認識「建築英文」裡常見的單字片語，多益閱讀遇到類似題型也不怕
我們想讓你知道的是
根據多益官方公佈的閱讀測驗題型，共分成十三類主題情境，而建築類屬於房屋／公司地產的考題範圍內，這篇文章首先將介紹建築英文常用的單字，接著延伸介紹建築風格的英文怎麼說，一起提升你的多益閱讀力，帶著滿滿的信心進考場。
建築英文裡常見的單字與片語
Building (n.) 大樓
動詞build為建蓋、建造的意思，而名詞為building，是「大樓」的意思，通常多泛指商業大樓。Building為許多考生必備的英文詞彙，其它與大樓相關的英文還包含skyscraper「摩天大樓、高樓大廈」。
Many cities are filled with tall buildings with over 10 floors.
許多城市裡都有著超過十層樓高的大樓。
Renovate (n.) 修復，翻新，整修
Renovate是動詞「修復、翻修」的意思，多半用於建築物的場景裡， 名詞的形式為renovation，也有整修的意思。除了renovate，其它常見的同義詞還包含repair、fix up、rebuild、reconstruct，都有重新整建、翻修的意思。國外許多店家或建築物如內部正進行裝修等工程，會貼上寫著“Under Renovation”或“Close for Renovation”的標語，這就表示店內正在裝修，因此未對外開放。
The owner of this restaurant decided to renovate the place and reopen next month.
這間餐廳的老闆決定進行翻修，於下個月再重新開放。
Architecture (n.) 建築學、建築業、建築物
Architecture在學術上可以泛指「建築學」，在產業上可以統稱「建築業」，另外還有「建築物、建築結構」的中文意思。
I study architecture at the University of Barcelona.
我在巴賽隆納大學攻讀建築學。
I’ve been working in the architecture industry for 5 years.
我已在建築業工作五年了。
The architecture of this church is spectacular.
這座教堂的建築結構太讓人驚艷了。
Architect (n.) 建築師
上一個介紹的建築物，英文是architecture，而這裡architect則是「建築師」的意思。國外有時也會用architect來代指建築設計師。
Gaudi is a very famous architect from Spain.
高地是一位來自西班牙非常有名的建築師。
Foundation (n.) 基礎、根基
Found除了是原型動詞find的過去式以外，本身也是個動詞，有「成立、建立」的意思，例如成立一間公司是found a company，而foundation則將建立的意義延伸為「根基、基礎」的意思，屬名詞。建造一座大樓總是需要一個穩固的根基，因此我們會使用foundation來表示一棟建築物的根基。
It’s very important for a building to have a solid foundation.
一棟大樓擁有一個穩固的根基是很重要的。
Construction (n.) 建設工程、構建
名詞construction是「建設、構建」的意思，來自動詞construct，也有建構的意義。其它與construction相關的詞彙用法還有construction worker「施工工人」、construction site「施工現場、施工地點」。如果要表示「施工中」，一樣可以說under construction。
The construction of this shopping mall will take about 1 year.
這間購物中心的建設工程約一年。
Structure (n.) 結構
Structure是名詞，中文是「結構」的意思，在建築的應用場景裡，指的是建築物的結構、架構，在文學裡，則可以表示內容架構的意思
The structure of this skyscraper is very sturdy.
這棟摩天大樓的結構非常穩固。
為了全面掌握多益建築題型，除了上方跟建築相關的詞彙外，以下幾個建築風格常用的單詞也可能會出現在部分的題型裡，今天也一併來認識吧！
各種建築風格的英文形容詞怎麼說
Modern 現代
Modern有「現代的、當代的」意思，現代主義建築風格指的是一種較簡約、裝飾較少的建築風格，較著重於突破傳統，發揮結構本身的形式美，反對多餘的裝飾，且曾於20世紀盛行，然而之後因被批評過度單調，才開始逐漸發展為後現代建築風格。
Postmodern 後現代
Post-多做前綴，有「之後的」意思，所以後現代主義postmodern就是post跟modern的組合。後現代主義又稱「後現代派」，自1980年開始出現。這類風格的建築重新引進了各種花紋的裝飾（decoration）與色彩，善用隱喻及明喻的方式，將具歷史（historical）、文化（cultural）意義的元素結合於建築中。
Classical 古典
廣義的古典指的是在古希臘跟古羅馬建築基礎上發展的文藝復興（Renaissance）或巴洛克（Baroque）建築，狹義則專指純正的古希臘羅馬建築及文藝復興的古典柱式建築，強調對稱、注重比例等特色。大部分我們說古典主義建築風格時，多半指的是狹義。
Minimal 極簡
極簡的建築風格經常使用的元素包含線條（lines）結構，運用簡單的元素，搭配建材，同時提昇美學價值，在建築形態上展現實與虛的行為，並結合當地的居住環境，改變建築的舊思維，讓視覺的景觀更延伸。
Baroque 巴洛克式
巴洛克式建築盛行於1600~1760年間，講求華麗（extravagant）、雄偉（grand）但同時又精緻（delicate）的建築風格，廣泛使用柱子（pillar）、圓頂（dome）、拱門（arch）的設計，並附上神話故事情節的精細雕刻，外型上給人細膩又莊嚴的氣氛，善用動態感且強調人為光線，藉此展現更具戲劇性（dramatic）的視覺效果。
Rococo 洛可可式
洛可可建築風格起源於十八世紀的法國 （1750-1790），延續巴洛克風格，但較常使用C形、S形曲線（S-curved）或漩渦狀花紋。洛可可的建築亦注重內部繁複的裝飾，但使用較多半抽象（abstract）題材。建築繪畫的題材，除了豪華的貴族（aristocrat）以外，還有肖像（portrait）、風景（landscape）、神話（mythology）以及平民生活（civil life）。
Gothic 哥德式
哥德式建築盛行歐洲中世紀（1050-1550），從羅馬式建築演變而來，最明顯的特色包含尖型拱門（pointed arch）、肋狀拱頂（rib vault），與飛扶壁（flying buttresses），整體呈現向上延伸至天際的感覺。此類建築常見於歐洲的教堂（church）、修道院（monastary）等宗教建築，但是許多城堡（castle）、宮殿（palace）、甚至大學也都看得到。
認識了跟建築相關的英文單字與使用方式之後，下次多益閱讀再遇到類似的題型，就可以有信心地完成作答囉！