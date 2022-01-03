日相岸田文雄支持率居高不下，走出有別於安倍晉三與菅義偉的對中路線

岸田內閣支持度攀升，疫情、冬奧抵制獲得民眾認可

根據《日本產經新聞》和《東京電視台》於上週公佈的民調，日本民眾對於岸田內閣多項防疫措施滿意。高達61％受訪者支持政府整體防疫措施，而61％的支持率，也是自去（2020）年2月進行相關調查以來最好的表現。

日本的疫情降溫，似乎也讓岸田內閣的國內支持率逐漸攀升，民調結果顯示，首相岸田文雄的支持率65％，較上個月提升4％，不支持率仍維持在22％。而岸田所屬的自民黨的支持率與上月持平，為43％。

另外，日前岸田宣布不派高階政府官員出席明（2022）年2月的北京冬季奧運，也受到各界矚目。根據民調，多數日本民眾都相當買單，高達69％的受訪者表示支持，僅22％反對。

不過，這份民調也顯現日本人民對政府財政政策的質疑。針對日本政府於今（2021）年11月19日公布的創紀錄高達55.7兆日圓（約4900億美元）的經濟刺激方案，民眾顯然仍對經濟抱持悲觀態度。據民調結果，僅36％受訪者認為有助於經濟成長，卻有高達49％認為沒有幫助。

美日軍費談判落幕，日本2022年起每年多付8700萬

美日下個五年（2022-2026）的駐日美軍的軍費談判橫跨數屆美日政府，期程始自川普（Donald Trump）政府、安倍內閣，延續到現在的拜登（Joe Biden）政府和菅義偉內閣與岸田內閣，總算才塵埃落定。

過去川普政府曾獅子大開口，要求日本大幅增加駐日美軍軍費的分擔達5倍之多，由20億美元增為100億美元，令談判一度陷入僵局。今年拜登政府1月中上任後，馬上宣布重啟談判，惟談判時間有限，暫定今年一年內，日本的分擔經費維持與去（2020）年相同的2017億日圓（約合17.5億美元）。

川普政府時期的國安顧問波頓（John Bolton）在其自傳中提到，他曾代表川普向日本表示：「日本應負擔原軍費支出的四倍。」然而，原先在駐日美軍的軍費分擔上，日本就負擔其費用的75％，而美國僅負擔25％。

而此項談判，終於在不久前落幕，《霧谷晶策》綜合外媒報導，美日在2022年起五個年度的雙邊軍費分攤上達成共識。日本將分攤1兆550億日圓（約92億美元），年均負擔2110億日圓（合18.5億美元）。相比於2016年至2020年的9801億增加了共約750億日圓（約6.5億美元），比起2021年的2017億每年則增加了將近100億日圓（約8765萬美元）。

日本外務大臣林芳正表示，根據雙方簽訂的新版《駐日美軍費用負擔特別協定》，主要調整重點包括大幅減少日美同盟遏制力的水電費用負擔比例（從61％降為35％，省下285億），且增加聯合訓練、即時反應能力與改善軍事設施防禦能力的相關支出。而新版協定內容的調整，顯現出美日聯合軍演，在未來五年將更加頻繁。

美日共同制定「台海有事」聯合作戰計畫

12月初時，日本前首相安倍晉三視訊出席我國智庫國策研究院研討會並發表演說。當時安倍表示，任何對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間上，對日本都是重大威脅，日本無法容許該事態發生。他強調：「『台灣有事』等同『日本有事』，也可說是等同『日美同盟有事』。」安倍對台灣議題的表態，引起兩岸及美日的關注。

然而，安倍對台的發言只是起頭。日本自民黨政調會長高市早苗在12月19日參與「日本李登輝之友會」舉辦的活動中，發表題為「台灣與日本安全保障」的演說。演說中她表示，日美應策定共同作戰計畫以因應台灣海峽危機，並與志同道合的國家，建立包含台灣在內的多國間防衛體制，且實施聯合軍事演訓。

由於多數日本船隻須經過巴士海峽和台灣海峽，她認為，日台應建立合作機制，以因應可能發生的海難事故，例如：簽訂海上事故防止協定、開設熱線以相互通報相關情報。並且，她主張，日台在經濟和安全上應加強合作。

而在高市早苗的演說後，日媒《共同社》於12月23日的報導披露，日美已制定「台灣有事」的聯合作戰計劃草案，預計將在明年初舉辦的「日美安全保障磋商會議」（美日國防外交「2+2」會談）正式啟動。據報導，美軍陸戰隊將在突發事態的初期階段，在鹿兒島縣至沖繩縣的南西諸島投入部隊、設立臨時軍事據點。

不過，根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）於12月25日的報導，原先預計在1月7日於美國華盛頓舉行的美日安全保障磋商會議，將因新冠變種病毒「Omicron」的擴散，而改成以線上的方式舉行。

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中日防長通話後建立軍事熱線

據英國《金融時報》12月28日的報導，中日雙方同意建立軍事熱線機制，建立緊急對話機制化解在爭議島嶼（指釣魚台，日稱尖閣諸島）和台海的潛在危機。

日本防務省表示，日本防衛大臣岸信夫與中國國防部長魏鳳和，在12月27日進行兩小時的視訊通話。隨後，雙方同意在2022年底前開設軍事熱線。防衛省稱，建立此軍事熱線機制，是為了改善雙邊海、空對話機制的效率。

中國國防部對此則有不一樣的說法。報導中，中國國防部並未提及「軍事熱線」。中防長魏鳳和表示：「中日國防部門應加強高層往來與務實合作，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作。」

報導提到，上次雙方的通話則要追溯到2020年12月。過去中日曾於2007年同意建立軍事熱線，最終因協商失敗而未竟其事，但雙方仍在2018年建立海、空對話機制，以避免意外。