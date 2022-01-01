2022/01/01,
國際

【圖輯】法國加護病房瀰漫恐懼與疲憊，重症患者「非常、非常、非常後悔沒打疫苗」

【圖輯】法國加護病房瀰漫恐懼與疲憊，重症患者「非常、非常、非常後悔沒打疫苗」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

卡韋利醫生說，有兩件事使得這個耶誕節格外具有挑戰性。首先是越來越多的工作人員，在當前Omicron疫情中確診，因此無法工作。再來是由於壓力過大，一些同事乾脆選擇離職。

在法國的加護病房裡，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的確診病患賽巴格（David Daniel Sebbagh）說，他有一件最後悔的事情：沒有接種疫苗。

「疫苗，並不是選擇危險。」52歲的他躺在馬賽的一家醫院裡說：「而是選擇活下來。」

AP_21359365342044
替確診病患翻身的醫療人員｜Photo Credit: AP / 達志影像

加護病房的主治醫生卡韋利（Julien Carvelli），正在努力激勵與鞭策他的醫療團隊。他們辛苦照顧使用呼吸機的病人，還得定期替病患翻身。

第一線醫療人員疲憊不堪，尤其是變種病毒Omicron的壓力很大，病床很快就被填滿了。卡韋利說：「我們擔心沒有足夠的空間。」

這裡是法國最大的醫院之一：馬賽的拉蒂蒙醫院（La Timone），經過了一波又一波的COVID-19襲擊。耶誕節前夕，醫務人員在走廊裝飾了一棵冷杉樹，抓緊時間在他們的小小空檔裡共進一頓餐點，在兩個巡房時段的中間，試圖營造一種共度假期的美好。

AP_21359358873368
抓緊空檔喘口氣的醫護人員｜Photo Credit: AP / 達志影像

醫院允許家屬探望加護病房裡的重症親人，前提是必須要小心。卡亞特（Amelie Khayat）每天都去探望她41歲的丈夫盧多（Ludo），盧多靠著呼吸機昏迷了整整24天。當卡亞特坐在盧多的床上時，這對夫婦互相碰了碰頭。現在盧多已恢復到可以站起來，並給卡亞特一個告別擁抱。

AP_21357618881275
盧多（左）與妻子卡亞特（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

在附近的一病房，一位40歲的病人躺在地上昏迷不醒，瀕臨死亡。她年幼的兒子，把冬天帽子放在她的肚子上，一個親戚則在一旁放了一個基督像。

AP_21359361607377
Photo Credit: AP / 達志影像

雖然法國五歲以上、符合接種資格的人，約有90％都接種了至少一劑COVID-19疫苗、約40％的人打了加強劑，但拉蒂蒙醫院加護病房的大多數COVID-19患者，沒有接種疫苗。

「我很後悔，非常、非常、非常後悔。」病人賽巴格說：「我讓自己陷入了一種思維，認定疫苗不一定是好東西。」

他回憶說，當他COVID-19病症狀最嚴重的時候：「我不知道要去哪裡，腦子一片混亂……我等了好幾個小時，相當痛苦。」

AP_21359367282852
確診的賽巴格（左）與探病的妻子埃絲特（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

塞巴格的妻子埃絲特（Esther）描述了她的恐懼：「這個星期我們的生活支離破碎……我以為我會失去他。」

塞巴格的病毒檢測依然呈陽性，他說現在最重要的是努力恢復。

「如果我接種了疫苗，我就不會輕易陷入這樣的重症狀況。疫苗不代表危險，而是一種預防的機制，以避免更嚴重的事情。」

隨著Omicron變異株在全國肆虐，法國目前正迎來最高的單日確診數。卡韋利醫生擔心，醫院可能很快就會「不堪重負」。

AP_21359367282852
Photo Credit: AP / 達志影像

「我們已經處在一個緊繃的邊緣，幾乎沒有可用的醫療空間。我們真的受夠了，我們一直努力以最好的狀態完成我們的工作……但是確診數越高，醫療人員就會更身心俱疲。」

卡韋利醫生說，有兩件事使得這個耶誕節格外具有挑戰性。首先是越來越多的工作人員，在當前Omicron疫情中確診，因此無法工作。再來是由於壓力過大，一些同事乾脆選擇離職。

卡韋利醫生補充：「醫療人員仍試圖在工作日或夜晚，擁有一些放鬆的休息時間，聚在一起慶祝。不過對於那些失去機會度過耶誕節病人來說，這是如此的令人陌生。」

AP_21359491704203
Photo Credit: AP / 達志影像

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。