《發現你的生命色彩》：除了海豚之外，其他動物的光環與人類的光環不太相同

文：帕瑪拉．歐斯里（Pamala Oslie）

第九章 結論 常見問題Q&A

Q：我能改變或增加光環上的色彩嗎？

光環外圍的顏色帶常常會改變。生命色彩一般來說是不會改變的，不過我們擁有自由意志，可以自由地去做任何想要做的事情。我們並不受任何限制。請參考導論的部分，進一步瞭解關於為什麼有人會改變自己的生命色彩。

你一直都在增加和改變自己生命色彩外圍的顏色帶，只是都沒有覺察到自己在這麼做。這些色彩反映的是你當時意念的狀態。舉例來說，如果你決定自己要變得更負責任、更努力工作，還有要賺更多的錢、達成財務上的目標，你的外圍顏色帶就會開始出現綠色。你的生命色彩通常不會改變，但是你的行為舉止會暫時轉變得更偏向綠色的特性。你可能會發現自己不同於以往，變得更奮發努力、更在乎錢，有時候對於別人沒有企圖心還會感到很失望。

有一些方法可以幫助你增加光環上的色彩。你的意念和想像力就是你最厲害的工具，可以創造出你想要的東西。想像加上宣稱你的光環上有某個顏色，這就啟動了增加色彩的過程，你想要的那個顏色便會開始出現在你的光環上。你可以想像或預想自己被那個顏色所環繞的畫面。還有，把那個顏色加入到你的周遭環境。身上穿戴著那個顏色，也會真的影響到你的光環，那個顏色或許就會加入你的光環。深深吸一口氣，想像你正把那個顏色吸進自己的身體裡，這也可以幫助你具有那個色彩的人格特質。

當你決定要將某些特質與行為加進自己的生命裡，相對應的色彩就會漸漸開始出現在你的光環中。舉例來說，如果你決定放輕鬆一些、讓人生多一些樂趣，或者你想要設計出具有創意的作品，這時候黃色就會開始出現在你的光環中。如果你決定想要開始幫助世人，參與和人道關懷、環境、政治相關的議題，紫色就會出現在你的光環中。你對於新的想法愈是意念堅定、專注投入，並且朝著那些目標越積極行動，那個色彩就會變得愈鮮明濃烈。

即使你並沒有刻意想要做出某些行為舉止，相對應的光環色彩也還是會逐漸出現。比方說，如果你突然火冒三丈、怒不可遏，紅色就會開始在你的光環上發亮；如果你懷孕了，而且發現自己出現母性的本能，藍色就非常可能也顯現在你的光環中。

若想要有意識地在光環中加入其他色彩，必須先想像某個特定的顏色環繞在自己的周圍，不然就是培養與那個顏色相關的特質和行為。如果想要更愛自己的家人、呵護他們，可以想像藍色環繞著自己，或者開始表現得更充滿了關愛。這兩種方式都會將藍色加入光環中。

請注意：如果你加了某個色彩到光環中，很可能除了那個色彩在穩定時會有的性格特質之外，還會出現它在失衡時所具有的特點。例如，假設你加上的是紫色，可能會因為最近同時進行太多新計劃而搞得自己忙亂不已、快要崩潰。如果你加上的是藍色，可能會發現自己突然變得比較多愁善感。如果加上的是黃色，可能會覺得自己沒有動力完成什麼目標，或者特別想吃甜食。

當你在光環中加入新的顏色時，必須懂得如何讓新出現的性格特質保持穩定，就像那些一出生就已擁有某個生命色彩的人要學會平穩一樣。當你讓各個生命色彩都保持平衡，它們就會形成完美的白色光芒。

經常有人問起，如果把綠色加進光環，是否就可以刺激療癒力？許多的療癒者的確會將綠色運用在工作上。他們會把辦公室漆成綠色，或是請患者想像綠色這個色彩。不過這與生命色彩的綠色無關。他們運用綠色是因為它位於色彩光譜的中間，因此可以激發自癒所必需的平衡。

Q：我能夠學會看到光環嗎？

來到這個世上的每個人，都具有看到光環的能力；只是當我們逐漸長大時，我們學會了不去看它。嬰兒和動物還是能夠看到光環，因為他們沒有被教化。這是為什麼狗會區分陌生人，對某一個人狂吠咆哮，但對另一個人卻很友善；小嬰兒會對某一個人微笑、伸手要抱抱，卻對另一個人哭出來、想要推開。每個人看到色彩的方式都不太一樣，就像我們品嘗食物時感覺到的味道也會不太一樣。舉例來說，不是所有人都覺得香菜吃起來是同一個味道，有些人就真的很喜歡，從這點即可證明。

人們常常是透過不同方法學習看到光環，最重要的是要相信自己看到或感覺到的。擁有身體類生命色彩的人，通常是先透過身體感知到光環的存在。有些人能夠透過手感覺到某個人身上光環所發出的熱度。你也可以嘗試看看這個用觸覺感知的方法：在距離某人身體大約三呎遠的地方，把手掌舉起，然後慢慢靠近那人的身體，直到你感覺到對方的熱度或能量。一開始，你可能要到距離幾公分的地方，手才會有一些感覺，但只要有耐心多練習並在心中相信，你的感受能力會愈來愈強，而且可以學會在很遠的距離就能感受到某個人的光環。

心智類生命色彩的人，則通常是這樣學習辨識出某個人的生命色彩：把對方的言行舉止跟他們所瞭解到的每個生命色彩加以比對。比方說，對於某個熱愛運動、很孩子氣、喜歡玩樂、不喜歡工作的人，他們會推論此人可能具有黃色的生命色彩。擁有心智類生命色彩的人，最不相信自己有直覺能力。他們會覺得分析某個人的生活方式、行為、職業等實際狀況會比較可信一點，而且他們常常是學習用頭腦去「看」光環。

許多有情感類生命色彩的人，在真正見到某個人之前，就能直覺地感知對方的生命色彩。他們能從感覺接收到訊息，知道這人是不夠牢靠、敏感的黃色人，還是情緒抑鬱的藍色人，或者是非常能幹的綠色人。例如，藍色人能夠在內心安靜下來，詢問更高的自我，另一個人的生命色彩是什麼，通常都能獲得正確的答案。而紫色人本來就是很有預見的能力，他們往往都能在大多數人看到之前就準確地看到光環色彩。他們的天眼似乎是比較發達。靛藍色人則看起來是新的靈感之子，他們保有可以看見或感知光環的能力。