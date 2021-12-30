2021/12/30,
國際

同意收留120名受困海上羅興亞難民，聯合國難民署：印尼是其他國家效仿對象

同意收留120名受困海上羅興亞難民，聯合國難民署：印尼是其他國家效仿對象
印尼政府同意收留羅興亞難民，120受困人士漂泊海上28天得以上岸。Photo Credit: Youtube: Al Jazeera English

我們想讓你知道的是

載滿婦女與小孩的船隻上，一張張無助的面孔看著印尼海岸。他們是受困海上快一個月的羅興亞難民，印尼政府一開始拒絕收留他們，卻在輿論壓力下，日前宣布將讓他們上岸，並與當地機構協助他們安定下來。羅興亞難民危機延燒數年，在尋求歸宿的路上屢受波折，安居樂業的日子彷彿遙遙無期。

一艘載著上百名羅興亞人的船隻飄浮在印尼亞齊省（Aceh）附近的海上，印尼日前宣布拒收船隻上的難民，並將他們推回國際海域。事情卻在29日有了轉機，在當地居民及國際組織的抗議下，印尼當局同意讓羅興亞難民上岸。

「印尼政府將在人權的名義上，允許亞齊特區附近海域上漂流的羅興亞難民提供庇護。」印尼政治法律安全統籌部官員維賈亞（Wijaya）在一份聲明中表示。他補充，這艘船的乘客主要是婦女與兒童，「考量到難民在船隻發生緊急狀況，我們才做下這個決定。」

當地部落捕魚社區負責人巴德魯丁．尤努斯 （Badruddin Yunus）27日告訴《路透社》，他週日（26日）就已經在海上就看見這艘船。船上有60名婦女，51名兒童及9名男子。他聲稱，難民原本計劃到馬來西亞，卻在船隻引擎故障以後被困在海上。難民至今已經漂流第28天，一些人病了，也有一人賠上性命。尤努斯也說：「他們看起來虛弱，但狀況安好。」

聯合國難民署（UNHCR）闡述船隻狀況，船隻多處漏水，引擎也受損，在惡劣的天氣下有翻船的風險。他們自週二（28日）積極呼籲政府讓羅興亞難民安全上岸，不過印尼當局卻表示他們只協助船隻修補及提供食物、藥品和水，無法收留難民。當地海軍官員說：「羅興亞人不是印尼公民，即便是難民我們也不能收留，這是政府政策。」在船隻修補完畢後，他們將把難民推向馬來西亞水域。

然而在經過一天的內部會議之後，印尼政府撤回不讓難民上岸的言論。維賈亞也表示，為配合防疫措施，難民們將接受醫療檢查。政府專案小組也會和利益相關者協調，安排難民住宿與後續處理。

聯合國難民署雅加達代表安·梅曼（Ann Maymann）接受《半島電視台》訪問時表示，印尼政府的行為象徵人權與國際法的勝利，並感謝印尼政府願意收留難民。「我們不曾看到願意收留他們的國家，他們的船隻不管到亞太或其它地區，都被拒絕，印尼是其他國家效仿的對象。」

無處可去的羅興亞難民

自2017年8月，緬甸爆發對羅興亞人的軍事鎮壓以來，約73萬羅興亞人逃離緬甸，在這幾年內他們趁著海面平靜的11月至4月航行到馬來西亞、泰國、印尼等東南亞國家尋求庇護。這兩年爆發的疫情更令許多國家加強邊境管制，讓羅興亞尋求安身之所難上加難，經常被迫在海上生活一段時間。

難民署2021年9月數據顯示，印尼境內有大約663名來自緬甸難民，但由於印尼不是1951年聯合國難民地位簽署國，就算難民已經抵達印尼，他們也不得在那裡永久工作或定居下來。《外交家》雜誌編輯塞巴斯蒂安·斯特拉吉奧（Sebastian Strangio）發表評論，他認為羅興亞難民危機將持續好一段時間，因此印尼政府應該盡快想出全面且有效的解決方案。

斯特拉吉奧也提及《美聯社》9月的報導，認為聯合國緬甸人權狀況特別報告員湯姆·安德魯斯（Tom Andrews）提出解決難民危機的最佳且是唯一方案。安德魯斯說明解決危機的根源在於緬甸。他將對緬甸軍方施壓，同時鼓勵國際社會停止對緬甸軍隊收入的支助，「龐大的軍隊需要大量資源，國際社會應該更加嚴謹確保軍政府的收入來源，以防止這些暴行逐漸惡化。」

新聞來源：

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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