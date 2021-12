《立場新聞》遭搜捕後宣布停運，警國安處指「報導、博客文章」涉煽動危害國安

香港網媒《立場新聞》相關6人涉「串謀發布煽動刊物罪」今早被捕、辦公室被搜查,《立場新聞》下午宣布停運,並將於日內移除網站及社交媒體。警方國安處解釋行動,指《立場》發布「報導」、「博客」等文章,涉煽動危害國安。

《立場新聞》今早6名相關人員被捕,包括前總編輯及董事鍾沛權(52歲)、接任鍾的署理總編輯林紹桐(34歲),以及4名前董事周達智(63歲)、吳靄儀(73歲)、方敏生(63歲)、何韻詩(44歲)。另外,鍾沛權的妻子、早前已因國安法控罪被還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏同樣被捕,警方指她涉嫌有份參與《立場新聞》撰文,串謀發表煽動刊物。

《立場》將移除網站、社交媒體

《立場新聞》搜捕事件後,網站及Facebook皆沒有更新,至今日下午約4時,《立場》在Facebook發文,指警方拘捕公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查,並在辦公室檢走多部電腦及部分文件,而《立場》因應情況,即時停止運作,包括網站及所有社交媒體立即停止更新,並將於日內移除。

發文介紹《立場新聞》於2014年12月成立,前身為《主場新聞》,以不牟利原則營運,編採方針獨立自主,致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值。

公告也指被捕的署理總編輯林紹桐已宣布辭職,《立場新聞》所有員工已即時遣散。

警方指「報導偏頗、同情受訪者」

同時,香港警方也開記者會解釋拘捕行動。

國安處高級警司李桂華表示,警方針對網媒《立場新聞》及其他人串謀發布多篇帶煽動性文章,以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪,拘捕7人,包括編輯及「時任董事」,李桂華強調被捕者對《立場新聞》的編採及策略「擔任很重要的角色」。

李桂華指警方持法官憑《國安法》發出的手令,搜查了《立場》的辦公室,並檢獲了電腦、電話、文件及50萬港元現金,同時保安局局長依據《國安法》凍結了《立場》公司6100萬港元的資產。

李桂華指《立場》自2020年7月國安法實施後至2021年11月發表多篇帶煽動性文章,指文章引起憎恨、藐視香港政府、引起對司法憎恨、引起對香港居民間的不滿,以及煽惑其他人使用暴力、不遵守法律、不服從合法命令等。

李桂華又舉例,指《立場》文章曾形容有香港抗爭者「被失蹤」、「被侵犯」,李桂華指「這是毫無事實根據的惡意指控,但他們放在文章內」。

李桂華又指「一些結果不如他們(立場新聞)預期的審訊」,文章會形容是「中共赤裸地濫用權力,用法庭來展示隻手遮天的威能」。李桂華說文章這樣形容法庭,「令人對香港司法產生憎恨」。

而在中大衝突事件上,李桂華指《立場》有文章曾提及「一些綠色軍裝防暴警察用槍對準遠處黃頭盔」、「前方警察開槍掃射」、「燒晒佢啦」,李桂華說:「大家都知道這些案件審訊過了,有沒有這些畫面呢?有沒有這些證據呢?」

李桂華又指《立場》有部份文章用於煽動他人分裂國家、煽動他人顛覆國家政權、煽動他人制裁香港政府或中國政府。李桂華指相關文章由被捕編輯或「所謂行國際線的逃犯」提供。李桂華又指文章有時以獨家專訪形式或博客文章提供,指有博客文章作者曾表示去過多國集會、創立不同代表團、撰寫多份制裁名單,李桂華形容行為涉及請求制裁香港;李桂華又指在另一「專訪文章」,「作者」指「only when have two countries, you can have two systems」,李桂華指這等於要「香港獨立」,涉煽動分裂國家。李桂華指有強裂證據顯示《立場》與「所謂行國際線的逃犯」合謀及容許利用自己的平台煽動其他人憎恨港府、中國政府,從而危害國安。

李桂華又指《立場》被凍結資產有6100萬港元,指是國安處歷來凍結最多的一次,又說發現大部分資金用隱密方式存入,相信是逃避執法機構調查來源。而網站表明不收贊助及不收訂閱費,反問該公司為何資金充裕到可在英國開到分社,而該網媒以報道本地新聞為主,為何要開英國分社。

Photo Credit: AP/ 達志影像 國安處高級警司李桂華。

涉新聞報導、博客文章

有記者問新聞報導提及制裁是否違法,李桂華則解釋非要去針對傳媒報導新聞的類型,而是新聞報導意圖是否煽動性,「報導是否煽動性,是我們著眼的事,而不是新聞本身報導制裁就會出問題。大家都是報刊業人士,大家都會知什麼是真正報導,什麼是偏頗、富煽動性報導,大家看得到」。

李桂華後來再指《立場》涉案文章,包括新聞報導及博客文章「兩樣都有」,又指涉案「報導」有好多主觀元素,「例如你訪問個人,你又好同情佢、好贊成佢做得好、好感謝佢嘅做法,甚至在文章說『我同佢睇法完全一致』」。

不過,李桂華在記者會上沒有提及相關內容涉及哪一篇文章,只重申牽涉多篇文章。

李桂華建議勿轉載《立場》文章

被問到市民轉載《立場》文章會否犯法,李桂華指要看意圖,但強調罪行嚴重,可被判監,他指「希望大家不要陷入危險」。

質疑英公司營運

李桂華指將特別調查《立場》資金來源、《立場》及其英國分公司營運目的,包括是否危害國安、勾結外國勢力。李桂華又指《立場》很多資金存放在英國分社,認為英國分社的超越報導的責任,將研究是否涉及危害國安。