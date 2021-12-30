今日境外移入+24、北市防疫旅館3例是否為群聚待研判，明年起家用快篩試劑發放點增加至272家

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例24例。陳時中說明17058、17085和17099同住在台北市某間防疫旅館，後續需藉由基因定序判定是否為群聚。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，Omicron境外移入案例累積為59例。為了因應國際疫情以及Omicron變異株的威脅，指揮中心宣布明（2022）年起全國由86家定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑增加至272家。

北市某防疫旅館3例境外移入「時間上有關聯」，旅宿目前已清空

指揮中心今日公布國內新增24例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增24例境外移入個案，為11例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（12例，案17076、案17078-17080、案17082-17083、案17085、案17088、案17090、案17094、案17096-17097）、越南（2例，案17077、案17098）、英國（案17081）、尼加拉瓜（案17084）、奈及利亞（案17086）、加拿大（案17087）、阿拉伯聯合大公國（案17089）、法國（3例，17091-17093）、泰國（案17095）及日本（案17099）入境，入境日介於今（2021）年12月14日至12月28日。

陳時中說明，案17058、17085和17099三位同住在台北市某間防疫旅館，目前為時間上有關聯，後續需透過基因定序，才能判定是否為群聚。陳時中表示，該旅宿目前已清空，人員也都往外送，研判對社區不會有影響。

陳時中表示，旅宿員工8位7位採檢陰性，1位檢驗中。同樓層同住者有29位，尚未全部採檢完畢。案17058集中檢疫10天後返家，由於是住在地下室未與家人接觸，3位家人採檢也都是陰性。

陳時中表示，9-11月3個月境外移入案例都維持在單月200例以下，然而12月至今已有387例，加上明日的案例，陳時中相信這個月會突破400例。

陳時中表示，本土案例在近幾個月相對而言非常少，民眾還是可以如常生活。由於新年假期將近，陳時中也再次呼籲民眾做好自身防疫。

Omicron境外移入累積59例，台灣確診者隔離期不比照美國CDC建議

有關Omicron境外移入案例，羅一鈞表示昨日到今日增加9例，累積案例為59例，其中有55例為突破性感染、3位接種過1劑疫苗、1位完全未接種過疫苗。

羅一鈞表示，空手道團目前有8位感染Omicron，其他5位則因病毒量太低無法定序，此團的基因定序已告一段落。

有關美國CDC將無症狀確診者的隔離期縮短為5天，羅一鈞補充說明國內也就確診個案分析向專家提出報告，在59例Omicron確診者中有23例的PCR檢體可進行超過5天的Ct值追蹤。

羅一鈞表示，目前有17位達到第一次解隔離的標準（Ct值≥30），惟達到此標準的天數都是在發病或採檢陽性日的第8-12天。若是以國內解除隔離的標準需要2次Ct值≥30，將隔離期縮短為5天的話還是會有傳染力存在，對社區仍有影響。因此專家會議結論為不比照美國標準縮短隔離期，仍採「發病滿10天，且2次PCR採檢Ct值≥30」為標準。

由於國際疫情嚴峻及Omicron變異株之威脅日益擴散，為強化社區監測，指揮中心宣布，自明（2022）年1月1日起擴大辦理COVID-19社區加強監測方案，全國由86家定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑增加至272家。

指揮中心指出，由各縣市人口數較多之鄉鎮市區基層診所協助發放試劑，因COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往該等診所，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

指揮中心說明，今、年8月30日起規劃推動COVID-19社區加強監測方案，迄今已發放1萬餘劑公費COVID-19家用快篩試劑，考量近期COVID-19社區傳播風險提升，為提高民眾取得公費家用快篩試劑可近性與及早發現自身感染之可能，將自明年1月1日起於全國21個縣市增加至272個診所試劑發放點，診所名單可點此參考。

陳時中說明昨日疫苗施打數為11萬3697劑，第一劑疫苗涵蓋率為79.91％、第二劑為68.05%、基礎加強劑為0.01%，追加劑則為0.55%。

陳時中也說明疫苗數位證明的下載人次截至今日上午11點半，總計有9萬6784人申請。陳時中表示疫苗數位證明目前主要是供民眾出國使用，國內使用目前仍在研究是否用於特殊區域。陳時中表示不希望數位證明使用於國內廣泛區域。

發言人莊人祥也補充，到29日為止，12-17歲第二劑輝瑞BNT疫苗施打了32萬9241人。至於青少年輝瑞BNT疫苗第二劑的不良事件通報，到目前為止通報為疑似嚴重不良事件有43例（9女34男），症狀為皮膚起疹、發燒、頭痛、心悸、頭暈、呼吸喘、胸悶、胸痛，到目前為止還沒有歸類為心肌炎的通報。

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