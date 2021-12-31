Omicron感染率居歐洲之首，為何丹麥人還能如此淡定？

文：Bernd Riegert

兩週來，奧密克戎（Omicron）新冠病毒變種肆虐丹麥全國，所以在聖誕節假期後出現如此之高的感染指數似乎也並不令人感到意外。根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）的統計，聖誕節前14天，丹麥平均每10萬居民中的感染數達到2100，居歐洲之首。

歐洲其它國家的情況也同樣令人擔憂。斯洛伐克和捷克在相同時間段平均每10萬居民中的感染數均超過1500，愛爾蘭達到1400，荷蘭超過1300。法國、比利時、克羅埃西亞和塞普勒斯也都在1000上下。德國為790。奧密克戎變種在歐洲造成爆炸性感染潮。

歐洲疾病預防控制中心預測，未來數日數週內，歐洲各國的感染率都將急劇上升。奧密克戎感染潮無法被阻擋，而只能被減緩。

去（2020）年同期丹麥國內的感染率僅為現在的四分之一，但是當時需要送醫救治的病人數量明顯高於現在。12月27日，丹麥全國需要在重症監護室接受治療的新冠患者總數約為70人。丹麥國家血清研究所（State Serum Institute）公佈的數據顯示，與今（2021）年1月感染高峰期相比，目前重症患者的數量僅為一半。

丹麥全國疫苗施打率為77％。另外有42％的疫苗完整接種者已經接種了加強針。丹麥國家血清研究所認為，該國已經大大加強了針對COVID-19的防範措施。患者組織Lungeforeningen主席莫根森（Torben Mogensen）在接受丹麥通訊社採訪時說：「控制住院人數最為重要。所以我並不擔心我們的醫療體系會發生崩潰。」

本週一，丹麥新增確診病例數為1萬4844例，當日的總檢測量為18萬9840例。丹麥媒體指出，由於聖誕節假期的緣故，這一數字可能未必反映實際情況。

德國羅伯特・科赫研究所判斷，在德國每檢測出一例新冠肺炎陽性病例的同時，大約有4到6例感染病例出於各種原因未被檢出。也就是說實際感染數遠高於衛生部門的統計。未檢出的感染者數量在歐洲其它國家究竟有多少，目前很難判斷。

為了應對奧密克戎變種引發的感染潮，丹麥已經重新恢復執行一些疫情限制措施，例如關閉劇院、電影院、博物館；酒吧只能營業到23點；只允許疫苗接種者、康復者和測試陰性證明持有者在餐館內就餐；口罩強制佩戴令被延長……但是丹麥沒有對私人社交接觸做出限制。

週一開始，只有接種過疫苗且持有新冠檢測陰性證明的人員才可以入境丹麥。德國目前要求所有入境德國的丹麥人都必須出具疫苗護照。未接種者入境德國時需要先進行隔離。

但是在德丹邊境地區，因工作需要在兩國間穿梭的通勤人員不需要執行這些規定。邊境地區的居民過境時也不需要接受檢查。這就導致很多德國人跑到丹麥一側購買新年除夕夜燃放的煙花爆竹。這在德國是被禁止的，但是在丹麥是被允許的。一名在丹麥邊境小鎮奎爾薩（Kruså）賣煙花的商人對丹麥媒體說：「目前大約80％的顧客都來自德國。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航