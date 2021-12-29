馬斯克SpaceX星鏈衛星2次險撞中國太空站，網民怒批「太空垃圾」，北京已向聯合國通報

美、中為爭奪宇宙「制空權」衝突升溫，全球首富馬斯克旗下的SpaceX「星鏈」（Starlink）的衛星，今年兩度差點擦撞中國太空站發生事故，中國外交部發言人趙立堅對此強調，各國應該要尊重、保護太空人的安全，並已向聯合國外太空事務處（UNOOSA）通報了上述危險情況。

中國邁向宇宙爭霸

5G已經逐漸在各國商用，新一代的技術——6G的攻防已經激烈展開。《日經中文》報導指出，中國正加快通訊技術的發展，而美國正加強與日本、歐洲以及韓國的技術聯盟，企圖與之抗衡。

報導引述專利調查企業網路創研機構Cybersoken顯示，和6G相關的9個領域專利申請情況，中國佔比超過4成居冠，報告稱6G相較於上一世代通訊技術5G而言，中國的影響力正逐漸擴大、更深入。

在未來6G的技術將和低軌衛星產業結合，屆時訊號將不受地形限制，補足行動通訊涵蓋死角。工研院產科國際所分析師楊欣倫強調，未來6G技術訴求：極低延遲、極高可靠、極大連結、極大傳輸量、極大覆蓋、極低能源／成本。

《日經中文》報導指出，中國華為（HUAWEI ）的執行長（CEO）任正非認為6G的成長空間巨大，今（2021）年8月與中國移動等隸屬國家的中央企業，發佈名為《5G-Advanced網路技術演進白皮書》力拼在2030年替中國搶下產業「制空權」。

《關鍵評論網》訪談兩岸政治分析研究者莊承憲表示，中國發展太空衛星，更能掌握周邊國家的軍事部署，也能監控太平洋上美國與其盟軍的即時動向，無論產業或是地緣政治，太空衛星都相當重要。

他說，不過令人質疑的是，此時中國的太空技術能力是否真能實際達成，或者只是對外展現肌肉的面子工程，尚待長期觀察。中國在太空發展要與歐美眾國家競爭，仍有不小差距。

低軌衛星的發展中歐美國家已取得領先，例如由馬斯克（Elon Musk）創建的SpaceX於今年11月11日與美國國家航空及太空總署（NASA）已經成功將多位太空人送入宇宙。

《華爾街日報》報導指出，NASA將在2025年前後將人類送上月球，中、美兩國的太空競爭逐漸白熱化，從中國今年操控火星車穿越火星，再到建造自己的太空站，各種行動已拉開與美國新一輪太空競賽的序幕。

宇宙太擠？中國太空站險遭SpaceX衛星相撞

隨著美中太空爭霸升溫，近日消息傳出，於今年7月、10月，中國的宇宙太空站發生的緊急事故，SpaceX兩顆星鏈衛星（Starlink）相當靠近太空站。中國外交部發言人趙立堅於12月28日表示，中國太空員當時正在太空站內執行任務，並被迫採取了緊急避碰措施。

SpaceX則在7月時向聯邦通訊委員會（FCC）報告，已經發射多達約1800顆星鏈衛星，且20多個國家使用，未來幾年將會加速發射衛星的步伐，數量將會上看3萬顆衛星。

趙立堅強調1967年的《太空條約》（Outer Space Treaty），該條約規定各國應該要尊重、保護太空人的安全。他說中國政府已於12月3日向聯合國外太空事務處通報了上述危險情況。

《關鍵評論網》訪談兩岸政治分析研究者張季桓也對此強調，中國打破過往由美國獨大的太空事業，一方面對國內有交代，在技術上有超英趕美之勢，在國際上也有更多可以和美國談判的空間。

他說，這幾天也發生美國發射的衛星先後兩次接近中國太空站的事件，未來的衝突態勢，應該會越趨升高。

《BBC》報導指出，消息傳出後，馬斯克、星鏈以及美國在中國社群平台微博上受到猛烈批評，其中一名用戶形容星鏈的衛星是「人類歷史上最大規模的太空垃圾」。

許多中國網民憤慨強調，衛星是「美國的太空戰爭武器」，又說「馬斯克是美國政府和軍方製造的一枚新『武器』」。而SpaceX未對此發表任何評論。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航