1992年麥當勞爆炸案（上）：特一隊警員面對難纏的「水銀抗動裝置炸彈」，不幸引爆殉職

文：唐嘉邦



「救護車，快一點啦……」 即便已經過了28年，這句聲嘶力竭的呼喊仍聽得讓人揪心。

1992年4月28日，台北市民生東路三段的麥當勞驚傳遭人放置炸彈，刑事局特一隊員警楊季章在拆除炸彈過程中，不幸引爆炸彈，當場雙手遭到炸斷，內臟破裂大量出血。同仁們雖然緊急呼喚救護車將他送醫急救，最終仍不治身亡。沒人想到原本應該是一家大小和樂聚餐的速食店，卻成為有心人士攻擊目標。

天外飛來一通恐嚇電話

案發當天下午2點40分，台灣最具指標性的美式連鎖速食餐廳麥當勞的台灣代理寬達總公司，接獲一通恐嚇電話，電話那端一名男子聲稱：「聽不清楚你自己負責啊，信義路世貿過松仁路第一支電線桿，上面有字條，趕快去拿。」這通沒頭沒尾的電話，讓麥當勞員工不知如何是好。

麥當勞拿到了這封手寫的恐嚇信，信上文字是用尺描著一橫一豎寫的，顯然是要避免被警方查出筆跡，信上寫著：「今晚10點前，若無準備600萬，即刻執行極端報復。」

正當大家還在懷疑這是不是惡作劇時，不久後歹徒又打了第二通電話，稱在麥當勞總公司附近的四維路一處停車場又留有字條。現場發現一個提神飲料「康貝特」的空罐裡，放了一張紙條，這張紙條上以電腦打字指出，民生東路敦化北路口的麥當勞民生店放置了一枚炸彈，要向麥當勞勒索600萬元，全部要1000元的舊鈔。

麥當勞趕緊要民生店員工在店內查看，果然在店內男廁的天花板上，發現一個半斤裝的茶葉罐，上面寫著「勿動炸彈」。麥當勞員工這才知道這不是惡作劇，趕緊報警，並疏散客人。

Photo Credit: 方聖閔 @ CC BY-SA 4.0 麥當勞台北民生店廁所天花板，自從該案件發生後，全面改裝為密閉式

天花板上精心設置的爆裂物

當時專門處理爆破案件的單位，是保一總隊派駐刑事局的「特殊事件處理隊」簡稱「特一隊」，隊員楊季章、劉應中、葛永興、組長李東平等人獲報後立刻趕到現場。當時不只警察，連許多媒體也獲知麥當勞遭到恐嚇並放置炸彈的消息，紛紛來到現場採訪。

警方透過手持式X光機掃描，確認放置在天花板上的是「水銀抗動裝置炸彈」，這是一種相當難處理的炸彈。所謂「水銀抗動裝置」，原理是水銀在容器內會因重力關係有流動性，而晃動時如果導致水銀接觸到兩端電極時，就會導電引爆炸彈。因此，想要在處理過程中不使水銀晃動，難度極高。

由於這顆炸彈被放置在狹小的天花板上，極難取出拆除，移動過程中稍有不慎就會導致水銀晃動接觸到電擊引爆。因此，對於當時在台灣仍屬草創階段的防爆小組來說面臨了兩難。

警方不可能任由炸彈繼續放置在速食店的廁所天花板上不管，但在不知道炸彈威力有多強的情況下，擔心如果直接在原處引爆可能會對整棟大樓的結構有嚴重破壞。但要如何移動炸彈，在沒有更先進的裝備輔助下，勢必要由人力負責移除。

只是，誰要來負責移除炸彈？

在沒有先進裝備的協助下，這是一項賭上性命的任務，如果完全沒有人自告奮勇也屬人之常情。但是，有人站出來了，是年僅24歲，警專七期，畢業才兩年的特一隊員楊季章。他說：「今天是我值班，就讓我來處理吧。」

英勇殉職

晚間7點左右，楊季章穿起防爆衣，戴上頭盔面罩，這是他唯一有的裝備。楊季章要其他人員全部退到外面，他獨自一人留在男廁內拆彈。長官在行動前，還特別囑咐他：「如果有什麼狀況，你馬上下來。」

由於「水銀抗動裝置炸彈」極為敏感，在拆除炸彈時，需耗費極大的專注度及體力，心理承受的壓力及死亡恐懼更是難以言喻。因此，在拆除過程中，在外的隊員劉應中曾幾次向楊季章詢問：「要不要換手？」但楊季章仍說：「不用啦。」他堅持是自己值班，就由自己來處理。

就在此時…… 「砰！」 廁所內忽然傳出爆炸巨響，原本在外面貼著牆壁，仔細聽著裡面狀況的劉應中，嚇了一大跳，霎時間耳朵因為這個轟然聲響什麼都聽不到。同時爆炸導致的玻璃碎片也全部衝出廁所外，甚至使得部分員警掛彩。

這時所有人心裡只想著一件事：「楊季章呢？」 大家趕緊衝進廁所，只見楊季章雙手手腕以下遭到炸斷，防爆頭盔炸裂、防爆衣外層被炸破。眾人趕緊呼叫救護車及急救人員前來搶救重傷的楊季章。

當時的電視台記者，拍下爆炸後的現場影像。只見劉應中衝到室外，大聲嘶吼，哀鳴般的喊叫：「救護車，快一點啦……」 這個畫面，無論是在當年還是28年後的今天，看過的觀眾無不為之鼻酸。

楊季章被送上救護車後，意識已不清，而他因為內臟被震波震碎導致氣胸，不斷吐血，送往長庚醫院急救不到一小時，晚間8點，便因內臟破裂失血過多，宣告不治。

說個題外話，其實這位殉職的楊季章還有一個身分，便是當時的玉女歌手蘇霈（歌手蘇慧倫的姊姊，本名蘇愛倫）的男朋友。蘇霈後來曾在訪談中透露，她與楊季章是在高中同學牽線下認識，被楊季章的高大帥氣給吸引，於是自己主動追他成為一對，她說楊季章是她認識最隨和、單純的男孩子。

案發前一個月，因為蘇霈正忙著籌備新專輯發片，而楊季章也由於工作性質的關係，兩人幾乎碰不到面。怎料到就突然發生這個意外，案發後，蘇霈趕緊跑到醫院，但已來不及見男友最後一面。

四枚炸彈引發恐懼

讓我們回到案件本身。 當天晚間9點多，警方在第一通電話所稱的松仁路現場，於電信局對面草叢，發現一枚歹徒放置的「說明彈」。這是一枚和民生東路麥當勞引爆相同的「水銀抗動裝置炸彈」。