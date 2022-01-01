【編輯嚴選】2022年1月串流片單推薦：Netflix強檔韓劇《殭屍校園》，奧斯卡神級組合挑戰莎劇《馬克白》

揮別2021年，迎來嶄新的2022年，這個月份的串流平台當然也有好作品，陪伴觀眾迎接新的一年。

這個月份最引人矚目的，當屬Apple TV+的作品《馬克白》，此片為舉世聞名的柯恩兄弟（Coen Brothers）其中的喬柯恩（Joel Coen）單飛，自編自導之外，也找來妻子，同時也是奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）演出，且更有奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演，重量級作品受到全世界影壇矚目。

而Netflix這個月也推出電影《逃出異境》、影集《殭屍校園》相抗衡，除此之外，於2021年金馬獎拿下最佳影片的《瀑布》也將在這個月登陸Netflix，陪伴觀眾度過農曆新年；至於台灣本土串流平台myVideo、friDay也各有好戲登場。

以下片單並非各串流平台全數的1月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

1月7日

《逃出異境》（電影）

1月13日

《殭屍校園》（影集）

《新聞記者》（影集）

1月14日

《房子裡的故事》（影集）

1月18日

《操控：追捕終極騙徒》（紀錄片）

《DOTA：龍之血：第2卷》（動畫）

1月20日

《午夜亞洲：美食・舞蹈・夢想》（紀錄片）

1月21日

《慕尼黑交鋒》（電影）

1月26日

《罪人的真相：第4季：玻希》（影集）

1月28日

《地球外少年少女》（動畫）

1月29日

《瀑布》（電影）

Disney+

1月12日

《火速救援最前線》（影集）

1月26日

《殺手猴》（動畫）

1月28日

《冰原歷險記：巴克大冒險》（動畫）

Apple TV+

1月7日

《大耳朵超人》（動畫）

1月14日

《馬克白》（電影）

1月21日

《靈異女僕》（影集）

1月28日

《續攤真要命》（影集）

myVideo

1月5日

《超越無限2分鐘》（電影）

1月14日

《羊懼》（電影）

《聖慾》（電影）

1月21日

《史賓賽》（電影）

1月31日

《青春弒戀》（電影）

friDay

1月7日

《老鷹之手》（紀錄片）

1月14

《粉紅雲》（電影）

1月20日

《惡靈古堡首部曲：拉昆市》（電影）

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航