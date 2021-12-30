緬甸平安夜大屠殺35死：聯合國大會譴責、美國再呼籲國際武器禁運

（中央社）緬甸東部克耶邦上週在平安夜發生大屠殺，造成至少35人死亡，包括兩名「拯救兒童基金會」員工。此案據信是緬甸軍政府部隊犯下，聯合國安全理事會今天（29日）發表聲明譴責。

緬甸軍方今年2月推翻民選政府接管政權後，克耶邦（Kayah State）追求自由民主的的反抗軍一直在與軍方作戰。

法新社報導，安理會29日晚發布聲明，「強調確保對此行徑究責的必要性」。安理會也呼籲「立即停止所有暴力，強調尊重人權與確保公民安全的重要性」。

聯合國安理會在聲明中說，「至少有35人」在攻擊中遭殺害，包括4名兒童與兩名「拯救兒童基金會」（Save the Children）員工。

聯合國安理會也「強調必須讓所有有需要的人安全且暢通無阻地取得人道物資，並向人道與醫療人員提供全面保護、安全與保障」。

反軍政府的戰士說，攻擊過後，他們在克耶邦一條公路上發現30多具焦屍，包括婦孺在內。

拯救兒童基金會有兩名工作人員失聯，基金會證實死者中包含這兩人。

事件發生後，華府再度呼籲對緬甸軍政府實施武器禁運。

The aid group called on the UN Security Council to convene as soon as possible to hold the Myanmar military to account for the deadly attack on humanitarian workers#WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/lxsWdVuBoI — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) December 28, 2021

美國再度呼籲對軍政府武器禁運

《中央社》報導，美國28日再度呼籲，對緬甸軍政府實施武器禁運，因為緬甸東部克耶邦普盧索鎮平安夜發生屠殺，出現了至少30具焦屍。「拯救兒童基金會」證實，兩名員工不幸遇害。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「無辜百姓與人道工作者淪為下手對象令人無法接受，軍方對緬甸人民犯下的普遍暴行凸顯出，對軍方某些人究責已刻不容緩。」布林肯提及緬甸時，使用的是舊稱Burma而非目前通用的Myanmar。

他發表聲明說：「為了達成這個目標並防止緬甸再度發生暴行，國際社會必須採取更多措施，包括對緬甸軍方停止出售武器及軍民通用科技。」

當地人權監督團體指出，自今年2月爆發推翻民選政府的政變以來，緬甸局勢動盪至今，超過1300人因安全部隊鎮壓而喪命。

美國已對發動政變的緬甸軍頭施加一連串制裁，並一如其他西方國家，早已限制武器落入緬甸軍方手中。在政變前的民主過渡期間，緬甸軍方因殘忍對付羅興亞族（Rohingya），而被控犯下違反人道罪。

聯合國大會6月間表決通過，防止武器流入緬甸，不過這項決議僅具象徵性，因權力較大的聯合國安理會（Security Council）並未予以表決。

在安理會享有否決權的中國及俄羅斯以及鄰國印度，都是緬甸主要的軍火供應源。

UN Security Council statement on #Myanmar after junta massacre in #Karenni. Words have little meaning while equipment manufactured by Council members flows to the junta. Recent examples: a French Eurocopter, a Chinese Y-12 plane & Russian Yak-130 fighters. #GlobalArmsEmbargo NOW! pic.twitter.com/K9Ay5K3qxX — Justice For Myanmar (@JusticeMyanmar) December 30, 2021

新聞來源：

緬甸平安夜大屠殺至少35死 聯合國安理會譴責（中央社）

緬甸平民遭屠戮 美國再度呼籲對軍政府武器禁運（中央社）

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！