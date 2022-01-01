【致憤青．文協影展】《NO》：人民起身對抗獨裁，民主選舉是否已淪為商業與巧計的舞台？

文：劉維人

帕布羅・拉瑞恩（Pablo Larrain）的《NO》述說了智利人民對抗獨裁強權，用選票贏來民主春天的故事。但卻完全沒有把這場政治變革描述為美夢成真的正義故事，反而以相當批判的角度提醒我們，民主選舉是不是已經淪為商業與巧計的舞台。

智利在經歷15年的軍事獨裁後，政府於1988年決定舉行公投，讓人民決定是否讓一方面帶領智利經濟成功，另一方面也長期迫害異議人士的皮諾契將軍再連任八年。

正反雙方一開始都認為公投結果必然是正方勝出，整場公投只是政府當局做樣子給國外看而已。直到某一天，民主改革派邀請平常不太接觸政治的廣告才子雷內，幫他們每天15分鐘的政治宣傳廣告提供行銷建議，而整個局面就此開始改觀。

Photo Credit: 影視廳中心提供 《NO》劇照

格格不入的疏離英雄

這部影片的特色就是他對於改革派宣傳戰略的看法。他敘述了一個宣傳成功抵抗威權的故事，但卻是以非常批判的角度，而且整部電影的拍攝媒材、鏡頭、角色設定都是在呈現這樣的批判。

影片的主題雖是當年實際發生過的連任公投，但卻虛構出了一個相當疏離的主角，用他來承載當年宣傳影片的整體調性，藉此呈現出這種商業廣告式的競選戰略的美麗跟哀愁。

觀眾在看《NO》時，第一個注意到的應該就是整部影片的低畫質。導演拉瑞恩選擇以1980年代電視新聞廣泛使用的U-Matic錄影帶拍攝全片，呈現當年畫質粗糙、容易過曝、對焦經常失準的報導質感。

這種選擇產生了兩個效果：首先是讓全片的影像質感完全像是出於1980-1990年代，在當代的觀眾眼中宛如紀實的歷史影像，全片的色彩與粒子，都和片中角色所觀看的廣告片或宣傳片緊密契合，後來更是完全無縫接軌地將主角插入真實發生過的軍警鎮壓影片中。

此外，影片除了用統一的影像質感，讓觀眾覺得片中的情緒和角色真實發生過以外，還幾乎都使用近景和特寫鏡頭來搭配這種懷舊的視覺質感，使全面充滿藝術性的文青風格，但仔細思考就可以知道，影片其實對於這種在政治場域使用文青風格，倡導一切都有可能的宣傳方式，其實帶有蠻多批判。

另一個最明顯的特徵就是主角雷內的眼神。整部影片從頭到尾都像母題一樣不斷用特寫拍攝主角的正臉跟側臉，身邊的人無論多麼歡欣鼓舞、焦慮、憤怒，主角都直直地看著前方，我們無法判斷主角正在看什麼，只能確定他不是在看場上的任何一件事情或任何一個人。

此外，無論改革派一開始義正詞嚴，但空洞地想藉由每天15分鐘的宣傳影片來傳達出過去它們受到的壓迫跟犧牲，還是之後在造勢場合的激昂，或開票晚會的緊張跟歡欣鼓舞，主角的表情都一直平靜無波。

甚至在影片最後「NO」陣營確定勝選時，改革派的核心人物一個個在記者面前講述美好未來跟政治理念，周遭的支持者開香檳狂歡，主角卻像觀光客一樣牽著兒子走出會場回家，隔天早上又一如往常地踏著滑板上班，向客戶推銷極為俗艷的「007」風格廣告片，甚至拿著之前推銷改革派宣傳片《我想智利人民已經可以接受這個》的話，來支持一個與這個主題不相干的商業片。

這些元素都告訴觀眾，在一個身邊充滿政治而且的確可能影響國家重大未來的公眾場域中，雷內顯得非常疏離。雷內在片中有情緒反應的地方，都不是跟公眾事務直接相關的場合，而是與他自己個人或家庭有關，例如商業廣告客戶或改革陣營打槍他的廣告提案、他的家被政府特務騷擾，甚至電話恐嚇盯上他兒子、他沒有辦法跟前妻相處等等。

這些都屬於私領域，相比之下，影片中其他人，包含他前妻以及幫助總統陣營的老闆，感到情緒起伏的原因卻都是因為公領域。

有了這層認知，我們就可以回來看看片中幾句耐人尋味的句子，改革派在決定影片基調的時候，雷內的另一位廣告專家朋友說：「我們要給一個產品，一個對年輕人和老婦人都有魅力的產品。」改革派總幹事認為民主才不是產品，雷內回道：「那我們就叫它概念吧……總之我們必須找出一些吸睛，但又能讓人快樂的東西。」

之後雷內著手決定整體宣傳的基調，他找人撰寫主題曲的時候，又明確要求作曲家「不要藝術、不要民歌、不要流行曲、不要搖滾，只要一首能讓大家琅琅上口的芭樂歌」。

簡單來說，雷內知道勝選的關鍵不是政治事實，而是吸睛、新奇、以及購買慾望。

Photo Credit: 影視廳中心提供 《NO》劇照

相比之下，自信滿滿的總統陣營從一開始推出的宣傳片，就主打致力這15年來的經濟發展、各地人民對總統的擁戴，偉大領袖能夠帶來的國家榮光。這些元素跟雷內的基調相比毫無魅力，因為每一個元素都與個人無關，而且都正面牽扯到政治，只會讓人民覺得既威權又陳腐。

上述所有元素結合起來就是本片的主旨；一個沒有強烈政治立場，或者至少無法融入政治的人，用一套不直接訴諸政治理念跟政治事實的新奇宣傳，成功影響了政治。

影片把主角，也就是現實中的改革派宣傳基調，設定成一個非常熟悉宣傳心理手法，但無視政治事實或刻意繞過政治事實的人。雷內聽完改革派的敘述之後，知道勝選的關鍵是提高「NO」方的投票率，當時的人民不是支持皮諾契，而是缺乏想像力，沒有動力出門去支持新選項。就連改革派的大老一開始都以為這場公投，只是既有政權爭取國際支持的官樣文章。