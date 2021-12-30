無劇透分析：為甚麼《22世紀殺人網絡：復活紀元》令人失望？

先旨聲明，這是期望管理的遊戲，失望與否到底是因人而異的。對此戲有期望的觀眾，相信大部份都是被《22世紀殺人網絡》這科幻經典系列以及奇洛李維斯的明星魅力所吸引的人。

若是前者，這當然有懷舊的成份，雖然兩大主角原裝人馬上陣，但兩個重要配角Morpheus和Agent Smith在這集易角，忠實影迷看不到Laurence Fishburne和Hugo Weaving兩位演員的熟悉面孔，在懷舊方面難免大打折扣。不是新任演員表現不佳，而是在情懷這方面先天不足。

Carrie-Anne Moss飾演的Trinity是正印女主角，雖然在劇情上很重要，出鏡並不算很多。反而Jessica Henwick／李玉飾演的配角Bugs戲份甚多，動作場面、特寫鏡頭、劇情解說等等應有盡有，但Bug在戲劇上始終是個功能性的輔助角色，整體編排上便有失焦的效果。

奇洛李維斯或許是最不會令人失望的一環，一個救全家。基本上他近年在幕前都保持著同一個模樣，就是大受歡迎的John Wick的樣子。雖然《殺神》（John Wick）導演兼動作指導Chad Stahelski在《復活紀元》幕前幕後皆有參與，但這一集的武打場面和以前袁和平的設計相比，顯然失色不少。Neo那些像超能力的「硬動作」，也不及John Wick乾淨俐落大殺三方那樣瀟灑。

令人念念不忘的，還有「紅／藍藥丸」及「子彈時間」等經典設定，但重現這些元素並不會帶來很大的滿足，缺乏創新的話只會令感到重複——到底這是超過二十年前的作品了。1999年首集《22世紀殺人網絡》充滿令觀眾耳目一新的意念和畫面，使之成為經典之作；但正因為是經典，這些創意被後來的電影不斷吸納和轉化，成為2021年的觀眾熟悉的——若非看膩的——材料，不再有新意。

圖片來源：電影《22世紀殺人網絡：復活次元》劇照

這個系列本來有趣的世界觀設定，例如「我們都活在虛擬世界而不自知嗎？」以及「抗爭其實也是設計一部份？」，刺激人們對社會現實可以延伸討論，便電影產生了娛樂以外的文化價值，但這一集《復活紀元》缺乏這種啟發性的意念，真的只是在懷舊而已。

導演也自覺這種懷舊，並嘗試把這種自覺置入Matrix的多層世界觀中。但這種小趣味也不算怎樣創新，在很多作品都出現過，包括黃修平的《狂舞派3》。所以「經典懷舊」既是《復活紀元》的主要賣點，卻也造成其尷尬的狀態。電影裡有關這系列本身的自我指涉或自嘲的部份，並未和主要劇情緊密扣連，有點像那些創意枯竭的作者實在想不到新意時，便把「作者遇到創作樽頸」的狀況寫進作品中「交功課」的窘態。

圖片來源：電影《22世紀殺人網絡：復活次元》劇照

缺乏創意的「經典」重溫令人感到陳舊，特別是因為這二十多年來，無數電影已踏在其肩上發展出多姿多采的局面。例如俄羅斯娃娃一般的多重複合世界觀結構，《潛行凶間》（Inception）的演繹便令影迷津津樂道，漫威（Marvel）電影更加把多重宇宙的複雜性在其影視作品系列中發揮到前無古人的地步。和這些創作相比，《復活紀元》其中一大敗筆在講故事方面，未能把複雜的劇情及世界觀結構深入淺出地傳達給觀眾，而很多細節只能透過角色的口直接講述，不精彩之餘也不算清楚。此片飄忽跳躍的節奏難免阻礙觀眾投入，而他們並無責任「溫習」舊作劇情或給戲中未明之處「腦補」。

二十多年來，流行文化中的電腦視覺特效固然發展迅速又普及，所謂「視覺奇觀」在當代觀眾眼中也越來越難造成驚喜，要創作者絞盡腦汁尋找新意。「子彈時間」過了22年，《復活紀元》在這些方面就如那些慢動作的子彈一般，很多場面設計熟口熟面（例如令人想起《變種特攻》系列的角色），這方面的想像力也是落後於人。

缺乏想像力，就是《復活紀元》最令人失望之處。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！