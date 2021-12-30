NCC提「數通法」草案，Dcard、臉書、YouTube等5類網路平台全納入規範，PTT仍未確定

NCC於12月29日公布「數位通訊傳播服務法」（數通法）草案架構，線上平台服務提供者如YouTube、Dcard都納入規範，規定如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等行為時，必須說明原因，提供異議機制，也課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。

《中央社》報導，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC預計農曆年前會公布草案具體條文，後續將召開三場公開說明會，持續搜集外界意見，之後再回到委員會討論草案，最快要明年6月、7月才會把草案送到政院。

翁柏宗指出，數通法草案參考歐盟數位服務法（DSA）草案等國際相關法制規範，以數位通訊傳播中介服務提供者為規範對象，並以自律先行，強化規管對象義務及資訊透明度，並加入他律、法律等公私協力概念與作為，以彰顯多方參與的網際網路治理（Internet Governance）精神。

NCC數通法草案，Dcard、臉書、YouTube全納入

根據NCC提供資料，數通法規範對象主要分成5類，第1類、第2類是連線服務者、快速存取服務者，對應業者如光世代、凱擘大寬頻等；第3類資訊儲存服務者，則像是VMware；第4類為線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、Meta等。

第5類仍待後續確認標準後，由NCC公告的「指定線上平台服務提供者」，將會被課予最多義務，因為對社會影響力最大。但NCC未進一步說明是否包括國內主要論壇如PTT等。

Photo Credit: NCC

NCC強調，針對各界關切網路內容處理，網路世界為實體社會延伸，由政府各部門依其權責及主管法令規範處理，數通法草案介接各部會實體作用法，如網路出現違法內容，各法律中央主管機關得經法院程序後始得限制該違法資訊。而數通法草案主要涵蓋中介服務提供者資訊揭露、提出透明度報告、通知及回應等相關義務。

此外，為強化對使用者保障，草案要求線上平台如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等相關限制行為時，必須說明原因，並提供異議機制，以保障使用者權益。

同時，草案課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。針對規模較大線上平台，草案要求必須每年進行風險評估管理，並接受外部獨立稽核，以確保其服務不會受到惡意濫用，對社會造成危害。

至於罰則內容與金額，翁柏宗表示，還在做最後討論，主要是業者違反相關義務時可能開罰，針對不同類型的網路服務業者，會有不同罰則。

針對納管對象的定義，《ETtoday》報導中提到，網路數位通訊傳播中介服務因不是特許行業，不需事先申請或審議，而是由NCC定期公告那些業者是納管對象，需遵循法令所規範的不同程度義務。其中，承擔義務最多的是「指定線上平台服務提供者」，是指對社會更有影響力的業者，以歐盟為例是指有效使用人口達10%，但台灣的標準會是多少，NCC目前還在討論尚未確定。

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數位發展部成立後職掌調整，NCC將新增「網路監理」業務

12月28日，立法院會三讀修正通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文，在NCC的掌理事項中，增加網際網路傳播相關業務，包括網際網路內容分級制度、通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定、擬定等。此外，配合數位發展部成立，NCC將部分業務移撥到數位發展部，包括資通安全的技術規範及管制、通訊傳播資源的管理等。

《中央社》報導提到，配合數位發展部成立，NCC的業務職掌將調整，移撥業務包括基礎設施與資通安全相關業務、稀有資源（無線頻率、號碼、網址等）分配相關業務、通訊產業輔導獎勵相關業務、財團法人電信技術中心監督管理業務等，都將交由數位發展部。

而這次修法，也在NCC的掌理事項中，增加了網際網路傳播相關業務，例如通訊傳播監理及網際網路傳播政策的訂定、法令的訂定、擬訂、修正、廢止及執行，此外還有通訊傳播網路設置的監督管理、通訊傳播傳輸及網際網路內容分級制度，及其他法律規定事項的規範等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航