懷念雅青：一位從泰國嫁來台灣的平凡女性，為南洋姊妹發聲的鬥士

文：南洋台灣姊妹會

各位關注移民權益和多元文化的朋友：

在這想念家人的季節，南洋台灣姊妹會滿懷不捨與感謝，懷念我們永遠的家人，雅青。

雅青，有個美麗的泰文名字，Yadrung，是彩虹的意思，一如她絢麗多姿的一生。

1998年從泰國遠嫁來台的雅青，如同無數的婚姻移民女性，歷經了語言不通、文化隔閡、孤立無援的困頓。在婆婆的鼓勵下，她開始在早餐店、美容院打工，慢慢認識了其他婚姻移民朋友，也因朋友的介紹，於2002年參加了南洋台灣姊妹會正式成立前，於永和社區大學開設的中文班。當時雅青的兒子才幾個月大，但她在忙著照顧孩子之餘，認真學習，並積極參與中文班所有活動。

從小因為單親而受到同學欺凌的雅青，曾以「黑野貓」、「帶刺的玫瑰」形容自己，為了自我保護，她必須武裝起來，即使受傷，也要強忍眼淚，不能讓人看見她的脆弱。而這般受苦的成長記憶，使得雅青更渴望被公平對待，無法容忍不正義，也願意為受苦者挺身而出。

充滿正義能量又勇於表達意見的雅青，於姊妹會2003年12月7日正式成立時被推選為理監事，並於次年成為理事長，2007年卸下理事長職務後，便成為姊妹會的全職工作人員。

2003年10月，剛成立的移民／住人權修法聯盟（移盟），因為政府欲草率通過充滿侵犯移民人權疑慮的「移民署組織條例」，而於立法院前召開記者會，永和社大中文班十多位來自東南亞各國的移民姊妹一同出席，並以行動劇展現該條例的種種荒謬。當時大多數的移民姊妹們不敢在公共場合露臉，更難以拿起麥克風，面向眾多攝影機和記者；雅青即使知道自己的中文表達仍不流暢，但為了爭取大家的權益，她仍硬著頭皮承擔了代表移民姊妹們在記者會發言的任務。

照片提供：南洋台灣姊妹會 當大多數移民姊妹們不敢在公共場合露臉，更難以拿起麥克風，面向眾多攝影機和記者時，雅青即使知道自己的中文表達仍不流暢，但為了爭取大家的權益，她仍硬著頭皮承擔了代表移民姊妹們在記者會發言的任務。

此後的十多年，在無數爭取移民人權的倡議和抗議場合，我們都可以看到雅青的身影：2007年9月9日「反財力證明大遊行」雅青站上遊行隊伍的前導戰車，手持大聲公高呼口號，呼籲所有移民姊妹和台灣的家人站出來捍衛移民家庭的權利；2007年11月30日，移盟歷時四年推動移民法修正的努力終於獲得立法院三讀通過的慶功記者會，雅青代表姊妹會發言，表達她對移民運動有成的感動。

除了站上記者會、遊行的第一線上仗義執言，雅青也和姊妹會和移盟的伙伴們穿梭於立法委員的辦公室、各個行政部門的會議室，讓更多官員理解移民處境，說服他們支持修法、制定友善移民的政策。雅青也多次代表姊妹會出席國際會議，分享姊妹會的組織培力經驗，並連結亞洲各國婚姻移民團體，相互聲援，共同推動婚姻移民權益和福祉。

雅青對於多元文化的推動亦是不遺餘力。早在政府投注資源推廣東南亞語言文化學習之前，自2004年開始，雅青便和姊妹會的移民姊妹和台灣志工們合作，設計東南亞各國的語言文化課程，從教材、教案，到暖身活動，所有環節的構思與執行，全部親身參與。當時在台灣缺乏泰文的電腦軟體，僅僅是編輯泰文教材就困難重重，多虧雅青稟持她一貫的追求新知、勇於突破的精神，台灣最早由婚姻移民姊妹開設的東南亞語言文化課程才能順利完成，奠定日後我們推動相關課程的重要基礎。

照片提供：南洋台灣姊妹會 雅青對於多元文化的推動亦是不遺餘力。早在政府投注資源推廣東南亞語言文化學習之前，她便和姊妹會的移民姊妹和台灣志工們合作，設計了台灣最早由婚姻移民姊妹開設的東南亞語言文化課程。

為了讓更多人認識移民議題，體認到姊妹們不僅不是弱勢，甚至早已投入移民人權運動，姊妹會於2010年出版了《姊妹，賣冬瓜！》紀錄片。這部歷時兩年完成的紀錄片是由姊妹會的工作小組統籌、眾多姊妹會成員分工合作完成，而從未學過影片製作的雅青，勇於扛下紀錄片剪接的重任。從零開始學習剪接的雅青，對影像製作充滿好奇與熱情，如同其他不熟悉的領域，一旦開始，雅青便全心投入，即使身體不適，她仍夜以繼日地努力不懈，堅持完成作品。

雅青的逞強，常常讓人心疼不已，但也多虧她的「逞強」，多項移民人權的推進與改革得以促成，使得無數相識和未曾謀面的移民和其家人獲得幫助，有了更好的人生。雅青是移民人權的鬥士，她的吶喊與揮舞，留下了無價的遺產，因她的付出與貢獻，讓新移民的議題被看見與重視，也讓這世界多了一點美好、友善。為此，我們由衷的讚歎、感謝雅青！

雅青曾經為了在台灣的移民權益努力奮鬥，如今累了，先走一步。接下來，許多未達成的理想，和未解決的移民困境，就靠大家繼續努力了。

雅青，永遠的彩虹，這一生燦爛奪目，願妳在彩虹的另一邊，自由自在，被美與善包圍，我們會永遠記得你，祝福你下一段旅程更美好、精彩、豐富！

本文獲南洋台灣姊妹會授權刊登，原文請見此

照片提供：南洋台灣姊妹會 雅青多次代表姊妹會出席國際會議，分享姊妹會的組織培力經驗，並連結亞洲各國婚姻移民團體，相互聲援，共同推動婚姻移民權益和福祉。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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