《愛沙尼亞・解密全數位王國》：目標2025年擁有一千萬名電子居民，安倍晉三、梅克爾等人都已申請

文：維歐蘭・尚波提耶・德・里伯（Violaine Champetier de Ribes）、尚・斯畢里（Jean Spiri）

電子居民，各地企業家的全新數位國度

「我國位在歐盟東境的北側，這不利於我們與鄰國俄羅斯的相處，國內人口也逐漸減少……這表示我們必須想方設法維持經濟並尋找新客戶。那麼，為什麼不用數位來吸引他們呢？」前愛沙尼亞政府資訊長塔維．科特卡提出這個疑問，他曾深入參與創建電子居民的計畫。電子居民計畫（或數位跨國）是在2014年一場政府贊助的黑客松活動中誕生。如今，這項國家計畫正在進行最後測試，並宣布目標在2025年擁有一千萬名電子居民。

電子居民能夠從世界各地使用愛沙尼亞的數位服務，在愛沙尼亞創業並完全透過網路管理，以電子方式簽署文件，且能獲得專業銀行服務及使用國際線上支付系統，而不須親自前往愛沙尼亞。電子居民的申請採網路進行，要價100歐元，然後你就能從愛沙尼亞大使館取得電子居民身分證，並留存指紋以完成驗證程序。會有專門的服務供應商處理你的財政住所與帳戶。

2018年1月起，必須強制指定現場公司法定代理人。完成之後，公司就能完全透過遠端管理。為此，有兩種選擇：要是電子居民想在傳統的愛沙尼亞銀行開戶，就必須到實體銀行解釋營運計畫，並提供與愛沙尼亞有經濟往來的證明，是否能成功開戶完全取決於銀行的內部政策與決定；第二個選擇是電子居民使用金融科技公司（與該計畫合作的Holvi、派安盈〔Payoneer〕、Transferwise Borderless帳戶等）的銀行服務。這也是為什麼一定能夠獲得專業銀行服務，卻不一定能夠在銀行開戶。

2014年推出後，常往來波羅的海國家的英國記者愛德華．盧卡斯（Edward Lucas）從前總統易維斯手上收到了第一張電子居民身分證。其他人也跟隨他的腳步，包括美國創投大亨提姆． 卓普（Tim Draper）、Apple行銷前輩蓋伊． 川崎（Guy Kawasaki）、前日本首相安倍晉三、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）、微軟創辦人暨前執行長比爾．蓋茲（Bill Gates），以及教宗方濟各（Pope Francis）也都收到了身分證。

電子居民具有一項野心勃勃的政治綱領，深信數位科技能夠增加無國界創業機會。電子居民宣稱有下列特點：

包容性：地球上任何人都能成為電子居民（仍須在邊境及海關接受警方檢查）。

合法性：電子居民讓企業家能夠打進歐洲企業環境，每間公司都享有跟愛沙尼亞公司相同的權利。

透明性：個人資料的存取會受到監控。每個電子居民都知道哪個行政機關正在查看他們的資料，所有相關國家的行政機關會不斷交換訊息，特別是財務方面。

解放性：電子居民促使全球各地的創業機會民主化。

這套官方說法結合了一項普世的願景，而這個願景進一步加深了愛沙尼亞在數位科技的助長下能為全球帶來的貢獻。

我們在2017年5月Latitude59大會期間結識前電子居民計畫主管經理卡斯帕．柯朱斯（Kaspar Korjus），他告訴我們：「二年半前，我們決定成為無國界國家，讓世界上任何公民都能成為愛沙尼亞的電子居民，創立自己的公司，同時又不必與親朋好友分離，留在自己的國家。我們的目標是透過創造新產品與服務來讓世界更美好。問題不是缺少想法或人才，主要的問題在於繁文縟節與財務限制。企業家需要的是能夠透過綜合銀行服務及跨國支付解決方案等線上管理工具，建立及管理讓全球信任的企業。」

2017年12月，一份由勤業眾信發表的研究指出，在電子居民計畫推出前三年，為愛沙尼亞帶來1440萬歐元，而到了2025年，金額將來到18億歐元，表示該計畫投資的每一歐元能獲得100歐元的報酬。在那之前，團隊希望到2020年能有15萬名電子居民，以及兩萬家公司。

「電子居民最有利於想要打進歐盟單一市場的非歐盟商務人士，以及特別是來自新興市場的自由工作者，這些人需要能接受線上信用卡支付，但目前在其國家內尚無法使用，」卡斯泰內特這麼說。卡斯泰內特曾任法國前總統歐蘭德的數位策略及通訊官，並於2017至2019年擔任電子居民計畫公關主管。

「這個計畫有利於想行遍世界各地，並透過網路從所在地完全掌管公司的數位游牧工作者、想取得大量資本的企業家、以及想要降低公司行政成本的歐盟商務人士。」他繼續解釋道：「我們特別將目標鎖定企業家及自由工作者，但是非政府組織、志工協會、非營利組織、研究機構等單位都能從電子居民計畫獲益。他們也能夠透過靈活又簡單的行政部門更輕鬆地管理活動。」

（中略）

越來越多電子居民

電子居民的數量正在迅速成長：到了2017年，新電子居民的人數已經超越出生人口。「海明威曾寫道：『世界上每個港口至少都能找到兩個愛沙尼亞人。』然而，現在所到之處更容易找到我們數位國家的電子居民。」電子居民計畫專案經理席爾瓦．席尼亞斯基（Silver Siniavski）這麼解釋。

到了2019年12月推出五週年之際，電子居民已經發展成一個擁有將近6萬名，來自162個國家的數位賦權公民社群。這個計畫催生出一萬多家企業，而愛沙尼亞經濟也獲得數百萬歐元的投資，從而示範了先進的數位科技如何為愛沙尼亞打開大門，成為更自給自足的國家，並能與其他歐洲強國比肩而立。

電子居民中比例最高的國家是芬蘭、俄羅斯與烏克蘭。在宣布脫歐之後，英國申請的人數也隨之增加。亞當．朗2018年1月26日於Medium部落格上提到，約有三萬家英國公司網站的網域名稱為「.eu」，若不在2019年之前成為愛沙尼亞數位公民，他們將無法繼續使用。