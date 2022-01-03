身邊已無說真話之人，艾爾多安的「異端」經濟理論，讓土耳其深陷政經危機

文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）

長期大權在握、政治環境從寬鬆趨向高壓、國內有嚴重的少數民族問題、和西方各國關係惡化、顯露成為區域霸主的野心、身邊盡是拍馬逢迎之臣、靠寬鬆的貨幣拉動投資維持經濟成長、面臨經濟上的重大衝擊、快70歲的元首健康出現讓人擔心的徵兆。

以上這些形容，很容易讓人以為在指涉中共領導人習近平和他治理下的中共，但實際上這都是艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）近20年統治下的土耳其現況。但土國近來更為戲劇化的貨幣匯率走勢和不斷惡化的通膨，逼迫這位可以被視為「小習近平」的政治強人要率先面對長期統治的重大考驗。

里拉兌美元已重跌

在上周里拉因為政府推出新政策出現戲劇性反彈之前，土耳其里拉兌美元的匯率今年已經跌掉六成，12月22日是土耳其股市連續第四個交易日因為跌幅太大而被迫熔斷，停止交易。

土國央行為了拉抬匯率，上周前兩天就耗掉約59億的美金，通膨也持續維持在21%左右的高檔，並被分析師預期會繼續升高到30%左右。面對危急的金融、經濟情勢，土耳其政府上周一宣布下面的方案來阻止人民繼續拋售里拉、改將資產以美元、歐元或是黃金的形式儲存：針對個人里拉的存戶，只要三個月內到一年內不結清戶頭，在這段期間內匯率跌幅超過銀行利息的差額，會由土國財政部補貼。

所以比方說，一個存入1000里拉的個人帳戶，在承諾的閉鎖期結束後才去全額領出，但這段期間內里拉對美金的匯率比存入這筆錢當天的匯率是上漲的，那麼將可領出1000里拉的本金和140里拉的利息（14%是目前的央行利率）。但如果不幸在承諾的存款期內，里拉的匯率對美金又跌掉20%，那麼這個帳戶在結清時，可以領出1200里拉，其中和前面一種情況60里拉的差額便是由財政府給付。

但如果提前結清帳戶，不但沒有資格享受補貼，會失去所有利息。而且帳戶中的金額還要以開此帳戶或是關閉時的哪一個匯率比較差來決定可提領多少：假設要提前結清，但結清時里拉的匯率對美金漲了20％，那麼該帳戶價值就剩下800里拉。

在這套方案宣布，加上前面提到的土國央行大舉拋匯干預匯價之後，里拉的匯率已經從12月20日的低點一美元兌換18.27里拉回升到11.01里拉。但究竟土國的人民是否願意大舉響應這個匯率差補貼存款方案還是很大的問題，畢竟土耳其內部的通膨並沒有趨緩的跡象，所以名目上得到更多的現金補貼還是有可能讓里拉的實質購買力下降。

艾爾多安的經濟政策，非常「獨特」

而且這個措施其實也就是一種變相升息，來防止艾爾多安總統的獨門「異端」經濟理論——以降息來打擊通膨——繼續重創里拉幣值和土耳其經濟。

從9月以來，央行總裁在總統的壓力下，已經四次降息把政策利率從19％降到現在的14%，而這位央行總裁已經是2019年以來第四位總裁。如果之後政府真的要付出大筆的匯率差額補貼，那也就是在高通膨的環境中政府還繼續放水，不啻於是火上澆油，所以到目前為止，並沒有任何分析師或是專家看好這套應急的方案能徹底解決土耳其的經濟沉疴。

Photo Credit: AP / 達志影像 土耳其總統艾爾多安

那麼為何土耳其總統，會堅持如此違背基本經濟運作原理的異端政策呢？原因有下列幾種，牽涉到各種面向。

首先，他的邏輯是寬鬆的信貸才能在經濟低迷時，擴大出口和增加投資來擺脫經濟危機；其次，艾爾多安屢次把高利率比喻成回教教義中譴責的高利貸（Usury），並以宗教的理由為自己的政策辯護，當然這和過去幾年，艾爾多安的執政路線不斷朝向伊斯蘭認同和民族主義傾斜有關，他甚至被認為在意識形態上，與影響整個中東世界甚大的穆斯林兄弟會一致，他的正義發展黨就是土耳其版的穆斯林兄弟會。

當然這樣的政策背後一樣還是有利益的考量，根據被《金融時報》訪問的安卡拉TOBB大學政治學者Bilgehan Ozpek的看法，低利率和對美元偏低的匯率，能讓和艾爾多安有不少利益牽扯、給他重大政治支持的盟友得到不少好處，特別是在營建業和旅遊業的商場大亨。

的確，以2018年的資料來看，以合約價值論，全世界六家擁有最多政府合約的私人工程公司中，五家都是土耳其公司，最大的兩家——成吉思汗（Cengiz）與立馬克（Limak）控股公司——都屬於艾爾多安派的商人。

艾爾多安身邊已無說真話之人

另一個更為長期性的政治因素，則是艾爾多安在他不斷強化專權、獨裁的風格後，身邊已經沒有敢說真話的人。

即使土耳其最大的商業團體土耳其工商業協會（TUSIAD）在十天前，已經公開聲明呼籲政府停止降息，但這個聲音應該還是無法有效的傳到總統的耳中。更諷刺的是，一位內閣的部長反而要企業家去和艾爾多安力陳其經濟理念的缺失，因為說不定這樣他比較聽得進去，但是被要求出聲的企業家對於內閣閣員自己不願意出聲感到不解。