《東京教父》：當彼此坦承以對，還能愛對方才是真情

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

聖誕節快樂！節慶在現代常常只見商業消費，唯節慶的人文意義，才讓人由衷道聲祝福。時代或許並不太平，人生尚見難關挫折，仍願這世間於苦痛悲傷之後，喜悅歡樂。

今敏的《東京教父》，可謂聖誕節必看系列。東京繁榮鬧市的表象，社會底層的流浪漢：中年醉酒、人妖、離家少女，拾得棄嬰，追尋嬰兒父母之旅，展開救贖彼此的奇蹟。

電影開首，聽神父講述聖經的東方三賢，流浪漢只為麵包，少女在頂層向下吐口水。直截了當，告訴觀者，雖是普天同慶節日，還有許多許多人，因有對比，更形悲慘。

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

《東京教父》最吸引我們，正是沒有迴避，沒有粉飾太平。就算喜劇風格，依舊現實。主角三者，都是社會邊緣的底層、畸零人，寄生在文明都市，寒冬雪地的流浪小屋。

這間小屋是三人逃離過去，圍爐取暖之地。在垃圾堆偶拾嬰兒，如同耶穌降生的光明，新生與重生交織的契機，必須離開小屋，尋找寬恕和救贖，這是往內心的朝聖旅程。

人妖小花命名嬰兒為Kiyoko，即純潔的孩子。東京的都市景觀，鏡頭刻意鋪排海報對比，起首的天使之淚，又如圓滿家庭的廣告牌。人群的白眼、掩鼻，唯嬰兒毫不歧視。

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

《東京教父》動人者，乃坦承殘酷的溫情，三人相處粗魯直接，人妖、大叔、廢青等稱呼，了解對方弱點。小花說：「當彼此坦承以對，還能愛對方才是真正的親情吧。」多貼切。

豪華落盡見真淳，愛最無私是一無所有，沒有金錢利益、外表美醜的計較和執著。便利店的人側目：醉酒遊民、人妖、少女，居然還有嬰兒，這一家人，也太讓人搖頭。

幸福的家庭總是相似，碎片的光才動人。小花和媽媽桑，大叔和女兒，少女與爸爸，這一切的重逢都比不上，三人的真誠相處。小花故意責罵，大叔捨身追逐，更顯親情。

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

圖片來源：動畫《東京教父》截圖

當大叔和女兒重遇，小花為了讓他留下，同時令女兒得知一切，故意說盡難聽壞話。少女追問小花，大家都回去自己的家庭，那你呢？小花沒回答，其實他們就是答案。

嬰兒是契機，但成就童話般深色溫暖色彩，卻全在三人的情，寬恕、犠牲，多無私。所謂感恩，其實並不外求，著眼周遭之愛，在這場旅程，只是重新發現那本有的一切。

嬰兒從高樓墜落，小花奮不顧身跳下相接，拉著海報順勢而下，強風捲至，昇華飛翔。旭日晨光，照亮閃閃微塵，多順理成章。到最後聖誕的平安、喜悅，本是如此自然。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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