【串流哈燒片】Netflix《千萬別抬頭》：亞當麥凱回歸「鬧劇式」喜劇，講白了要說的是「人類自取滅亡」

亞當麥凱（Adam McKay）《千萬別抬頭》是Netflix今（2021）年的壓軸大作，高達7500萬美金的製作成本，接近兩個半小時的篇幅，全明星陣容，已經盤據聖誕節週末，Netflix電影排行榜榜首數日。

不過，本片在美國與台灣等地，在觀眾和影評間都開出兩極評價，例如知名電影網站爛番茄，無論影評或觀眾，都沒有開出高分好評。

Photo Credit: Netflix

觀眾都覺得《千萬別抬頭》太鬧了！不只「出乎意料」的結局，整部片就是在講美國如何拒絕與各國合作，把國內科技巨頭的利益，放在世界的未來之前，末日當前政客操作議題讓股票大漲、讓期中選舉（midterm election）獲勝比什麼都重要。

其中梅莉史翠普（Meryl Streep）飾演的總統，幾乎可以說是戲仿川普（Donald Trump）和希拉蕊（Hillary Clinton），亞當麥凱不只調侃抨擊民主黨，也將砲火對準共和黨。

至於馬克勞倫斯（Mark Rylance）飾演「BASH」科技巨頭，可說是亞馬遜公司創始人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）與「特斯拉」創始人馬斯克（Elon Musk）的融合體，前者已退休卻開始經營太空探索公司「藍色起源」（Blue Origin），後者則是經營「SpaceX」公司，時常向推特與其他自媒體粉絲報告「火星移民計劃」的想法。

《千萬別抬頭》光是演員的奧斯卡含金量就已經是年度之冠，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、喬納希爾（Jonah Hill）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）等人，還有上述提到梅莉史翠普、馬克勞倫斯，而小天后亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）與「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）也有客串。

《千萬別抬頭》卡司目不暇給，為的是讓幾番波折的故事，還能繼續緊湊、目不暇給，從發現小行星、晉見總統失敗、媒體爆料、第一次發射、第二次發射、反對運動、最後終局，全片雖然都在波士頓拍攝，卻讓然感覺本片在華盛頓特區、紐約、休士頓數個地方奔波。

雖然，《千萬別抬頭》看似龐大陣仗，也是Netflix歷年投資成本前幾高，但其實「只花了」7500萬美金製作，其實僅略高於亞當麥凱2010年代製作的《爛兄爛弟》、《為副不仁》，略低於《B咖戰警》。

其實，這樣的卡司陣容也是亞當麥凱「鬧劇式」喜劇片常見的陣仗。而值得補充的背景是，亞當麥凱離開了長年合作夥伴威爾法洛（Will Ferrell）的共創公司「Gary Sanchez Productions」，而後自立門戶「Hyperobject Industries」公司，《千萬別抬頭》就是其創業的首部長片，由派拉蒙影業開發，開拍前由Netflix買下了全球獨家發行權。

從本作來看，亞當麥凱在風格上其實並沒有劇烈轉變，拍了兩部「嚴肅電影」《大賣空》、《為副不仁》之後，《千萬別抬頭》只是回到早期「鬧劇式」喜劇的懷抱。

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《千萬別抬頭》完全不像講故事方式高明的《大賣空》慢慢從小人物故事鋪陳，專注在特定場景、特定時間之內，畢竟《大賣空》有原著小說；《千萬別抬頭》也不像《為副不仁》，透過大量華麗的投影片字卡，打臉實際存在的副總統錢尼（Cheney）的各種人生細節，而且明白揭露、點到為止的「揭秘」樣樣都來，當然，也別忘了克里斯丁貝爾（Christian Bale）幾乎變身般的演技輔佐。

這次《千萬別抬頭》沒有真實故事為文本，當直球面對美國紛亂的政治、媒體生態。故事其實就是「彗星撞地球」。

亞當麥凱在《大賣空》與《為副不仁》利用幻燈片式的檔案影像、字卡、旁白，用大量的資訊轟炸觀眾，癱瘓你的理性。這樣的做法早在他拍「鬧劇」的時代就很常見，用挑釁現實、層出不窮的情節，讓觀眾放棄理解。

觀眾與影評可能因為《大賣空》與《為副不仁》針砭美國現實的盛名，誤以為《千萬別抬頭》應該也是一部科學上詳實、直搗人性弱點的警示之作。然而，故事節奏上，或許亞當麥凱還是走著自己喜劇出身的路線。

不過，可惜的是，《千萬別抬頭》除了「不會有超級英雄拯救世界」之外，在「彗星撞地球」的設定上，就與其他災難從天而降的電影一樣，享有設定上的「弱點」，甚至「有過之而無不及」，這是「鬧劇」常見的做法。

諸君還記得日本導演新海誠《你的名字》的彗星嗎？那顆彗星在天上劃出長長的軌道，絕美場景震撼日本島民，但彗星卻意外分裂，碎片如隕石直擊日本鄉下小鎮。

同樣的「碎片」情節，發生在1998年的《彗星撞地球》，地球派出的「彌賽亞」任務飛船在彗星上裝上核彈，炸毀的碎片太大，如果墜入地球，會造成生物毀滅。而同樣是1998年，麥可貝（Michael Bay）《世界末日》則是小行星撞地球，NASA找上了油井鑽孔工人登入太空，裝設核彈，則更深入在如何在彗星上鑽孔，置入核彈，引爆。兩部片的結局都是隊員犧牲小我，引爆核彈，粉碎星體。

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而《千萬別抬頭》的第一個「科學失誤」，是彗星如果要畫出長長的尾巴，要在天上顯示出一個長達數十天以上的軌跡，肯定不會朝向地球直直奔來。根據透視法，就像在球場打球，一顆尾巴冒著煙的籃球直直地向你的眼睛打來，你看到的會是點，不是線。