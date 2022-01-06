【書評】巴爾加斯．尤薩 《公羊的盛宴》：在權力面前，端起斟血的酒杯

文：無鴉片評論 Estelle Chiu

真正的奴役，並非臣服於主人之下，日夜受人所控；而是當你已經脫離枷鎖，卻寧願轉頭跪地，懇求主人再度從你手中贖走自由。

三十年的暴力，讓人心已被服從制約，於是叛變的將軍終究無法下令奪權；於是忠勇的軍人決議聽令處決摯愛；於是失勢的參議員不惜出賣女兒的初夜；他們看著元首的時候說，元首，我如此行事是對您的服從。即便多麽渴望自由，他們最終依舊選擇親手折斷自己的翅膀。

羅曼沈浸在一種被催眠的狀態之中，心想，自己會有這種冷漠的表現，都要歸咎於元首，儘管特魯希優的肉體已死，但是，其靈魂與精神等諸如此類的東西卻還在奴役著他。——P.402《公羊的盛宴》（La Fiesta del Chivo）

拉美文學泰斗，2010年諾貝爾文學奬得主巴爾加斯・尤薩（Mario Vargas Llosa） 作品《公羊的盛宴》（La Fiesta del Chivo），是加勒比海中美洲多明尼加的強權故事，以1960年以前的真實強人拉斐爾・特魯希優（Rafael Leonidas Trujillo）為藍本改編。

特魯希優掌權超過三十年，被暱稱為「公羊（Chivo）」，他暴虐無常的統治，輔以大量的金權攏絡，將整個國家變成了他獨一無二精心享用的饗宴。我在多年前因為當時的讀書會成員簡介，曾經閱讀過《拉丁美洲：被切開的血管》一書，對於拉丁美洲從舊殖民時代的經濟掠奪史，以及殖民者退出之後，如何繼承該掠奪體系的強人統治，以及而後世界貿易資源傾斜導致的新殖民主義等，有些許的著墨。

《公羊的盛宴》作為而後的閱讀文本，剛硬的寫實主義風格，更加清晰地將上述的歷史事實轉化為故事。自此而後，我對拉丁美洲這塊大陸的形象，也才更加豐富了起來。

尤薩到底是一名什麼樣的寫作者？他是如何看待特魯希優在拉美永劫回歸般的歷史傳統裡扮演的角色？這一部群像劇作品，又為什麼值得一讀？

拉美文學的叢林幽深且神祕，首先，讓我們從尤薩開始說起。

文學即是叛逆的火：尤薩作為堅定的政治批判者

巴爾加斯・尤薩（Mario Vargas Llosa）或許並非台灣閱讀者熟悉的名字，然而其在世界文學以及拉美地區的影響力可謂深遠。一方面是他爆裂敢言的華麗語言，使他的作品具有強烈的辨識風格，算是拉美魔幻寫實主義後，又一波奠定寫作地位的頂尖人物。

一方面是他對於政治的敢言以及實踐，使他不僅曾經在秘魯以政治新人之姿參選總統，亦不時針砭時事：他於2020年3月，西班牙因為COVID-19到來措手不及，疫情飆升，尤薩即在西班牙《國家報》（El País）發表文章，認為中國政府必須為了隱瞞疫情初期資訊付出責任，並且批評「中國模式，亦即政治獨裁的自由市場，不應是第三世界的唯一模範。」此言一出，自然遭受中國政府強烈反擊，即刻下架中國市場內尤薩所有出版書籍。只是尤薩辛辣且堅定的態度，以及其一以貫之的寫作概念，自然也不可能會因為封殺動搖。

文學就是火，它意味著叛逆和反抗，作家的價值就在於抗議、反駁和批判。——巴爾加斯・尤薩（Mario Vargas Llosa）

Photo Credit: AP / 達志影像 秘魯文學巨擘巴爾加斯・尤薩（Mario Vargas Llosa）

尤薩的寫作風格何以具有強烈辨識度，亦可從他獲頒諾貝爾文學獎時，瑞典皇家學院引言窺見一二。瑞典皇家學院認為：「從總統到妓女，他對於人們有著無設限的關注，從政治家的自負到刻畫愛情的精湛情節。……尤薩一眼就能洞察無知的愚蠢與邪惡的消沉，利用虐待傾向的刑罰主義與階級虛榮來描繪男人的友情，是他非凡的寫作能力。」

我在閱讀他的作品時，時常因為他大膽、露骨的用詞感到壓力，尤其他在描寫高壓下人性的強悍與懦弱時，可謂直言不諱，只因他誠實呈現極權統治之下必當扭曲的群體行為，絕不搽脂抹粉。若另外一名拉美文學巨擎，外交官詩人聶魯達的詩作是豐美而壯闊的地景，尤薩的小說即是一場華麗卻殘酷的暴風雨——《公羊的盛宴》（La Fiesta del Chivo）在翻開第一頁開始，就宣告著這場盛宴必當鮮血淋漓。

一旦成為盛宴的賓客，便再也不能離開

《公羊的盛宴》由三條全然不同的故事線開展，三條故事線並不一定有所交集，然而卻是特魯希優政權在三十年統治後，即將邁入倒台過程的群像書寫。這三個故事中，一則發生於特魯希優倒台後二十年，一名當初逃亡的成年女性回到故鄉，揭開當時她父親為了保住政治地位，將她當成性獻祭的過往傷疤；一則是特魯希優第一人稱視點，貪污、濫權、招妓，可謂是他魚肉國家的聲色犬馬日誌；最後一則則是驚心動魄的反叛者復仇計畫，敘述一群被極權統治逼近牆角的多明尼加公民，如何策劃暗殺與政變，且而後被政府清算的過程。

作為讀者，整個閱讀體驗，即是在上述這三條支線裡，以全知視點重構特魯希優時代的風景。特魯希優坐在政治餐桌上大快朵頤，分贓著國家資產，並在過程中剷除阻擋他享用美食的障礙。殺戮之稀鬆平常，有如橫切端上餐桌的肉排。被他邀請入座的袍澤與親屬，即便最初政治理想清高，也在經手虐殺他人與自我催眠的循環下，喪失了離開盛宴的能力。而到最後，當元首吃完了主菜但尚不饜足，袍澤與親屬也心甘情願躺下，成為這場血宴上一道新的甜點。

明知這是一場一但開始就無法離開的盛宴。為什麼這些人當初願意入座呢？

尤薩的解釋是：在特魯希優掌權的三十多年裡，這些袍澤與親信，用他們全部的時間在政府與公有事業裡為偉大的元首賣命，而元首的確在過程中一定程度實現了這些袍澤與官僚的國家理想：他的確帶動了工商的發展、帶動社會建設、創造新的財富；他抑制了共產主義在拉丁美洲的蔓延，並確保了多明尼加在戰略地緣上的國家安全。經歷過一整個世代欣欣向榮的情景後，他的人民與近身官員，因為上述這些國家的成就，是以景仰與愛慕在擁護他。他們發自內心渴求能夠在那豐碩且強力的羽翼下求得庇蔭。