2022/01/01,
國際

為何尼加拉瓜兩度與台灣斷交，都發生在現任總統奧蒂嘉主政時期？

為何尼加拉瓜兩度與台灣斷交，都發生在現任總統奧蒂嘉主政時期？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

尼加拉瓜本月初宣佈與台灣斷絕外交關係。這已是1985年來，尼加拉瓜第二度與台灣斷交，兩次的主政者都是該國左翼領導人奧蒂嘉。

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社、法新社等）

尼加拉瓜12月9日突然宣佈與台灣斷交，隔日與中國在天津簽署恢復外交關係聯合公報，恢復大使級外交關係。這已是尼加拉瓜第二度與台灣斷交，而且兩次都發生在尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）主政時期。

尼加拉瓜與中華民國首次建交是在1930年，當時中華民國在當地設立「駐尼加拉瓜共和國總領事館」。1949年中華人民共和國成立後，尼加拉瓜仍繼續維持與遷台的中華民國政府維持外交關係。中華民國於1955年將總領事館改為公使館，1962年升格為大使館。

談到尼加拉瓜對台關係的兩次轉折，就不得不介紹奧蒂嘉其人。現年76歲的奧蒂嘉年輕時是狂熱的馬克思主義者，1963年加入剛創立不久的左翼政黨桑地諾民族解放陣線（FSLN，簡稱桑解陣）。

1979年，奧蒂嘉率領下的桑解陣推翻了蘇慕薩家族（Somoza）的獨裁政權並建立新政府。但美國雷根（Ronald Reagan）政府上台後拒絕承認桑解政權，並資助右翼的反政府游擊隊，引發十年內戰。由於中華民國也參與資助游擊隊，導致奧蒂嘉在1985年憤而宣佈與其斷交，轉而與中國建交。直到1990年，查莫羅夫人（Violeta Chamorro）上台後，尼加拉瓜才與台灣恢復邦交。

奧蒂嘉在野長達16年，期間兩度在總統大選中落敗，終於在2006年再度掌權。綜合台灣媒體報導，奧蒂嘉重新執政後，對台灣的態度始終曖昧不明。台灣前總統陳水扁及馬英九都曾經遭到奧蒂嘉的冷遇。馬英九在任內分別於2009年和2015年訪問尼加拉瓜，但卻被奧蒂嘉五度「放鴿子」，除了雙方會面三次流局外，奧蒂嘉還曾取消接機及缺席國宴。台灣《聯合報》更以「花招多」形容奧蒂嘉，並指其在二度掌權後一直將台灣作為「備胎」。

奧蒂嘉2006年再度執政後四度贏得連任，其執政手法變得越來越獨裁，任內還取消總統任期限制。2016年他以超過七成的得票率第四度當選總統，其妻子牟利羅（Rosario Murillo）則首度當選副總統並連任至今。

2021年11月，奧蒂嘉以75％的得票率再度贏得總統大選，但這場選舉遭到歐美等西方國家詬病，指責奧蒂嘉政府在選前鎮壓反對派人士及潛在競爭對手。美國總統拜登（Joe Biden）11月7日針對尼加拉瓜大選發表聲明稱：「尼加拉瓜總統奧蒂嘉及其妻子、副總統牟利羅今天所策劃的是一場既不自由也不公平的啞劇選舉，而且肯定不是民主選舉。」

在大選一個月後，尼加拉瓜無預警宣佈與台灣斷交並迅速與中國建交。尼加拉瓜社會及經濟學家瓦爾加斯（Oscar Rene Vargas）表示，美國對奧蒂嘉的施壓及制裁，可能是促使尼加拉瓜轉向中國的原因。他認為，奧蒂嘉擔心遭到孤立，轉而尋求「中國的政治支持」。

尼加拉瓜總統選舉後，華盛頓對多名尼加拉瓜官員實施新制裁措施。一名不願具名的美國官員表示，尼加拉瓜投入中國懷抱是奧蒂嘉為鞏固其「獨裁政權」所做的努力，華盛頓認為尼加拉瓜的外交轉變部分是為了回應制裁。

該名官員稱：「他們感覺到壓力，也許他們需要中國的支持，或認為他們需要中國的支持，以便在採取更為專制的姿態時能向前邁進。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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