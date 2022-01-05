《宅創業》：了解自己獨一無二的內向人優勢，找出「非你莫屬」的獨特武器

文：井上ゆかり（Yukari Inoue）

了解自己獨一無二的內向人優勢

相信各位已經明白，想要落實活用內向人特質的工作模式，「最重要的是坦然接受自己的內向人特質，對自身優勢有所自覺，並且自主選擇工作模式。」

接下來讓我們一起探討非你莫屬的優勢。

我認為所謂的優勢有兩種，也就是「天賦性情」以及「由經驗培育出的後天能力」。

後天的能力可由「經驗值」與「擅長之事（手段）」引導出來。以讀書為例，考試靠的是「經驗值」，能考到好成績的讀書方法則是「擅長之事（手段）」。

一方面了解自己的內向人特質，一方面省思過往，便能明白自身的優勢在哪裡。也許有人對於自己的優點與擅長的領域始終渾然不覺，請參考下列敘述自我評量。

①了解與生俱來的優勢

第二十頁的內向人診斷測驗中，各位打「○」的項目所對應的某個英文字母愈多，代表某種傾向的內向人特質愈強烈。換句話說，某個英文字母的數量愈多，即表示「屬於你的內向人優勢」。

我在與人諮商的過程中，有人說「我處理資訊的速度比較慢，但是不覺得外出或行程滿檔會很累」，也有人說「如果沒有獨處的時間，我就會有壓力，不過我處理資訊的速度還滿快的」，由此可知，內向人各有不同的傾向。

即使以「內向人」一詞概括，每個人仍是各有突出的特徵及優勢。

診斷測驗的A到D所對應的優勢整理如下。

優勢的相反就是劣勢。自認為是缺點的部分，換個觀點及運用方式便能成為一項利器。在此列舉的優勢僅是範例，各位可以參考看看。

A較多的人：喜歡想東想西＝能夠審慎面對自己與他人

注重自己的感覺與感性

具有同理心，能站在對方的立場考量事物

具有豐富的感性及創造力，能透過表現手法使人放鬆心情

B較多的人：一個人獨處更有活力＝能夠掌控自我

不容易感到孤獨，具有專注力

不會依賴他人，自主性高

擅長調整身體與調適情緒

C較多的人：會花時間處理各種資訊＝深思熟慮

具有觀察力與洞察力，可發現別人沒注意到的地方

能評估風險做出冷靜判斷

會耐心傾聽別人說話

D較多的人：對刺激很敏感＝能照自己的步調做事情．對機械化的作業甘之如飴

能做好周全計畫與準備，避免不測風雲

不會隨波逐流

各位覺得如何呢？「聽你這麼一說，這也許是我的優勢」、「確實有人這樣稱讚過我」，是不是覺得有些部分頗有同感呢？

接下來是找出能靠經驗培育的能力。請根據自身經歷，按照第一○二頁的步驟寫在work 02。

②了解靠經驗培育的優勢

步驟1：寫出工作經歷

請寫出過往的工作經歷（包括學生時代的打工）。

請像列出職務經歷那樣，按照時間順序簡單條列寫下部門名稱、職稱、負責的業務內容、在職時間（例：○○公司業務部三年，擔任行政業務。主要工作為支援業務同仁整理客戶資訊與製作資料……諸如此類）。

從範例來看，「三年來的行政業務」便是如假包換的「經驗值」。

也許有人覺得「這點經驗值不算是優勢吧？」、「又不是什麼了不起的成就」，但是與沒做過行政業務的人相比，你的技能與知識肯定豐富許多。自認為理所當然的事，對別人來說極有可能是寶貴的經驗。

不要憑主觀取捨選擇，請先機械化地條列事實。

步驟2：尋找擅長之事

接下來從經驗值中尋找擅長之事。

擅長之事指的是不必任何人交代就能主動去做的事，或是輕而易舉的事項中具有加分效果的業務。

步驟1列舉出的業務中，能做出成績、並且獲得讚美與肯定的是哪幾項？短短一句話也無妨，例如客戶對自己說「謝謝」，或是同事稱讚自己「很厲害」。

「為什麼為了這點事情稱讚我啊？」若是有這種想法，讓你不以為意的事項很有可能就是擅長之事。如果有人稱讚了你覺得理所當然的事，難免會一頭霧水。不過，同樣一件事情，有的人再怎麼努力也做不來，對他們來說，輕而易舉就能做到的人自然很「了不起」。這表示你擁有獨一無二的出色技能。

別人讚美「好厲害，你卻覺得「理所當然」。所謂的「優勢」，大多隱藏在兩者間的認知差距裡。

若是有人一時難以找出自己擅長的是什麼，不妨從「感到自卑的事項」著手。

我的學生時代十分羨慕能在短時間內完成考試複習的人。他們一邊嚷著「我根本沒念！」一邊向周遭同學求助抱佛腳拚一個晚上，還能考出不錯的成績。我只能無比羨慕這樣的同學：「讀書有竅門又樂觀，真好啊。」反觀自己，瞎操心又記性差，若是不在幾個星期前花時間多複習幾次，根本記不住。

「擬訂計畫按部就班堅持實行。」

這是我從前在工作上習以為常的守則，每當周遭的人驚訝地說「你已經開始做了啊！」「你還在繼續啊！」我總是感到不可思議。因為除了這種方式以外，我沒有其他辦法完成工作，頗有自討苦吃的感覺。

如今我已能改變觀點，「自己認為的劣勢，卻是別人眼中的優勢」。因為我發現自己好幾次都藉著擬訂計畫、按部就班且堅持實行，在考試複習或工作上獲得佳績。而我現在就將這項優勢全面應用在工作上。

感到輸人一等時，要懂得找出別人與自己的不同之處。就像別人擁有自己沒有的優點，自己同樣潛藏別人沒有的獨特武器。

步驟3：詳細區分擅長之事

列出幾項擅長之事後，接著將這些項目詳細區分。

例如「擬訂計畫按部就班堅持實行」。這句話可拆成數個細項，「擬訂計畫」、「按部就班」與「堅持實行」。再深入探討自己在每個細項具體的擅長。

擅長「擬訂計畫」，是指擅長安排工作的優先順序？還是擅長行程規劃得不那麼緊湊？或是兩種都擅長……將它拆解分析，有助於更加了解自己的優勢。請透過反覆自問自答「這是什麼意思？」，引導出自己的優勢。

將擅長之事詳細區分並且仔細說明，可藉此了解自己重視的價值觀是什麼。

將步驟1到3引導出的要素與①與生俱來的優勢（內向人診斷測驗）加在一起，就是你的「優勢」。