蘇聯解體30週年（上）：當國家掌握了暴力機器後，誰抗議誰就是反革命

2009年2月19日，莫斯科國際大學迎來了一位貴賓。這位老人笑容慈祥的在校園裡參觀了一圈，並和學校內的一些學生和師長進行了談話。臨近散場時，一位名叫伊萬諾夫的學生鼓起勇氣走上前，請這位老人在他一張尚未開始創作的空白畫紙上簽名，老人欣然同意，並授權伊萬諾夫可以在他的簽名基礎上進行任何創作。

後來，這幅畫以1200萬盧布成交。伊萬諾夫只在畫紙上加上了一句話：「原諒我（Простите）」，而那位老人的名字，則叫做米哈伊爾・戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

Photo Credit: 12auction 該幅作品，紅字為戈巴契夫的簽名

關於蘇聯的解體，我們必須首先回到馬克思主義的原點。

一旦理解了馬克思對於共產主義的構想，就不難理解蘇聯的問題。

馬克思的思考，還是從大衛・李嘉圖的勞動價值理論出發的。和李嘉圖不同的點在於，馬克思認為在生產的過程當中，其實只有一部分的勞動被轉化成了工人真正的薪水（或報酬），剩下的都是資本家喜聞樂見的「剩餘價值」。在馬克思看來，這就是資本主義對工人階級的剝削。

為了要拒絕這種剝削，最好的辦法（在馬克思看來）就是集中生產工具，把無產階級提升成統治階級（？），消滅舊有的社會結構，並在最短的時間內擴張生產力。

但是，請注意，馬克思認為革命的第一步是先進入社會主義（Socialism），而不是共產主義（Communism），這是兩個不同的概念。在社會主義裡，每個人獲得的報酬是和他所付出的勞動成正比的；而在共產主義裡，一個真正平等的社會應該分配給每個人他所需要的資源，而不是讓公民主動索取，從而消滅「報酬」這個邪惡的概念。

「唯有富裕，才能避免悲劇」

所有的報酬，都是對另外一個人剝削，對馬克思主義而言，炫耀和虛榮肯定不是人類的需求了。

問題是，並不是每個人都能夠大徹大悟的去喃喃自語什麼：「天下莫大於秋豪之末，而大山為小；莫壽乎殤子，而彭祖為夭」。真正懂《齊物論》的人，從進化心理學的角度來說，大概只會把自己餓死。怎麼合理衡量一個人的需求並滿足一個人「適當的」索取是共產主義裡最核心的矛盾。

清湯掛麵是一種生活方式，滿漢全席也是一種生活方式。事實上，這裡存在一個選擇不平等的問題：白玉為堂金作馬的富人可以選擇當托爾斯泰，把家產扔了，在富人階級的辭職信上寫著：「春光正好，微風不噪，世界很大，我想去看看」，然後就頭也不回的栽進清貧的餘生中，浪漫一把，知足常樂。

但對真正那些「滿面塵灰煙火色，兩鬢蒼蒼十指黑」的底層人民而言，他們可以選擇貧窮，但是他們不能選擇富裕，因此這個選擇並不存在。

如果人生動不動就「捲我屋上三重茅」，那麼這裡可就沒有什麼知足不知足的問題了。沒有體驗過富饒，安貧樂道就不是一個選擇。因此，對馬克思主義而言，要成功從萬惡的資本主義過渡到社會主義，並最終走向共產主義，唯一合理的手段就是工業化，完成原始資本積累。

唯有富裕，才能避免悲劇，只有樽罍溢九醞，水陸羅八珍的共產主義才是好的共產主義。

馬克思在《德意志意識形態》（Capital. A Critique of Political Economy）裡就多次強調過這一點（Marx, 2019)。馬克思主義最大的Bug，就是它重頭到尾都只是一個專門設計給發達國家的制度，嚴格說來是為當時的英國量身打造的。他老人家沒想到，最後成功辦起粉絲後援會的不是巴黎公社的知識份子，而是帶領沙俄農民一路烏拉的列寧。

在馬克思最初的理論當中，曾經神一般的預言到：如果共產主義在落後的農業國實施，「那麼只有貧窮會被分享」（Marx, 2019)。說的恰如其分，精準命中問題的核心。也因此，當蘇維埃的一幫熱血中年大叔終於帶領偉大的勞動人民奪取了政權後，馬上就面臨到一個十足棘手的難關：我們國內的經濟情況，好像和人家馬克思馬聖人的理論有點不合拍。（列寧：歸剛欸！）

為此，托洛斯基（Leon Trotsky）為了幫蘇維埃找回一點執政合法性，便在他1906年的著作《不斷革命》（The Permanent Revolution & Results and Prospects）中乾脆顛倒因果，把貧窮當成發生革命的前提條件，不承認人家馬聖人的教誨，來論證為什麼布爾什維克在俄羅斯的存在其實很合理（Trotsky, 2010）。

在這種內外交困的危局當中，因為俄羅斯自己的落後，他們被迫選擇了一條使得他們日後產生路徑依賴的方向：戰時共產主義（War Communism）。

什麼是戰時共產主義，其實就是物資緊缺共產主義。國家共你的產，拿去和所謂「革命的階級敵人」血拼。

蘇聯的悲歌：那麼，我們來剝削農民吧

因為俄羅斯大地上的連年征戰，弄得國內生靈塗炭，經濟與生產力約好一起崩潰，說蘇維埃政府家徒四壁都已經是在粉飾太平了。

當年俄羅斯動不動就野曠天清無戰聲，四萬義軍同日死；可憐的人民一下子被沙皇拉到前線和普魯士男兒進行戰技交流，一下子面對多國聯軍干預革命，一下子要和白匪軍比賽傷亡數字，一下子又要和畢蘇斯基的波蘭騎兵廝殺......國家領袖不累，人民很累啊。

不只如此，執政者還得小心翼翼的維持脆弱的財政狀況。