認識「建築英文」裡常見的單字片語，多益閱讀遇到類似題型也不怕

建築英文裡常見的單字與片語

Building (n.) 大樓

動詞build為建蓋、建造的意思,而名詞為building,是「大樓」的意思,通常多泛指商業大樓。Building為許多考生必備的英文詞彙,其它與大樓相關的英文還包含skyscraper「摩天大樓、高樓大廈」。

Many cities are filled with tall buildings with over 10 floors.

許多城市裡都有著超過十層樓高的大樓。

Renovate (n.) 修復,翻新,整修

Renovate是動詞「修復、翻修」的意思,多半用於建築物的場景裡, 名詞的形式為renovation,也有整修的意思。除了renovate,其它常見的同義詞還包含repair、fix up、rebuild、reconstruct,都有重新整建、翻修的意思。國外許多店家或建築物如內部正進行裝修等工程,會貼上寫著“Under Renovation”或“Close for Renovation”的標語,這就表示店內正在裝修,因此未對外開放。

The owner of this restaurant decided to renovate the place and reopen next month.

這間餐廳的老闆決定進行翻修,於下個月再重新開放。

Architecture (n.) 建築學、建築業、建築物

Architecture在學術上可以泛指「建築學」,在產業上可以統稱「建築業」,另外還有「建築物、建築結構」的中文意思。

I study architecture at the University of Barcelona.

我在巴賽隆納大學攻讀建築學。

I’ve been working in the architecture industry for 5 years.

我已在建築業工作五年了。

The architecture of this church is spectacular.

這座教堂的建築結構太讓人驚艷了。

Architect (n.) 建築師

上一個介紹的建築物,英文是architecture,而這裡architect則是「建築師」的意思。國外有時也會用architect來代指建築設計師。

Gaudi is a very famous architect from Spain.

高地是一位來自西班牙非常有名的建築師。

Foundation (n.) 基礎、根基

Found除了是原型動詞find的過去式以外,本身也是個動詞,有「成立、建立」的意思,例如成立一間公司是found a company,而foundation則將建立的意義延伸為「根基、基礎」的意思,屬名詞。建造一座大樓總是需要一個穩固的根基,因此我們會使用foundation來表示一棟建築物的根基。

It’s very important for a building to have a solid foundation.

一棟大樓擁有一個穩固的根基是很重要的。

Construction (n.) 建設工程、構建

名詞construction是「建設、構建」的意思,來自動詞construct,也有建構的意義。其它與construction相關的詞彙用法還有construction worker「施工工人」、construction site「施工現場、施工地點」。如果要表示「施工中」,一樣可以說under construction。

The construction of this shopping mall will take about 1 year.

這間購物中心的建設工程約一年。

Structure (n.) 結構

Structure是名詞,中文是「結構」的意思,在建築的應用場景裡,指的是建築物的結構、架構,在文學裡,則可以表示內容架構的意思

The structure of this skyscraper is very sturdy.

這棟摩天大樓的結構非常穩固。

為了全面掌握多益建築題型,除了上方跟建築相關的詞彙外,以下幾個建築風格常用的單詞也可能會出現在部分的題型裡,今天也一併來認識吧!

各種建築風格的英文形容詞怎麼說

Modern 現代

Modern有「現代的、當代的」意思,現代主義建築風格指的是一種較簡約、裝飾較少的建築風格,較著重於突破傳統,發揮結構本身的形式美,反對多餘的裝飾,且曾於20世紀盛行,然而之後因被批評過度單調,才開始逐漸發展為後現代建築風格。

Postmodern 後現代

Post-多做前綴,有「之後的」意思,所以後現代主義postmodern就是post跟modern的組合。後現代主義又稱「後現代派」,自1980年開始出現。這類風格的建築重新引進了各種花紋的裝飾(decoration)與色彩,善用隱喻及明喻的方式,將具歷史(historical)、文化(cultural)意義的元素結合於建築中。

Classical 古典

廣義的古典指的是在古希臘跟古羅馬建築基礎上發展的文藝復興(Renaissance)或巴洛克(Baroque)建築,狹義則專指純正的古希臘羅馬建築及文藝復興的古典柱式建築,強調對稱、注重比例等特色。大部分我們說古典主義建築風格時,多半指的是狹義。

Minimal 極簡

極簡的建築風格經常使用的元素包含線條(lines)結構,運用簡單的元素,搭配建材,同時提昇美學價值,在建築形態上展現實與虛的行為,並結合當地的居住環境,改變建築的舊思維,讓視覺的景觀更延伸。

Baroque 巴洛克式

巴洛克式建築盛行於1600~1760年間,講求華麗(extravagant)、雄偉(grand)但同時又精緻(delicate)的建築風格,廣泛使用柱子(pillar)、圓頂(dome)、拱門(arch)的設計,並附上神話故事情節的精細雕刻,外型上給人細膩又莊嚴的氣氛,善用動態感且強調人為光線,藉此展現更具戲劇性(dramatic)的視覺效果。

Rococo 洛可可式

洛可可建築風格起源於十八世紀的法國 (1750-1790),延續巴洛克風格,但較常使用C形、S形曲線(S-curved)或漩渦狀花紋。洛可可的建築亦注重內部繁複的裝飾,但使用較多半抽象(abstract)題材。建築繪畫的題材,除了豪華的貴族(aristocrat)以外,還有肖像(portrait)、風景(landscape)、神話(mythology)以及平民生活(civil life)。

Gothic 哥德式

哥德式建築盛行歐洲中世紀(1050-1550),從羅馬式建築演變而來,最明顯的特色包含尖型拱門(pointed arch)、肋狀拱頂(rib vault),與飛扶壁(flying buttresses),整體呈現向上延伸至天際的感覺。此類建築常見於歐洲的教堂(church)、修道院(monastary)等宗教建築,但是許多城堡(castle)、宮殿(palace)、甚至大學也都看得到。

認識了跟建築相關的英文單字與使用方式之後,下次多益閱讀再遇到類似的題型,就可以有信心地完成作答囉!