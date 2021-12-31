10位影評人嚴選2021年最佳電影，大疫之年有哪些值得一看的作品？

2021年即將結束，今年仍舊是疫情籠罩的一年。台灣在5月底之際，也一度宣告疫情失守，病毒蔓延、爆發衝擊民生，而電影藝術產業自然首當其衝，迎來淒慘的暑期檔。不過，在政府與人民的共同協力，比起國際災情，台灣9月初逐步迎來正常生活，藝文娛樂相關的展演活動也在年底復甦，當然，電影院也重啟運作。

有鑑於此，《關鍵評論網》邀請10位影評人，分別選出自己心中今年度的最佳電影，並親自撰寫短評理由。評選規則是2021年在台灣院線、影展或是串流能看到的新作（僅限以正規方式），不分國內外，不包含數位修復。希望透過影像與文字，藉以回望今年，企圖定義時代。

以下排序依交稿時間先後決定。

威斯安德森（Wes Anderson）透過《法蘭西特派週報》，證明自己仍是當代最具創造力的導演，藉著運鏡、剪接、色調、動畫、畫框比例等細節巧手佈局，絢麗奔放地將電影介質轉換為紙本媒材，以電影既有的語言縫合成全新的觀看方式，這是一部電影，同時也是一本浪漫的手工精裝雜誌。

威斯安德森的美學走到現在始終如一，臻至化境地將影像、紙張媒材融於一爐，然後，威斯安德森在第一顆鏡頭就告訴你這件事了，學院派早就老淚縱橫。或許，威斯安德森這輩子就在等著拍成這部電影。

而當好萊塢眾家名導狂轟濫炸那座「漫威遊樂園」毫無特色時，威斯安德森告訴所有人，遊樂園也能充滿作者印記，它能是作者匠心獨具的花花世界，所有大明星都只是點綴這座遊樂園的綠葉，導演才是紅花、攝影機／調度／剪輯才是真理，威斯安德森才是造物主。

《法蘭西特派週報》是當代人們最需要的電影，如果在串流爆發的時代中，問我還有什麼積極的理由要進電影院看電影，我會說，因為還有威斯安德森，因為還有《法蘭西特派週報》。

我還會說，威斯安德森是一輩子只拍一部電影的終極實踐者，他手上的攝影機真的是一支鋼筆，而且筆鋒行雲流水、字裡行間還妙筆生花。致所有編輯、文字工作者！

李行導演是台灣電影發展史上最重要的巨人，第一名，不必之一。他的作品所達成的藝術高度、產業效益，所成就的文化深度、社會影響，無與倫比。此外，他自1980年代中期逐漸由創作前線退役，提攜後進之餘，更致力於金馬獎制度之建立，以及促進兩岸電影產業交流，其非凡貢獻更留下永恆的印記。

本屆金馬影展閉幕片《行影・不離》以李行為紀錄傳主，不歌功頌德，不粉飾太平，誠誠懇懇，由人性層面、情感層面、社會影響層面，全方位呈現「李行」的人性面貌。

難能可貴的是團隊貼身跟拍長達三年，李行導演也給予他們絕對的、全然的信任，希望他們能把「李行」的喜怒哀樂、生活點滴，忠實呈現在大銀幕上。

他對妻子的深情，他終其一生的遺憾，還有他每夜在已故愛子房中低吟道晚安的生活儀式，經緯交織，織成「慢慢走，要有始有終」的處世哲學。

《行影．不離》已經不是單純「好看」或「不好看」的紀錄片，它是「李行」這位大藝術家、大電影人，一生90餘年壽命的真切縮影。

之於疫情混亂的時代，拿掉華麗包裝，濱口竜介從最純粹的劇本而生的《偶然與想像》，反璞歸真，呼應人生。

《偶然與想像》是那種不管世界電影潮流怎麼變，依然走著獨有輕緩步調的典型日本電影。這部電影又打破我以往想像的框架，我原本並不那麼喜歡情節無直接關連的分段式電影，也不太接受只靠2個演員在同一場景以大量對白交代所有情節；但，濱口竜介的編劇太神奇了，以3個篇章組成，閃閃發亮的對白，帶觀眾兜兜轉轉，不斷在對話間撞見驚奇訝異，數度直擊內心的恍然後知。

濱口竜介從日常裡抽出許多偶然，在自然的想像下，流暢進行成無常。觀影前不需任何資訊，完全性編劇型電影。紛亂時代，靜靜看一齣質樸卻饒富含意的電影，更激起初心。

毫無疑問地，《醉好的時光》的起承轉合——從歷史教師馬丁和妻子長久以來的貌合神離逐漸浮上檯面，朋友們各自的生活出現了裂隙，四人因緣際會下聚集一塊，開始飲酒——符合了尼采（Friedrich Nietzsche）在《悲劇的誕生》中的敘述：「阿波羅（Apollo）和戴奧尼索斯（Dionysus）已經合而為一了。」（Nietzsche, 1999, p.133）

代表太陽神的理性且表象（Erscheinung）的藝術，創造了我們所生活其中的「夢境」，我們對於表象之下的世界渾然不覺，直至酒精、也就是酒神戴奧尼索斯引領我們和馬丁等人一同經歷了「醉境」（Rausch）中轉瞬即逝的狂喜：音樂、舞蹈、交媾，感覺自己與他人、整個世界合而為一。

然而，這只是酒精作用的過渡期：馬丁和朋友們開始狂飲後，他們的生活並不從此完滿，而是走向了支離破碎與毀滅。對於生命，我們最終僅能選擇幻覺或死亡。

《醉好的時光》是湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）向我們發出的警示，同時是邀請：「若我們不曾從幻覺中清醒，我們不會認識到生命的醜惡，也將不曾體會其美好」。

《我們的相愛時光：續篇》延續著2019年《我們的相愛時光》，在前男友吸毒過量致死後，電影系學生Julie將兩人交往的回憶拍成她的畢業製作，有一段Julie試圖向飾演自己的演員解釋某場戲，演員不解地問她為什麼角色會有如此舉止，Julie不管怎麼解釋都無法說服演員，最後她只好輕聲地說道：「因為事情就是這麼發生的。」