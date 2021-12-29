央行、金管會聯手打炒房，納管13家融資租賃公司，遏止建商貸款「無限展延」養地

中央銀行（簡稱央行）、金融監督管理委員會（簡稱金管會）打炒房，為了遏止建商利用融資進行養地、囤地，要求有關銀行追蹤建商土地融資的情況，包含確實動工期限，以及展延合理展延次數進行管理，並且控管金控、銀行轉投資共13家融資租賃公司，不使信用資源流向不動產市場。

中央銀行擬訂要管購地貸款期限

近年來台灣建商囤地問題嚴重，普遍被外界視為房價高漲的元兇之一。12月28日，為徹底拔除建商養地、囤地銀根的情況，中央銀行正擬定原則性規範，訂出對購地貸款的期限，只要建商遲未動工，就能要求銀行收回貸款。

金管會官員告訴《經濟日報》，在前幾次的不動產專案金檢發現，有銀行對購地貸款的借戶「無限展延」，讓建商貸款長達15年都沒有動工，驚動有關部會。

央行為了改善養地、囤地的情況，陸續找行庫溝通購地貸款事宜，主要關切兩大議題：一是建商動工開發的「期限」為何；二是建商合理的展延次數，官員直指銀行應自訂該貸款案的期限，而非放任無限展延。

負責相關業務的央行官員指出，雖然在銀行實務上，會有許多狀況，導致無法訂出固定年限，例如：整地民眾抗議、推動鄰地擴充，又或者相關繼承的程序，使動工時序一延再延。

《關鍵評論網》詢問營建業內人士強調，近期原物料卡關，部分地區建案缺工嚴重，整體動工、完工時間都延後，現在又加上監管單位收攏資金，恐怕會對資金較少的中、小建商不利，而大建商反而有「本」繼續買地、購地。

他說，這次央行是針對短期炒作的業者，對於專心建設的開發商影響不大。但業內人士也呼籲，正常的資金調度、借用是相當必要，政府應該要抓大放小，政策目標、配套都要做好，否則打炒房成效還沒出來，受波及的中、小建商就先倒一片，對市場是有害無利。

針對設定固定年限問題，在業界仍有共識的均值可以參考。知情人士向《工商時報》透露，12月21日央行已經邀請土銀討論相關事宜，由於土銀是不動產放款龍頭，有超過新台幣4000億元的土建融案量，其動向在業界具指標。

《工商時報》引述有關人士強調，央行本次主要打的是土融相關的養地條款，並非建融。這意味，只要建商動工，建融期間多長並不是問題。有關人士舉例，一棟20層、面積上千坪的建案，必須花兩年以上才能蓋好。

他說，現在政策主要是針對建商取得土地後，卻拖著不動工，這樣就是養地，因此將鎖定銀行跟客戶所簽訂的切結書，其內容規範到底在未動工時間為多久。

土銀配合「買地總歸戶調查」；金管會盯信用資源

土銀向《工商時報》表示將配合實施「買地總歸戶調查」，目前大型建設集團購買土地，以5至10筆土地最為普遍，中小型建商則是5筆以內。

假設建設公司旗下有10筆待開發土地，3筆已經動工，土地也必須要求建商對其餘7筆交代明確開發時程。若建商多筆土地都未動工，將會進入土銀內部的「養地」警示名單，並每兩個月追蹤管控。

土融案撥款兩年後仍未動工，土銀就會調高利率應對，一調高半碼（0.125%），若貸款到期未動工，要續貸成數將由7成降低至4成。

相關部會除了在「養地」認定上進行追蹤管控外，金管會則將不動產曝險改採總集團納管，瞄準金控、銀行轉投資共13家融資租賃公司，控管過多信用資源流向不動產市場。

銀行局副局長童政彰強調，銀行或金控轉投資13家租賃公司，這些租賃公司也會有集團資源，從整體配置合理性來說，需做監理關注，這也是健全房市一環，未來也會將此列入金檢重點。

目前13家租賃公司中，有7家是金控轉投資的子公司或者孫公司，6家是銀行轉投資的子公司，但是全台最大的中租，卻未在此控管名單中。

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核稿編輯：翁世航