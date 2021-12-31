【劇評】《茶金》：隱晦處理黨國陰影，台灣影視圈的「多力多滋人文主義」可惜了一齣好劇

公視時代劇《茶金》甫於12月下旬播畢。由於第一集的內容中，石破天驚的篡改「四萬換一元」的史實，引發爭議。

此一篇幅極短的內容，描述美國代表強迫國民政府推行新台幣政策，而行政院副院長反對。將國民政府原本造成無數人財富縮水、民不聊生的政策，直接推到美國代表頭上。此舉引發大眾強烈抗議，許多本土派民眾抵制《茶金》，認為此竄改背後必有陰謀。

公視小編提出不清不楚的說明，卻是提油救火，引發更大的反彈。而全劇播畢後，劇組雖為竄改史實道歉，但還是決不認錯。這種「只遺憾，不認錯」的套路，常見於政治人物與假道學者口中，又點燃不少人的怒火。

劇組方面當然自覺委屈，因為許多人只看第一集就抵制，並未將全劇看完。在播畢後的現在，來探討劇構與目的，也許才能看出劇組竄改史實的目的。

爭議的關鍵，在於竄改史實是否為「國民政府」擦脂抹粉？這要從劇中國民政府的呈現來看。

對鐵板錚錚的歷史置換概念，所謂何求？

劇中所有時代背景與政策，都為了鋪陳虛構的北埔茶業大廠「日光」在商業經營上的「困境」。就與國民政府相關的部分，全都表現出張家之所以從全台最大的茶葉生意，被搞到破產收攤，全是威權體制害的。

在第一集裡竄改「四萬換一元」的史實。只為做出兩個戲劇效果。

一個是，讓男主角KK（溫昇豪）講出一段「我要為人民服務」的，搓湯圓式的八股文；另一個是，凸顯美國金援台灣的戰後初期經濟狀態。然後要帶出此政策讓日光茶廠出現經營危機。

但要做到這些目的，只要按照開發劇本時，財經史專家黃國華按照史實的設定：「國民政府代表力推新台幣政策，美方代表拍桌反對」，也照樣可傳達這兩個效果。

為何要改？劇組只說引用專書的說法，認為反正現場國民政府跟美方意見不和，誰主導政策都一樣。但對照編劇寫的小說來看，現在播映的版本，竄改史實，只額外製造了一個結果：「國民政府沒那麼壞。」

根據第一集後面演的部分，幣值縮水換不到錢，直接衝擊的是無地無產，靠薪水度日之人。中產與藍領階級，完全陷入困境。靠資金流轉的人更蒙受其害。根據歷史學者的總體看法，這就是太平洋戰爭後，國民政府掏空台灣物產，與中國連動後，造成台灣經濟的重太損害，最後的補救措施。

把發行新台幣並與中國貨幣切割的責任，從國民政府改到美國，唯一的效果，就是讓觀眾忽略、模糊了「國民政府在1945-1949年間，掏空台灣的歷史責任」。

泛藍人士常故意提說，日本在戰時的債卷即掏空台灣。但根據史實，戰後總督府留下的銀行券兌換卷（1946年9-11月），大約僅53億。而1947到1949年，發行量卻暴增到5270億。1946-1949年間，每年物價平均漲幅922%。

這一方面是台灣米糖等重要物產，被行政長官公署掏空運往中國，貪官藉中國內戰牟利，使台灣通貨膨脹。而舊台幣與中國金圓卷的連動，更使台灣經濟陷入毀滅狀態。

這個背景，根本上才是導致張家商業上遇到的第一波危機。雖然劇組可能認為他們無法簡單交代（拜託參考國外都如何用簡明易懂的戲劇方式讓觀眾明白，透過劇中人物的言行即可呈現），所以抓緊「四萬換一圓」的結果，然後焦點轉回張家身上。但這麼做即是整個模糊了國民政府除大屠殺外，掏空台灣經濟的最大惡行。就可以讓泛藍繼續主張「台灣戰前經濟是被太平洋戰爭拖垮」。

這政治目的太強，甚至頗為高明。因為在台的中國國民黨向來就把發行新台幣當成政績宣傳，但隨著台灣民主化與資訊流通，大家也早就把「四萬換一元」等同於「國民政府在1945-1949年間，掏空台灣物資」的歷史印象。

把責任從國民政府換成美國，就可以洗腦對歷史無感的年輕人，讓他們將降低對國民政府威權時代的反感。而到了後面的集數，看起來國民政府既威權，又邪惡，但其實全都語帶保留。

影響張家生意，讓他們導致破產的關鍵，在於三點：「國民政府奪走肥料廠」、「外省公司靠官商勾結吃掉生意」、「外匯卷兌換」。

這三件事，具體呈現戰後台商如何在黨國經濟體制下，受黨國勢力壓迫的狀況。《茶金》並沒有掩飾這些操作的存在，但因為敘事角度全鎖定在張家面對衝擊的反應上，全都只是簡單交代黨國人士的手段，這些事情的呈現全都只有「張家相關人士」在場的畫面，而沒有如一般歐美戲劇那樣，拉出主要角色之外的場景，讓黨國人事獨立出現在某些場景，以交代他們「如何密謀、如何強取豪奪」的過程。

這幾乎違反所有商戰劇的邏輯，造成的效果是：「觀眾意識到了黨國陰影，但那陰影卻比水還淡。」



Photo Credit:《茶金》

崇尚隱晦的處理，台灣影視圈的「多力多滋人文主義」

簡單說，造成的效果就是，泛藍人士可以直接說：「那是冷戰時期為反共復國進行的計畫經濟（Planned economy），不是針對個人（台灣人）」、「外省公司是不良宵小的行為，怪不到政府頭上」，也就是蔣氏政權以國家機器壓迫台灣人的威權事實，被整個淡化。

這到劇末白色恐怖的登場，就更是被淡化。KK的老婆，戲曲演員夏老闆先被抓走，看起來就在影射黨國權貴染指婦女的淫行；而KK因為寫文章批評農事，最後被也被帶走，僅留下夏老闆的孤女被女主角張蕙心領養。但兩件事全都不呈現「被抓的理由」，僅以白色恐怖的氣氛帶過，著重於遺孤（沒被抓的人）的悲痛。