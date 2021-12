【韌性城市論壇－上】從永續經濟、公民治理、國際合作，打造城市的韌性基底

2020年初開始蔓延的新冠肺炎,讓全世界正視到人類社會的脆弱,與此同時也面臨著長期存在的重大挑戰,如:氣候變遷驅動的經濟轉型、社會間的極端差距、全球發展不均等。因此,韌性強度的建立是後疫情時代,國家、城市、社區,每一個群體都正在面臨的一大課題。

桃園市政府攜手財團法人臺灣亞洲交流基金會於2021年12月13日合辦「韌性城市論壇」(Resilient Cities Forum in Taoyuan),邀集國際政治領袖、城市治理者及社經發展專家齊聚一堂,在全台永續發展程度最高的城市之一 ——桃園,探討從城市、國際,乃至於地區間共同的韌性發展。此次論壇有三場討論主軸:領袖論壇、從永續經濟共築綠色新生活和以良善治理打造參與式民主城市。

從城市開始,建構「以人為本」的韌實力

桃園市長鄭文燦。/Photo Credit:桃園市政府

在首先登場的「領袖論壇」上,活動主辦方的兩位大家長——桃園市長鄭文燦與台亞基金會董事長蕭新煌,不約而同提出,在建構一個社會的韌性力時,「以人為本」的重要性。鄭市長指出,以民為本,透過變革與創新能夠讓人民生活更美好,並重視國際與跨國合作,使桃園市朝最佳城市治理典範前進。市長接著從幾項重要的市府成績中,展現出桃園市在城市韌性發展上的積極作為,例如:以生態復原為主的治水策略,達到兼顧民生、農業、產業三方用水 ; 同時有共享機車與單車雙系統 ; 以及由人民組成的守望相助隊,分別來加強城市的治安與環保。

蕭董事長解釋韌性力即為一個經濟體或是政治體經歷衝擊的恢復能力,這不僅適用於社會與社區,亦適用於個人。而原有的社會規模也將在韌性力重建的同時被賦予新的樣貌,他認為韌性的議題,應要持續地被討論。台亞基金會也在過去幾年,積極地與民間團體合作,成立「亞洲韌性聯盟」,囊括科技、傳媒、公民意識、國際網絡,探討共同面臨的亞洲天然災害與挑戰,發展地區的應變能力。

臺灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌。/Photo Credit:桃園市政府

危機即轉機,以國際合作創造韌性世界

「國際合作」是本次論壇的重點之一,國際與談貴賓分別為泰國前副總理邦特(H.E. Phongthep Thepkanjana)、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)、澳洲辦事處代表露珍怡(Jennifer Bloomfield)、英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)等歐亞地區的官方代表與政治領袖,從全球、地區、國家等視野,分享他們所代表的國家與地區,針對後疫情時代提出的對應政策,皆表達願意與台灣在韌實力發展上展開合作。

泰國前副總理邦特(H.E. Phongthep Thepkanjana)透過視訊連線發表演說。/Photo Credit:桃園市政府

泰國前副總理邦特,從宏觀的角度探討永續發展。首先,他指出,現今全球有55%的人口居住於城市之中,2050年將成長至68%,在全球都市化發展迅速的今天,永續發展的重要性將被大幅提升。在聯合國2015年提出的17項永續發展指標(SDGs)當中,邦特前副總理認為第16項——「和平、正義與堅強的行政機關」(Peace, Justice and Strong Institutions)最為重要,因為該指標的目的是打擊貪貧、建立透明機制、確保為公民發聲的代議制度,以形成共榮的社會。

然而,疫情的衝擊恐怕使得SDGs要在2030年前被達成的目標無法落實。因此,邦特前副總理認為,各國必須重新檢視其永續發展的計畫,並強調國際合作在疫情之下的重要性:「沒有任何國家或城市可以單打獨鬥地履行17個SDGs」他說到。產業發展也因疫情有了重大的改變:數位科技與共享經濟正衝擊著傳統產業,加劇社會階級兩極化的發展,要如何照顧弱勢者是疫後時期的城市與國家須積極面對的。

有鑒於此,邦特前副總理特別指出,疫苗接種政策的公平性,以及提供人民教育機會的重要。最後他強調,韌性復原力是需要長時間的發展才可獲得成效。因此,長期的政策視野、跨部門間的合作,以及治理經驗的交流,將會是韌性發展的重要基底。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)。/Photo Credit:桃園市政府

從全球的視野轉向地區的策略,歐洲經貿辦事處處長高哲夫介紹歐盟重要新政策,包括綠色新政(The European Green Deal)、歐盟印太夥伴策略(EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific)、歐盟全球渠道倡議(Global Gateway)。高處長表示,歐盟的綠色新政是個全面性的政策,像是核心策略包含氣候行動、生物多樣性、零污染等,可說是歐盟轉型的路徑圖,為的就是在加強歐盟的競爭力時,也達到低碳的願景。對於擁有75%城市人口的歐盟來說,市政機關參與綠色新政策是相當重要的過程,而創新作為和跨層級的夥伴關係、市民參與決策過程等,對都市規劃的永續發展有極大關鍵的影響。

面對印太地區的崛起,歐盟也在近期推出印太夥伴策略,該政策有兩大要務:永續與共榮、綠色轉型。台灣是歐盟在印太地區裡重要的夥伴之一,歐盟特別希望能在智慧治理、海洋治理、綠能建造等方面與台灣展開合作,創造優質的就業機會,強化國際競爭力。