增加4.4倍。

參與此研究的科學家表示：「感染Omicron的個體，Delta變異株中和程度提升，這可能會減低Delta再次感染那些人的能力。」

科學家說，這份研究的結果「符合Omicron正在取代Delta變異株的現象，因為它能引起中和Delta的免疫力，使得再次感染Delta的可能性降低。」

根據這群科學家，Omicron取代Delta可能帶來何種影響，還得看Omicron致病力是不是比Delta低，「如果是的話，那麼COVID-19重症發生率將減低，染疫對個人和社會的干擾可能減少。」

南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）教授席加爾（Alex Sigal）27日在推特表示，如果Omicron致病力較低，如同南非經驗所顯示，「將有助趕跑Delta」。

根據稍早一份南非研究，感染Omicron的患者住院和重症風險低於感染Delta變異株的人，但作者表示，部分原因可能是因為群體免疫力變高。

非洲南部與香港11月率先發現Omicron後，這種變異株已擴散至全球，並使若干國家醫院負荷超重。

美國CDC研究報告：Omicron潛伏期較短僅3天，重複感染機率高

（中央社）美國疾病管制暨預防中心昨日公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3天左右，且重複感染機率高。但若先前曾染疫或打完疫苗，症狀多屬輕微。

美國12月1日通報首起COVID-19變種病毒株Omicron案例。但根據美國CDC公布的最新研究，內布拉斯加州衛生局早在11月29日就獲通知，當地一家6口疑似群體染疫，並在12月2日透過病毒基因定序確認感染的是Omicron。

報告指出，這起群聚案件主要案例為一名從奈及利亞返國的48歲男子，他未打過疫苗，但曾在去（2020）年11月確診；同住5名染疫家人中，有4人去年11月也曾確診。6人中僅1人完整施打疫苗，其餘皆未接種。

專家經過調查後發現，Omicron潛伏期較短，僅3天左右，先前其他變異株潛伏期皆大於5天，Delta變異株則接近4天。

此外，研究引述其中5位過去曾染疫的病患指出，感染Omicron的症狀，與他們先前染疫情況相似或較輕微。但報告提醒，目前還無法確定症狀輕微是因為病患體內已有抗體，還是感染Omicron確實有不同臨床特徵。

針對其中5人重複感染COVID-19，包括1名已打完疫苗，報告表示，這可能是因為病患體內免疫力消退，加上Omicron可能具備部分免疫逃脫特性。

專家提醒，近期Omicron確診案例大幅增加，已成為美國主流變異株，在在顯示施打疫苗並搭配戴口罩、維持社交距離等防疫措施的重要性。

根據美國CDC最新統計，12月25日當週Omicron占新增COVID-19病例58.6％，已成美國主流變異株，Delta則占41.1％，威力仍不可小覷。美國CDC先前指出，12月18日當週Omicron占比已達73.2％，但今天大幅下修成22.5％。

《自由時報》報導，東京大學醫學研究所佐藤實驗室（Sato Lab）近日發表全球第一個透過倉鼠動物實驗觀察Delta變異株和Omicron變異株引起的輕重症、傳播力等情況，依照該團隊目前的預發論文顯示，相比Delta變異株，Omicron變異株的病毒膜和人體的細胞膜結合力較差，也可推出為何感染Omicron變異株者通常病徵都較不明顯。

另外從肺部感染中也可看到，感染Omicron變異株後，肺部感染較Delta變異株更輕，但也從研究中顯示，Omicron變異株的傳播力是印度株的3到5倍。

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