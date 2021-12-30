為突破美國禁令，傳中國將斥資百億美元替華為、中芯牽線，尋求台積電供應鏈協助蓋晶圓廠

中國半導體受到美國貿易黑名單箝制，為求突破，業界盛傳正積極尋求台灣半導體設備商協助。根據業界消息，中國官方將斥資百億美元（約新台幣2800億元），結合晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）能量、華為（HUAWEI ）的晶片設計技術，預計在深圳建立晶圓廠，並來台灣尋求找台積電（TSMC）供應鏈談合作。

美國擴大對中國企業的黑名單

美國政府為了遏止中國新疆剝削人權情況持續惡化，將數十家中國企業和研究機構列入了貿易黑名單，該名單上的公司將被限制使用，由美國提供的技術設備以及資金等。

美國商務部（DOC）、財政部（DOT）鎖定一系列的中國企業，其中有鋪設海底纜線的公司、也有人臉辨識開發商，甚至還有全球最大的無人機製造公司大疆創新公司（DJI）。

《華爾街日報》報導指出，美國商務部進一步針對中國軍事科學院軍事醫學研究院及其下屬的一系列研究機構，一共有40多家公司、機構受到禁制令打擊。

國務卿布林肯（Antony Blinken）於今年12月20日說：「今天的行動（列入黑名單）表明美國政府對中國濫用美國技術和投資破壞美國國家安全的行為保持警惕。」

中國外交部對此則回批美國將中國公司列入黑名單的做法，外交部一位發言人強調，美國無理打壓中國公司。

白宮官員向《華爾街日報》表示，官員未能就美國國防部提出進一步限制中國最大半導體製造商——中芯國際的案子達成共識，官員指出，清單中的用詞不夠廣泛，難以對中芯發揮效力。

中國力拚突破美國禁令，打造晶圓廠找台灣公司協助

為了突破美國對半導體設備的限制，中芯國際、華為等中國企業正積極反撲《經濟日報》報導指出，「華為要蓋晶圓廠，跨足晶圓製造」是近來業者私下熱議話題。

不具名的業者向《經濟日報》透露「近期華為來找我們幫忙去大陸蓋晶圓廠」。報導稱，華為投資初期建廠金額約百億美元（約新台幣2800億元），業者進一步強調，對華為來說錢不是問題，重點是如何取得設備、建廠，快速量產。

《關鍵評論網》詢問資深投資人黃柏堃強調，對此消息並不意外，因為半導體已經成為國家的戰略物資，中國無法不發展半導體，為了避開美國的禁令向台灣廠商尋求協助，是可以預期到的事情。

他分析，不過中國要突破美國的限制非常困難，因為重要的設備技術仍掌握在歐美手上，例如美商應材、美商柯林研發還有著名的荷蘭艾司摩爾（ASML）。而半導體製作繁瑣，也並非外界想像一台機器就能搞定所有問題。

黃柏堃進一步解釋，晶圓製造包含沉積、蝕刻、量測、檢驗還有熱處理，再加上量測、檢驗等設備，只要一個環節無法顧及，技術就沒有辦法突破，而這也是半導體最花錢的地方。

《經濟日報》報導引述業界人士觀察，台灣廠商無塵室與耗材設備商可望搶到商機；但是在風險上，是以晶圓代工領域為主，尤其是主攻成熟製程的聯電（UMC）受到威脅，而華為長期目標則是追趕台積電。

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核稿編輯：翁世航