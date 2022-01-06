《疫苗戰爭》：食藥局向美國人民證明，不管川普怎麼說、怎麼做，科學家仍掌控全局

文：布蘭登・波瑞爾（Brendan Borrell）

第22章 多災多難

八月十五日星期六，《政客》雜誌健康政策線記者丹・戴蒙（Dan Diamond）驅車前往華盛頓特區東北部的岩溪公園（Rock Creek Park），準備與友人爬山。路上他用擴音跟線人通了電話。線人憤憤不平地表示，衛生部發言人卡普托一直在為難疾管中心的內部員工。

不意外，戴蒙心想。他知道疾管中心以難搞聞名，而且卡普托很難取悅。卡普托曾經用黑幫老大的態度，對著戴蒙滔滔不絕地講一件讓他很不滿的事，講了一個小時。與線人結束通話後，戴蒙把車停在登山步道口的停車場，寫了一些筆記，然後開始享受大自然的美好時光。

戴蒙不確定究竟是否能拼湊出可信的故事，但是他不斷地挖，最後終於挖出一件令他毛骨悚然的事。卡普托的科學顧問保羅・亞歷山大對疾管中心刊物《發病率和死亡率週報》（Morbidity and Mortality Weekly Report）上的資訊動了手腳。《發病率和死亡率週報》是「疾管中心的傳聲筒」，戴蒙知道這份期刊就是該領域的「聖經」，提供科學家和健康照護從業人員權威性的建議和資訊。疾管中心最出色的成就就是出版這類權威文章，衛生部官方發言人出手干預的情況前所未聞。

接下來的幾個禮拜，戴蒙取得相關信件，得知亞歷山大一直吵著要疾管中心主任雷德菲爾德修改兩篇已出刊的文章，身為顧問的亞歷山大認為這兩篇文誇大了孩童感染新冠病毒的風險，會影響川普想讓小孩回學校上學的決定。此外，戴蒙還聽說有篇關於奎寧處方的研究被卡普托的團隊壓稿，奎寧是川普在三月和四月大力背書的藥物。亞歷山大在信中表示，在他讀完文章並確認文章內容「公平、平衡」之前，這些資訊不可以外流。預防爆料小組長卡普托還不知道自己即將成為大爆料的主角。

這對卡普托來說根本是雪上加霜，他才正要開始處理疫苗不信任的問題。二○二○年五月至九月間，表示願意施打新冠病毒疫苗的人數從大約七十％掉到五十％。大多數人擔心疫苗批准速度太快，數據顯示，川普支持者本身就是最不願意接種疫苗的人，這讓卡普托非常困擾。除了努力找名人背書之外，卡普托還有另一個浮誇的策略，就是讓「耶誕老人兄弟會」（Fraternal Order of real Bearded Santas）的表演者優先施打疫苗，以此為宣傳手段。

九月的第一週，雷德菲爾德開完工作小組會議之後，來到卡普托的辦公室。疾管中心主任雷德菲爾德一向很好說話。那年夏天，卡普托在疾管中心頤指氣使，但雷德菲爾德還是對他很友善。卡普托有時會用辦公室的電磁爐煮濃縮咖啡給雷德菲爾德，兩人一邊討論共同的信仰，卡普托在人生最黑暗的時期信了天主教。

「為什麼良善的神要在子民中間降下這場疫情呢？」卡普托大聲說出他的困惑。電話響了，卡普托把頭轉向左邊接電話。肥胖的疾管中心主任坐在椅子上，把身子往前傾，戳了一下卡普托脖子右側。「麥可，你的淋巴結硬得跟石頭一樣，你最好去看醫生。」雷德菲爾德說。

隔週，卡普托飛回紐約東奧洛拉（East Aurora）找他的家庭醫生看診，卡普托馬上被安排做電腦斷層掃描。九月十一日星期五，卡普托正在等待斷層掃描報告的時候，收到了丹・戴蒙的訊息。戴蒙在訊息中請他針對顧問亞歷山大干預《發病率和死亡率週報》文章出版的誇張行為做評論。過了幾個小時，戴蒙與卡普托通了電話，這時戴蒙才發現卡普托似乎搞不清楚亞歷山大行為的嚴重性。卡普托替亞歷山大辯護，特別強調亞歷山大受過牛津大學的訓練，也解釋這名反骨的學者其實只是「想要與其他科學家分享自己的看法」。

那天晚上，卡普托讀到戴蒙的報導「川普官員操弄疾管中心的新冠病毒報告」，感到非常憤怒。早就猜到，卡普托心想。卡普托替阿札爾解決了公關危機，而現在媒體的目標成了他本人。他知道戴蒙這篇報導只是一系列負面報導的開端，他也打算一一迎擊。到處都有洩密者，這些人想要弄倒卡普托，想要消滅川普的勢力。同時，卡普托的斷層掃描報告已上傳至醫院的系統，但是卡普托沒有上去看。隔天傍晚醫生致電卡普托，要他趕緊做淋巴結切片檢查。醫生表示沒辦法替他預約水牛城的檢查，建議他回到華盛頓特區再做。

星期天早上，卡普托坐在前陽台上，看起來頗為狼狽。他拿起手機，開始用臉書直播臭罵疾管中心的科學家。他說：「這些人就是見不得美國好，也不想美國有好消息，到處講壞話打算一路講到美國大選。各位，這根本是煽動叛亂。我哪都不會去，他們弄不掉我的。只有總統叫我走我才會走。說真的我是很想走……我的健康狀態出了問題，我的心理狀態也絕對出了問題。我不想要獨自待在華盛頓。我公寓屋頂上長長的影子孤零零地……問題出在，在華盛頓我不能帶槍。」

卡普托很快就把這段語無倫次的影片刪了，但是《紐約時報》搶先了一步。在《紐約時報》公開報導之前，卡普托就先替衛生部副幕僚長朱蒂・史帝克（Judy Stecker）打了預防針。史帝克很氣卡普托，但卡普托表示自己可能罹癌，史帝克的口氣就改變了。史帝克說不管發生什麼事，大家都會支持他。這就是卡普托的詭異特質，總讓人氣得牙癢癢，卻又無法真的討厭他。