新的一年，我要成為雲端人才！AWS線上雲端培訓日AWSome Day免費報名中

AWS 針對雲端新手開設的入門實用課程 「AWSome Day」，即將在 2022 年 1 月 20 日舉行線上雲端培訓日。即刻起免費報名參加，不限學經歷報名參加，皆有機會享有優惠獎勵。

立即報名 AWSome Day，取得 2022 關鍵技能！

打造 2022 職場利器，AWSome Day 為你增強最熱門的雲端技術力

雲端技術服務無疑是未來熱門的產業之一。雲端應用有益於企業的各個經營面向，例如：降低營運成本、更有效率地執行業務，甚至幫助創新。想要為新的一年增強職場競爭力，或是儲備轉職利器，唯有具備雲端思維才能站在趨勢浪頭，成為企業搶手的人才。

對此，AWS 提供免費的中文原廠培訓課程，於 2022 年 1 月 20 日登場經典的「AWSome Day」線上雲端培訓日，一步步帶領參與者了解雲端技術以及 AWS 服務，了解雲端趨勢與應用概念，為個人與企業創造更多利潤與佳績。

AWS 專業講師實作示範，不限資歷皆可輕鬆入門

在 AWSome Day 線上雲端培訓日當中，會由 AWS 專業講師深入淺出地實作示範，內容涵蓋：基本雲端概念技術介紹，如儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等，以及覆蓋物聯網、機器學習等創新服務。

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無論是對雲端毫無概念的新手，或是擔任企業主管、IT 人員，只要是對雲端技術有興趣，都能在 AWSome Day 當中有所學習與收穫。

首次報名獲超商電子券，完成培訓再獲 AWS 原廠證書、抽 Apple 智慧音箱

2022 年首發 AWSome Day 線上雲端培訓日，AWS 也推出豐富獎勵，廣邀有志之士加入雲端時代的行列。獎勵如下：

雲端新手：首次報名並完成線上培訓，即可獲得 7-11 百元電子即享劵。

學習好夥伴：揪兩名好友同事一同參加培訓，活動後即可獲得美食外送即享券 200 元。

只要全程參加本次 AWSome Day 培訓 ，基本上便能具備適當的雲端能力，瞭解如何在 AWS 平台上建構安全（Secure）且高擴充性（Scalability）的資訊服務平台。不只技能帶得走，全程參與者亦可獲得 AWSome Day 培訓的出席證書，還可參加 Apple HomePod mini 智慧音箱抽獎活動（價值 $3000，共抽出2名）。

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