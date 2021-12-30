Omicron肆虐多國：法國單日確診逾20萬例，國會提前「疫苗通行證」法案審查

Omicron變異株在多國肆虐帶來新一波疫情，法、美、英等國近期的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）單日新增確診數都屢屢創新高。

其中法國國民議會因此於昨（29）日開始審查疫苗通行證法案，盼望預計原先在明（2022）年1月底通過的法案，能夠提前於明年1月15日上路，藉以控制疫情。

法國單日確診數逾20萬例，政府決心加快立法時程

（中央社）法國衛生部長維宏昨天宣布過去24小時新增確診病例為20萬8000名，再破紀錄，等於每秒有2人確診，指出疫情大浪來襲。國民議會昨天開始審查疫苗通行證法案，預計1月中上路。

法國在前天公布COVID-19破紀錄的近18萬單日新增確診病例後，昨天衛生部長維宏（Olivier Véran）宣布，確診人數再創新高，24小時內有高達20萬8000名新增案例。

面對COVID-19超級傳播變異株Omicron，這是一場與時間的賽跑。在政府宣布要以「疫苗通行證」取代「健康通行證」的兩週後，草案今天送進國民議會法案委員會。儘管反對聲浪不斷，政府還是決心加快立法時程。

維宏出席昨天委員會聽證時談到新增病例，他指出，「這等同於過去24小時內，每秒鐘都有2位法國人檢測出陽性。我們從未見過此情形⋯⋯10％的法國人口都是接觸確診者」。

他神色凝重說道：「眼看這些數據，我不會再說這是一『波』疫情，而是『大浪潮』了。29日的數字說明，人數還在持續增加，令人震驚。」

維宏在聽證會中也將話題指向未接種者，表示法國目前仍有500萬人未接種，他將之分為3類。第一類為遠離資訊、醫療體系的人，醫療人員必須一間間敲門，讓他們了解情況；第2種是不信者，認為COVID-19並不存在，是政府編造的故事，或覺得疫苗有害，對這些人而言，強制疫苗施打也不會改變他們的看法。

第3種漠不關心的人，則是疫苗通行證鎖定的對象，這些年輕族群認為施打疫苗不干他們的事，總是用檢測結果代替。疫苗通行證就是要讓他們了解，無法置身於危機之外。

維宏向議員疾呼強制施打疫苗的必要性，但他也強調，即使沒有疫苗通行證，也能進出醫院，不會影響未接種者的救治權。

法案原先預計於1月底通過，政府加緊腳步，昨天起於國民議會法案委員會中審查，接著明年1月5日送交參議院，希望在15日上路。

但立法過程勢必引發激烈辯論，因為根據電視新聞台LCI內部消息，法案才剛送進委員會，就已有超過100條修正提案，其中4分之3來自不屈法國（LFI），主要目標為取消疫苗通行證。

共和黨（LR）議員則提案希望12至17歲孩童能保持健康通行證，不過和社會黨（PS）議員一樣，都表態基本上會支持法案。

據總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，現階段的健康通行證允許以有效時間內的檢測陰性作為證明文件，但轉成疫苗通行證後，單靠檢測結果不再作數，而是必須完整的疫苗接種證明。

目前草案內文規定，之後要參與休閒活動、進餐廳、酒吧、展覽、研討會、專業會議，以及跨區大眾運輸，都須出示疫苗通行證。此外，加重持有假通行證或出借通行證的懲處也是法案的內容。

美國本週確診數持續攀升，較前一週增加了60％

《華爾街日報》報導，確診病例在美國同樣持續攀升，依據該報分析約翰霍普金斯大學的數據，在28日時已來到平均每日新增26萬5427例的紀錄。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）昨日在白宮簡報會議上表示，美國本週確診病例較前一週增加了60％，主因就是Omicron變異株。依據該中心的數據，29日美國七日內每日平均新增案例數為24萬0400例。

瓦倫斯基指出在接下來的幾週內，Omicron會在各州快速增加，他們預期這樣的現象會持續好幾週。

29日時，依據美國衛生及公共服務部的數據，七日內平均住院案例為7萬7840例，較過去兩週增加了約14％。

美國不少州在耶誕假期間暫停通報確診與死亡案例，並打算在新年假期間再度暫停通報。這麼做將使得疫情的輪廓必須等到恢復通報後才得以完整。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為洛杉磯民眾在一處加油站附近排隊等候免費的COVID-19快篩。

美國目前對於COVID-19的篩檢需求仍大，也已經將部分篩檢服務提供者逼到極限。緊急照護協會（Urgent Care Association）執行長霍維茲（Lou Ellen Horwitz）表示，美國各州的緊急照護機構早在疫情前就人力短缺，如今隨著員工紛紛染疫，不少機構得被迫關門。該協會涵蓋了在美國超過4000間的緊急照護中心。

霍維茲表示，目前的篩檢量是他們無法吸收的。

英國單日確診病例逾18萬，強森允諾今年結束前不實施新防疫措施

（中央社）政府統計數據顯示，英國昨天通報新增18萬3037起COVID-19確診病例，刷新昨天的紀錄，且比前天多出逾5萬3000例。

《路透社》報導，病例激增主要是由於具高度傳染性的Omicron變異株肆虐，與此同時，確診住院的病患人數也上升。

儘管確診病例攀升，英國首相強森（Boris Johnson）表示，他今年不會為了遏阻Omicron變異株擴散而在英格蘭實施新的防疫措施。衛生官員說，目前社區感染有90％是Omicron引起。

強森表示，英國已有很多人接種COVID-19追加劑，現在有超過3300萬人打了補強針，約相當於58％的12歲以上人口，這意味在新年慶祝活動前無須祭出新規定。