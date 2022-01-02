守護「新北國王」城堡的全能高塔：湯瑪士（Thomas Welsh）籃板、火鍋、進攻組織一把抓

開幕至今（12/22）兩週，新北國王三戰全勝，成軍的第一個賽季就有著美好的開局。

其中的一個關鍵是湯瑪士（Thomas Welsh）補上球隊懸缺的五號位，甚至將這個本來可能是劣勢的位置「升級」，不僅能做好籃板、防守等基本要求，還加碼支援各個層面，把許多細節做到最好。

因此，本次的週報會將重點放在湯瑪士身上，回顧他這幾場猛獸般的表現，以及背後值得探討的細節。

爆表籃板、火鍋的背後：不慍不火、聰明站位

湯瑪士的數據很兇猛，但實際比賽內容跟他的人一樣斯文、有條理，不會有太多無謂的動作。在破紀錄的單場28籃板當天，他曾在賽後謙虛地表示，很多籃板有點「幸運」，是剛剛好落在自己這邊，才產生了這樣的數據。

不過，這些所謂的「幸運」並非偶然，有很大一部分來自於湯瑪士的站位，如果沒有他事先清出空間，那麼籃板也不會這麼「剛好」掉在他的防區。

對湯瑪士而言，這可能都是「習慣成自然」的事情，包含對手、隊友出手後的迅速轉身卡位，或是判斷好自己的位置，決定要把對位的長人再往前「擠」一點，還是果斷把對方「卡」在身後。

我們沒有看到太多激烈的爭搶，但球總會撥一撥就「落」到湯瑪士手上，好像很輕鬆地拿到進攻籃板，但這一切其實並不輕鬆，必須有很連貫的事前準備。

「你必須很努力，才能看起來毫不費力」

這句話很適用於湯瑪士的籃板。那些堆疊起來的驚人數據，不只是來源自他的七呎身高，還得加上他的頭腦與執行力。

先站好位置、走到有最高機率撿到球的路徑上，這可以被看作是一種直覺、數學上的算計，或是多年經驗的累積。無論如何，湯瑪士都展現了他在這方面的價值，而且也把這樣的空間感應用在其他層面。

若單看湯瑪士的籃板與阻攻數據，或許會誤以為他是位爆發力十足的超級跳跳人；但真正看過比賽就知道，雖然不至於到「慢」，但我們也實在沒辦法把「快」跟他聯想在一起，體能不是他的強項。

然而，作為一位七呎長人，湯瑪士是足夠靈活的，而且懂得善用自己的身形、步距，讓每一秒、每一個動作都有意義，為後續的環節鋪陳。

尤其在阻攻方面，對比交手兩次的吉爾貝克（Brandon Gilbeck），兩人同樣都是當今PLG的火鍋好手，但湯瑪士似乎「沒怎麼跳」就可以蓋到，顯得相對不費力。

那種感覺，就像是他已經計算好一切，在不犯規為前提下干擾對手，絲毫沒有用彈跳跟對手硬碰硬的準備。畢竟他自己也知道，自己的強項不在那裡。

熱身賽時，球評曾經在「小守大」的幾個鏡頭裡，提及台灣球員要習慣「站前防守」，而不是單靠身軀在後方硬扛。177公分的林仕軒，當時就被連吃了幾球，大家都看得出來他盡力了，但終究成為被打點的對象。

湯瑪士加入後，這樣的問題便不再是問題。現在不論站後、站前防守，只要能成功「拖」住對手，就能等到湯瑪士的支援。而且對手愈是想要「磨」到禁區裡，就愈有機會掉進國王的陷阱裡。即便被拉到三分線外防守，湯瑪士也能抓準對手轉身的時機，一個箭步進來補防。

這有助於團隊士氣的增長，因為球員們會知道「自己的苦撐」終究會迎來救援，而湯瑪士也需要這樣的機會，讓自己能乾淨俐落地打火鍋，雙方都如魚得水。

上述細節，也體現在湯瑪士「少得可怕」的犯規次數－場均0.67次犯規，至今為止只出現兩次犯規，卻貢獻了14次阻攻、8次抄截。

我們甚至不必計算「阻攻犯規比率」或其他進階防守數據，就可以瞭解到湯瑪士是一位多麼嚴守紀律的防守者，不會因為犯規而讓自己打得綁手綁腳。如果能維持這樣的高水準表現，那麼國王的團隊防守，只會因為湯瑪士而愈來愈好，立於不敗之地。

做好進攻端的小細節，能開火的行走司令塔

除了籃板、阻攻的貢獻，讓湯瑪士價值再升級的關鍵，是他進攻端的全方位表現，幾乎把一位長人能做的事都做了。這也是國王能屢屢突破僵局的原因，湯瑪士永遠能讓進攻端維持運轉，只要他還在場上，球隊就能創造不只一種進攻模式。

高品質的掩護，以及掩護後的多元終結手段

如果單看半場進攻，我們可以發現國王時常在弧頂發動戰術，結合擋拆、手遞手（hand-off），讓持球者跟內線球員的搭配，生成第一次得分機會。由於國王的主要持球點都很有威脅性，不論是楊敬敏、李愷諺、洪楷傑，因此這樣的進攻模式成敗與否，更多的關鍵在於內線球員能否生成有效的掩護。

楊興治無疑是陣中最能扮演這個角色的本土球員，聶歐瑪（Omar Niang）也在完善的進攻系統中漸漸熟悉該做的事。但兩人各自都有難以在短時間內完善的劣勢，使得對手更容易識破持球者的意圖，中斷新北國王進攻端的連貫性。然而湯瑪士的加入，開始「最大化」這個角色在體系中所能提供的火力。

湯瑪士不僅能提供扎實的掩護，拖延住盯球的防守者，也有把握能在接球後「把球放進籃框」，讓擋拆、手遞手產生真正的威脅性，引導出這套戰術體系應有的火力。

他柔軟的放球手腕，也能遷移到中、長距離的投籃上，使得掩護之後不只有「Roll-in」，還新增了有效的「Pop-out」選項，讓防守者無法輕易判斷進攻的終結點會出現在哪裡。再搭配簡祐哲、張文平為首的一眾優質射手在外線游走，簡單的配合也能衍生出難守的局面。

這些都還是建立在「湯瑪士不傳球」的基礎上討論，而事實上他還有著很棒的組織能力，成為國王進攻停滯時的B計畫。