2021/12/30,
健康

台灣賀寶芙優質典範正能量，三大面向改善偏鄉兒童營養並實踐永續環保

台灣賀寶芙優質典範正能量，三大面向改善偏鄉兒童營養並實踐永續環保
Photo Credit：賀寶芙

我們想讓你知道的是

貧富差距與資源分布不均在全球造成的飢餓問題日益受到重視，更成為聯合國永續發展目標(SDGs)重點目標之一，優質營養專家美商賀寶芙長期以來不僅關注全球營養攝取，也持續支持發展永續環境。

貧富差距與資源分布不均在全球造成的飢餓問題日益受到重視，更成為聯合國永續發展目標(SDGs)重點目標之一，優質營養專家美商賀寶芙長期以來不僅關注全球營養攝取，也持續支持發展永續環境，多年來透過全球營養零飢餓專案、賀寶芙慈善基金會的賀寶芙之家旗艦計畫、環境企業社會治理(ESG)計畫三大主軸，向全球傳遞正確營養知識與環境保護的決心，幫助偏鄉孩童獲得營養救援，近三年捐款總額將近兩千萬元，今年更透過會員大會舉辦愛心競標，號召百位會員參訪賀寶芙之家，實際接觸弱勢家庭孩童，期盼透過企業力量回饋社會消除飢餓，朝向零飢餓 (Nutrition for Zero Hunger)的最終目標邁進。

美商賀寶芙贊助營養奶昔至台灣食物銀行聯合會
Photo Credit：賀寶芙


一、全球營養零飢餓專案：健康之星計畫、食物銀行捐贈


賀寶芙也在多個國家與非營利組織合作「營養零飢餓專案」，推出「賀寶芙健康之星計畫」（Casa Star Program），幫助孩童學習如何養成健康習慣並融入在健康活躍的生活當中，還設計了實質獎勵，從而強化健康的行為，提升參與者的幸福感。目前也已經在富源國小、杉林國小與梅園國小試辦，並規劃賀寶芙營養師至各校開課，用簡單童趣的語言，教導孩子們認識自己每天必須要攝取的營養素，期望透過簡單任務與相關課程讓偏鄉孩童養成健康好習慣快樂成長！
此外，賀寶芙台灣分公司除了定期贊助產品幫助賀寶芙之家，近年也持續合作食物銀行改善飢餓，不僅2019年捐贈600萬給安德烈食物銀行，透過食物箱將愛與營養深入弱勢。今年度更是首度攜手台灣食物銀行聯合會，該會整合60間食物銀行單位，致力於建構無飢網絡，此次捐贈500瓶兒童奶昔，將營養補充品送到更多弱勢兒童手上達成營養運用最大化，逐步實現營養零飢餓目標。

營養零飢餓：健康之星計畫-營養師到賀寶芙之家教學營養知識
Photo Credit：賀寶芙

二、賀寶芙之家遍佈50個國家、為近10萬名弱勢兒童提供營養援助


在台灣，賀寶芙藉由會員及員工們愛心募捐善款至賀寶芙慈善基金會(HNF)，自2013年起陸續與偏鄉國小合作賀寶芙之家旗艦計畫(CASA Herbalife Nutrition Program)，由賀寶芙台灣分公司定期供應營養品改善孩童健康，也攜手賀寶芙慈善基金會捐助善款，協助學校規劃營養教育課程，增強孩童營養知識。最早成立的花蓮富源國小連續二年獲得花蓮健康促進績優學校第一名，運用補助款建立健康屋，協助孩童接觸健康營養知識教育，並推出晚餐券確保孩童獲得基本營養。第二間賀寶芙之家-高雄杉林國小多次名列高雄小學體適能成績前十名，則是打造幸福廚房教室，由老師自發性考取廚師執照，教導小朋友親手製作與義賣鳳梨酥募集畢業旅行資金。

而2020年最新成立的賀寶芙之家落腳於被歸類為「極偏遠」的苗栗梅園國小，學生大多面臨著單親、依親或隔代教養等家庭問題，孩童長年缺乏充足營養與相關知識，經由賀寶芙長達一年的關懷，透過定期補充賀寶芙奶昔，讓孩童不再面臨營養問題，身高體格都越來越好。同時，也透過賀寶芙農場學習種植蔬果了解營養培養出孩童責任感，逐漸翻轉偏鄉孩童未來，讓孩子擁有健康成長的機會。

三、賀寶芙環境企業社會治理(ESG)計畫，環保永續不遺餘力


隨著企業與環境共存的永續意識抬頭，賀寶芙在環保永續方面，也致力於推行減塑、減碳及減少紙張浪費等各項措施，並鼓勵會員停止使用塑膠袋，自備可重複使用的環保袋，此項計畫光是在亞太地區就減塑88噸。2022年更將推出回收產品空罐再利用的減塑計畫（PCR），透過將產品容器的消費後再生，使塑料用量減少25%和產品外包裝減量的方式，大幅降低溫室氣體排放量，台灣市場目標回收6萬空罐，將減塑至少2.8公噸。期盼透過全方位的回饋社會，讓美商賀寶芙成為全球優質企業典範。


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