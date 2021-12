「Phone it in」不是打電話，三個片語學習「敷衍」的英文說法

David和外籍同事談起最近新進同事的工作表現。同事說了一句:

“He doesn't care about the job, he's just phoning it in.

David心想,這同事整天在「講電話」,他倒是沒有發現這點。可別會錯意了,phone it in和打電話沒有關係。

“He doesn't care about the job. He's just phoning it in.

(X)他不在意這份工作,整天都在講電話。

(O)他不在意這份工作,只是敷衍了事。

“Phone in和call in,dial in一樣,都有打電話進來的意思。像生病了打電話請假,我們會說:

He called/phoned in sick. 他打電話來請病假。

但“Phone it in”卻有另一層意思,是指「敷衍、交差了事」。意思和打電話差得十萬八千里,來看看是怎麼回事。

想像一個情景,一群朋友相約了要一起聚餐,大家都到了,突然有個人打電話來說抱歉,不能到場。你會不會覺得這有點敷衍?Phone it in大概就是這個意思,該來而不來、應做而不做、不在意、沒熱情、沒誠意,這種層次的敷衍。來看看應用的情境:

I could tell the teacher was phoning it in today and didn't seem to be as enthusiastic as usual. 我看得出來那老師就只是敷衍了事,不像他以往那樣有熱情。

Phone it in也經常用在形容演員演戲,草率敷衍、不認真:

A lot of people think Tom is tired of the show and phoning it in. 很多人覺得Tom對此劇已感倦怠,沒認真在演。

「敷衍」除了phone it in之外,也還有幾個不同的表達,意境上也稍有不同。像去辦個證件,有些單位就會敷衍搪塞,「故意不幫忙」,這時我們可以用runaround這個字。

Don't give me the runaround.

(X)不要給我跑來跑去。

(O)不要只是敷衍我。

Run和around如果分開來run around,就是「跑來跑去」。例如:

I'm exhausted, I've been running around all morning. 我累壞了,一整個上午我一直忙個不停。

合在一起runaround就是其抽象的意思,「兜圈子、不直接回答、故意不幫忙」,其實就是敷衍!

I'm trying to get a new visa, but the embassy staff keep giving me the runaround. 我想要辦理新簽證,但是使館人員老是推諉不給我辦。

His smile was perfunctory.

(O)他的笑容很敷衍。

講到「敷衍」,也一定要提perfunctory這個字,是較正式的用法。英英字典的解釋是:

"done quickly, without taking care or interest"很快就做好,但沒用心,也不在意,

就是「草草了事、漫不經心,沒想要把事情做好」。

He answered the phone with a perfunctory greeting. 他漫不經心接起電話。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

