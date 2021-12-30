瑞典Northvolt電池超級工廠接300億美元訂單，「一條龍服務」叫戰特斯拉、力拚亞洲6大電池廠

瑞典電池製造商Northvolt於12月30日宣布，位於Skelleftea的工廠生產了第一塊鋰離子電池，而該廠區是第一個由本土歐洲電池公司所開闢的「超級工廠」，該工廠能從設計、開發和組裝，完成一條龍服務。Northvolt強調，已經獲得300億美元（新台幣8400億元）的訂單，且希望未來能改變電動車電池，都是在美國和亞洲製造的現況。

電動車電池供應商集中於亞洲

根據國際能源總署（IEA）的數據顯示，到了2030年世界可能會有1.45億輛電動車上路，相較於2020年的1000萬輛，整體高出了14多倍。這意味著，驅動電動車的核心電池，需求將大幅上升。

根據科技產業資訊室統計，2020年下半年，前面6大電池廠商（比亞迪、寧德時代（CATL）、LG Energy Solution、松下、三星 SDI和SK Innovation）將佔據87%的乘用車電池供給量。

以今（2021）年前5個月的情況來看，有3家公司的市占率超過10%，分別是寧德時代的26%、LG Energy Solution的26%和松下的17%，數據上顯示電池供應商均集中於亞洲。

《關鍵評論網》詢問產業分析師David表示，中國電池商有強大的內需市場做靠山，再加上政府的補助支持，無論在技術上，或者成本都具有相當優勢；另外，電動車電池原料需要許多稀有礦物，恰巧中國西北正有無數礦物可供開挖。

他解釋，電池產業非常複雜，從上游的大宗原材料到中游的電池、電機，再到下游的充電樁，發展電動車汽車還需要光伏、電池耗能等核心技術。中國憑藉著完整且成功的產業垂直整合，已經要居世界電池霸主的地位。

不過，為了不讓亞洲公司在電動車產業上專美於前，瑞典電池製造商Northvolt於12月30日表示，已經開發出一款鋰離子電池，預計明年向電動車品牌商發貨。

Northvolt強調，已經接到300億美元（新台幣8400億元）的訂單，客戶包含寶馬（BMW）、沃爾沃（Volvo）和其股東福斯汽車（Volkswagen）。其中福斯向Northvolt擴大合作關係，未來10年額外訂購了140億美元的電池。

瑞典Northvolt蓋電池超級工廠，叫戰特斯拉，力拚亞洲電池廠

為了確保電池供貨穩定，Northvolt於12月30日發表聲明，位於瑞典北部謝萊夫特奧（Skelleftea）的超級工廠（gigafactory），在「昨晚」組裝了第一個電池，一旦產能滿載，每年可供應100萬輛電動車使用的電池。

目前已經籌資數十億歐元的Northvolt是由瑞典人卡爾森（Peter Carlsson）和義大利人塞魯蒂（Paolo Cerruti）於2016年創立，在此之前，他們都是特斯拉的員工。

《CNBC》報導指出，Northvolt是特斯拉（Tesla）電池製造部門的競爭對手，也是歐洲首座電池超級工廠擁有者，到時候工廠內能夠完全做到，設計、開發和組裝的電池的一條龍產線。

該座超級電池工廠，年產量上看千兆瓦時（GWh)），預計年產量為60 GWh。Northvolt的聯合創辦人兼執行長彼得卡爾森在一份聲明中說：「在未來幾年中，我們期待Northvolt Ett能夠擴大生產能力，實現歐洲對乾淨能源的願景」。

他還說：「目前世界上大部分電動汽車電池都是在美國和亞洲製造的，但Northvolt希望改變這種狀況」。Northvolt表示，未來產能將能供應100萬輛電動汽車。

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核稿編輯：翁世航