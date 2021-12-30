3M攜手胸腔科醫師，教你三步驟讀懂空氣品質 三「讀」解析居家空品，預防空污元兇造成氣喘問題！

氣喘問題人人自危，後天環境也可能充斥空污元兇，積累成危害人體的病徵。一名居住在新北市40歲陳姓女子，無抽菸習慣，但多年來深受劇烈咳嗽與嚴重胸悶所苦。就醫後，診斷出是因長期下廚料理家人三餐，長時間暴露於高濃度PM2.5環境，導致原先輕微氣喘症狀惡化，這就是典型「氣喘假期」的案例。事實上在台灣，平均每十人就有一人有氣喘問題，比例之高！氣喘是慢性病中相當難纏的一種，一旦罹患將可能需要長時間定期回院追蹤。迎接新的一年，不只家具要除舊佈新，居家室內空品也需要「健檢」，全方位空氣濾淨專家3M攜手新光醫院權威胸腔內科主治醫師徐培菘，提出讀空氣三步驟：讀環境、讀指標、讀位置，三「讀」解析居家空品，預防空污元兇造成氣喘問題！

Photo Credit：3M 圖說：3M 在濾淨及靜電不織布領域鑽研超過50年頭，每每推出一項新產品，必經過楊梅廠專業實驗室的層層嚴謹測試和把關。

「氣喘假期」提前收假找不到原因？醫籲：居家空汙是元凶，這些危險因子不可不知！

有人以「氣喘假期」（Asthma Holiday）代表許多氣喘病人在兒時有氣喘，但是進入學齡後到成年的這段期間，很多人症狀會消失改善，等到30-40歲後又開始出現症狀，也就是說有一段時間症狀會消失，使這些年輕人誤以為氣喘已痊癒。過往，大眾多認為天氣變化是造成呼吸道疾病的主因，然而，事實上，居家空污誘發的呼吸道疾病，大幅度地被大眾忽視或未察覺。為此，全方位空氣濾淨專家3M與新光醫院權威胸腔內科主治醫師徐培菘合作，徐醫師表示：「冷熱交替確實是誘發呼吸道疾病發作其一原因，但，舉凡居住在廟宇、工業區附近，或家中成員有吸菸等習慣，都可能是潛在危險因子。過往門診經驗上，也曾遇過不少案例有幼年氣喘病史，長大後沒有症狀以為已經痊癒，但是後來又出現久咳、胸悶的症狀，卻遲遲找不到原因。直到就診追蹤後，才揪出是居家空污引發呼吸道的發炎反應，進而導致呼吸道阻力及敏感度增加，導致「氣喘假期」被迫提前收假，生理與心理都飽受折磨。」3M三年前也曾攜手元培醫事科技大學團隊深入天天開伙、吸菸習慣的家庭，證實這些元兇都有誘發呼吸道疾病的潛在可能性。

Photo Credit：3M 圖說：3M_透過楊梅廠專業實驗室，針對濾淨及靜電不織布進行層層測試和把關。

預防呼吸道相關疾病，就從讀空氣三步驟做起！3M靜電濾淨技術在氣循與濾淨間取得最適解

看不見的空污懸浮粒子充斥在你我生活周遭，除外出戴口罩，徐培菘醫師也建議民眾可以透過選購空氣清淨機，贏回室內呼吸好品質空氣的權利，並攜手全方位空氣濾淨專家3M，共同提出讀空氣三步驟：讀環境、讀指標、讀位置。

第一讀：「讀環境」。從檢驗居家污染源做起，包含吸菸、裝潢甲醛、烹飪油煙等。

第二讀：「讀指標」，根據坪數及濾淨需求挑選空氣清淨產品，除CADR（潔淨空氣輸出量）與 CCM（累計淨化量）外，過濾粒徑種類、濾網循環通透性也是重要指標。

第三讀：「讀位置」。放對位置是贏回好空氣最後一哩路。生活場域可面向空氣清淨產品出風口，即時享受好空氣，並將進風口朝向汙染源，第一線濾除進入家中或家中生成的污染元兇。

全方位空氣濾淨專家3M於全球擁有超過200項靜電濾淨技術專利，在濾淨及靜電不織布領域鑽研超過50年頭，致力於提供大眾全方位空氣濾淨解決方案。每每推出一項新產品，必經過楊梅廠專業實驗室的層層嚴謹測試和把關。而其獨特專利靜電技術，以微織熔噴製程，再透過靜電原理，以正負電荷吸附各種微米等級污染物，舉凡靜電空氣濾網、清淨除濕機、空氣清淨機皆應用此原理，最小可過濾至比PM2.5還小800倍的奈米級PM0.003微粒達99.99%，且每小時換氣次數可達6次，兼具循環通透性和濾淨力。同時，在同樣使用時間跟空間之下，3M空氣清淨機搭配3M靜電濾網及變頻馬達，能夠達到比傳統HEPA濾網高出42.4%[1]的單次潔淨空氣輸出量，更快速濾除PM2.5，讓居家空氣品質有感提升。

[1] 該數據是以FA-U90型號測試得知。