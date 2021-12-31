巴菲特、孫正義投資的「印度支付寶」Paytm上市首日就暴跌，散戶投資人學到了什麼？

從上市前的「期待」，到上市後的「傻眼」！印度最大的行動支付平台Paytm，股票公開上市買賣的第一天，表現跌破所有人的眼鏡，其中包括投資他們的股神巴菲特，還有軟銀集團孫正義等人。

這個印度有史以來，規模最大的IPO活動，表現為何如此出人意表？問題，就出在原來一片看好的「公司前景」上。

創新點：投資人能從Paytm上市第一天的表現，學到「割韭菜」、「迷因股」的教訓。

令人失望的股票首次公開發行

印度，是全球經濟成長最快速的國家之一，而Paytm，則是印度最大的行動支付平台。2021年11月18日，成立邁入第11年的Paytm，股票首次在印度的證券交易所公開發行（IPO），股價卻在當天下跌了將近28%，跌破了一堆人的眼鏡，其中，包含股神巴菲特。

巴菲特旗下的波克夏公司在2018年投資了Paytm高達3億美元，當時Paytm的估值約100億美元。本來Paytm想藉上市，讓市值站上200億美元，但上市當日收盤，Paytm的市值剩下136億美元左右，讓巴菲特投資的帳面價值一下子減了不少。

Paytm素有「印度的支付寶」之稱，它原是提供手機預付加值，並透過手機付款的平台 （Paytm即Pay Through Mobile之意）。2014年，Paytm推出手機錢包Paytm Wallet，除了手機儲值及網路付款功能外，還能支付計程車、加油站、飛機票和電影票等。

2017年，Paytm成立支付銀行Paytm Payments Bank。「支付銀行」是印度特有的銀行型態，為沒有傳統銀行帳戶，得不到銀行服務的民眾提供網路銀行服務。「支付銀行」可以提供活期帳戶、儲蓄帳戶、提款卡、簽帳金融卡，線上銀行和手機銀行等服務，存款金額上限為10萬盧比（約3.7萬台幣），但不能辦理貸款和信用卡。

公司需要面對的三個問題

目前，Paytm已橫跨行動支付及銀行貸款等多個事業領域，其IPO出師不利，則暴露出市場對Paytm的缺乏信心。Paytm週四的下跌，反映出三個需要面對的問題：

1. 大型機構投資者缺乏興趣

儘管Paytm有巴菲特及軟銀集團創辦人孫正義等知名投資人的撐腰，但在公開發行前，股票的認購力道卻顯得十分不足。Paytm 的IPO於上市當週的週一11月15日開始接受認購，但進度緩慢，截至下午5點，零售部分（散戶）的認購率最高（78%），而機構投資者（6%）和高淨值個人（2%）的認購率仍然很低。

第二天的認購情形相對較好，但主要仍是來自散戶投資者的需求。截至下午4點，零售部分（散戶）的認購率已超過100%，但機構投資者的認購率仍只達到45%，這與印度最近其他大型公司的IPO形成鮮明對比。Paytm是印度最大的IPO，諸如Nykaa（電子商務公司）和Zomato （餐飲外送公司）等大型公司，IPO的規模均無法與Paytm相比，但機構投資者的認購狀況卻遠較Paytm踴躍得多。

對此，一些基金經理人提出了看法。他們認為，Paytm的 IPO可能會是一場風險非常高的賭注，上市後可能不會看到大幅的上漲。原因，出在Paytm的財務狀況。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Paytm創辦人夏馬

2. 財務狀況不佳

許多分析師曾經指出，與收入相比，Paytm的IPO估值偏高。即使在週四大幅下跌之後，Paytm的估值仍然高於大多數同業。

他們會這麼認為，與Paytm的財務狀況有關。Paytm從未公佈過獲利，但據了解，也從沒有賺過錢。由於巨額的營運資金需求，Paytm的營運活動現金流量在2019年、2020年和2021年都是負的。儘管該公司已設法減少虧損，並努力讓核心業務多元化，但截至 今年6月的財務季報，Paytm 仍虧損了38.2億盧比，比去年同期的虧損28.4 億盧比更大。

許多分析師認為，Paytm的未來成長取決於多種因素，包括競爭、擴張、規模經濟和獲利能力，而該公司的獲利能力不足，該長期的成長潛力充滿變數。

3. 公司前景令人擔心

Paytm的迅速崛起，有一大部分是拜印度政府大力推廣行動支付的政策所致，例如支持建置統一的支付接口技術（UPI），以及禁止使用該國面額最大的兩種紙幣等，幫助了Paytm的爆炸性成長。但當Facebook和Google也推出了自己的行動支付，且都利用印度政府支持的UPI技術後，Paytm錢包在行動支付的領導地位上，從此備受威脅。

為此，Paytm開始涉足多個事業線，但除了錢包業務外，其他都無法成為該領域的領導者，突顯出Paytm對未來的商業模式缺乏重點和方向。Paytm將希望放在市場潛力很大的小額信貸上，由於絕大部分的印度民眾没有信用紀錄，無法獲得正式的銀行貸款，因此Paytm與其他銀行合作，提供個人貸款，或「先購買、後付款」等授信服務。

最終，Paytm仍須取得自己的小型金融銀行牌照，但由於Paytm的股東中，具中資色彩的控制公司（例如阿里巴巴）擁有Paytm 30%以上的股份，讓Paytm取得證照顯得十分困難。

Photo Credit: AP / 達志影像

投資人能學到的教訓

對於Paytm在IPO之後遭遇暴跌，身為散戶投資人的我們，又能從中學到什麼？

首先，當大型機構投資者對Paytm的認購缺乏興趣時，散戶投資人就應該有所警惕。每次當股票要反轉向下之前，都是散戶最踴躍接手的時候，但買完之後，通常股價就會一瀉千里。這種散戶被「割韭菜」的情形一再重演，但大多數散戶投資人仍沒有得到教訓。在行情幻滅之前，仍如飛娥撲火般，前仆後繼。