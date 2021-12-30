【插畫】「酒駕唯一死刑！」那闖紅燈或超速撞死人呢？

Photo Credit: 蟲蟲

每當發生酒駕事件時，討論修法的聲音就會再一次出現，然後就會有人大呼「酒駕唯一死刑」。

從這些人的直覺來看，好像只要嚴刑峻法，人們就不敢犯罪，加上死刑這個最大的罰則，社會就會一片祥和。但他們卻沒有考慮到法律比例原則、法官裁量權的問題，更忽略許多時候喝酒過量的人，刑罰在當下已非他們心中的考量。

雖然目前已有提出包過吊銷車輛、駕照，或乘客連坐等方式恫嚇酒駕者的修法，但要從根本降低酒駕問題，還是得自一般民眾的教育著手——除了瞭解喝酒駕車的危害、願意主動勸導身邊友人，還有遵守日常的交通規則與行車禮儀，同時，台灣的道路規劃也有很大的進步空間，值得城市規畫者全盤檢討與更新。

這不是一條法規或少數幾個人的決定就能完成的工作，所有人都得一起努力，來避免下一次的憾事發生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航