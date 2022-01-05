《療癒身心的書目療法》：藉由閱讀來解決問題，並希望從中得到某些療癒

文：寺田真理子

何謂書目療法

書目療法的定義

其實書目療法並沒有特定「就是這樣」的定義。

「透過特定方向性之閱讀，引導解決個人問題。」（Webster's New Collegiate Dictionary, 1981） 「基於彼此共享文學，使司儀與參加者之間的相互作用化為結構的技法之一。」（Berry, 1978） 「在面對有感情問題或精神疾病的人時，使用文學賞析或詩詞欣賞等的手法進行治療。書目療法一直以來使用於社會共同作業以及團體治療當中，於不同的年代裡皆有人提出其有效性。除了對住院患者及求診患者都有效以外，對於希望能以共享文學作為個人成長及自我啟發的健康人類同樣也能有所幫助。」（Barker's Dictionary of Social Work, 1995） 「針對在人格適應上出現問題的孩童，可藉由提供適當讀物來解決，此為引導他們的適應能力正常化的指導技術之一。」〈《閱讀治療》阪本一郎、室伏武編著〉

如前所述，基本上有各式各樣的定義，有些以閱讀一本以上的書籍為前提、有些針對住院患者，也有針對孩童的。甚至還有「使用文學與詩」這樣限制閱讀種類的書目療法呢！

會沒有固定的定義，正是由於各種團體都會活用書目療法，並各自為其下定義。不過閱讀能夠影響身心這點是完全相同的。

而我所管理的日本讀書療法學會，則是定義的較為寬廣：「藉由閱讀來解決問題，並希望從中得到某些療癒。」

書目療法的歷史

或許有讀者是從本書才第一次知道「書目療法」這個詞彙，但其實書目療法的起源非常古老。古希臘底比斯的圖書館可是在門上就寫著「療癒靈魂之地」呢！

當時就已經了解閱讀的治療效果了。

書目療法出現在文獻當中是十六世紀的事情。因《巨人傳》（La vie de Gargantua et de Pantagruel，法國文藝復興時期的重要文學作品，中文版由桂冠圖書出版）而聞名的作者弗朗索瓦・拉伯雷其實也是一名醫師。他在開給患者的處方箋上，總會添上一筆文學書名。另外也有像拉伯雷一樣建議大家閱讀的醫師。十七世紀的醫師席登漢曾說過：「良書勝百藥」。

哈里發曼蘇爾所建造的開羅醫院內除了內外科的治療以外，也讓患者閱讀聖典《可蘭經》來治療他們的疾病。十九世紀時美國和英國醫院鼓勵病人閱讀聖經及宗教書籍。剛開始僅限於宗教書籍，但之後也開始提供娛樂書籍，醫院附屬圖書館也變得發達起來。

戰爭也為圖書館帶來了影響。由於第一次及第二次世界大戰，陸軍醫院變得相當發達，紅十字會及救世軍等國際性組織也讓圖書館更加充實。

到了二十世紀中旬，書目療法也重新在精神治療及心理輔導等方面被認定是一種具體的技術，會受到矚目是有原因的。

首先是佛洛伊德的自由聯想法被置換為閱讀。所謂自由聯想法是讓患者進行自由想像，並由內容當中分析其潛意識。一般認為閱讀也有著相同的效果。以閱讀來說，雖然內容有所限制，但是受到內容的刺激，由該起點擴展自己的聯想，這點與自由聯想法是相通的。

另外也有人表示，佛洛伊德提出的情感轉移，若以閱讀來進行的話，對於精神科醫師來說執行起來較為容易。舉例來說，患者對於父親長年抱持著憎恨，因此導致精神上的疾病。在治療過程當中，這份對於父親的憎恨會轉移到精神科醫師身上。像這樣將對於父親的情感轉移到精神科醫師身上的例子，就是情感轉移，順利的話就能夠好好治療，但實際上精神科醫師與患者的關係並不一定會非常順利。不過若是閱讀，會將自己投影到書裡的登場人物當中，將其視作自己，情感轉移會變得非常容易，因此受到大家矚目。

另外，讓患者閱讀也被認為可算是卡爾・羅傑斯（Carl Ransom Rogers）所提倡的案主中心療法。以往的心理輔導通常都是對著患者表示「請你這樣做」來提出指示為主。但是案主中心療法則是尊重主體性，引導對方發揮自己的力量。閱讀原本就是自己去閱讀的主體性行為，因此也搭上了案主中心療法的順風車。由於精神醫學及心理學的快速發展，書目療法也得以抬頭。

而說到書目療法，絕對不能不提的就是梅林哲（Menninger）兄弟。

哥哥卡爾・梅林哲於一九三○年出版了《人類之心》（The Human Mind）這本書。內容是關於精神性質各方面問題，由精神科醫師立場到一般人皆可閱讀，厚度有四公分。雖然說一般人皆可閱讀，但是內容頗為專門。根據卡爾・梅林哲在出版前寫給朋友的信件當中可以得知，他不認為這本書能夠大賣。但卻一反其預想，這本書成了暢銷書，賣出二十萬冊，就連一般讀者來信都收到四百多封。見到此情況，弟弟威廉・梅林哲認為一般人可以活用本書來解析自己的煩惱。他在研究五年以後於一九三七年發表此一論點。

研究的目標是「讓普通人閱讀精神醫學及心理學的通俗文獻」以及「將閱讀材料作為精神病住院患者的治療處方」這兩項，前者是分析那四百多封讀者來函。而後者則是在精神病院內實驗了五年的書目療法。

由於這份研究，梅林哲兄弟開始推廣書目療法，也有許多醫院提供書目療法作為治療方案，之後有越來越多心理輔導師、心理學者、精神科醫師、教育者以及社工人員都開始使用這個方法。

值得一提的是，原先梅林哲兄弟並不贊成針對精神疾病患者、處於不安狀態或妄想性神經衰弱、進行精神分析中的人使用書目療法的。他們認為若是輕微的神經衰弱、酒精中毒、患者家族以及需要力量指導孩童的父母等，較為適合積極使用書目療法。不過現在就連憂鬱症等重度精神疾病也會活用閱讀治療。

美國心理學者班恩・麥可勒斯（Ben Michaelis）表示，「 書目治療（bibliotherapy）」 這個詞彙最初出現在一九一六年的《大西洋雜誌》（The Atlantic magazine）報導中，但是其表達的概念本身自古便有，只是近年來再次受到矚目。

麥可勒斯也表示，治療方法並不是固定推薦同樣的書籍，絕對要先理解患者是什麼樣的狀態、人生面臨什麼樣的局面。舉例來說是否為與某個人的人際關係開始的時期、或者是結束的時期，這就會有所不同；年齡層方面也會因為是年輕、中年或者高齡而有所改變。

因此他強調書目療法只是一種個別療法，並且提倡為了做出適當的搭配，必須要有書目治療師。