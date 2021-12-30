你的臂彎，伴我走過患難：《梅艷芳》的溫柔香港歷史

文：吳子瑜

「曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻，曾遇你真心的臂彎，伴我走過患難。」梅艷芳在《英雄本色III夕陽之歌》飾演周英杰，在炮火連天的越南不顧自身安全，奮身為愛人Mark覓一生路。最後，英杰始終難逃跌宕命運，平淡幸福的夢想只能在Mark懷內實現半刻。

電影在此段的背景歌曲就是《夕陽之歌》，歌曲揭示英杰就算平時如何在三山五嶽之地表現得遊刃有餘，最讓她牽掛的依然是感情。《夕陽之歌》除了是英杰在動盪時勢的自白之歌，也是梅艷芳的個人寫照。

梅艷芳在臨終前的演唱會中演唱《夕陽之歌》之前，提到此歌就是她的心聲。她認為命運往往弄人，動人時刻總是驟間即逝，所以活著最重要的是珍惜眼前想愛的人。縱使梅艷芳走過了多種人生難關，也締造過無數流行經典，她最在乎的還是感情；甚至到了最後一刻，她感謝觀眾的愛，同時感嘆自己未能圓滿的愛情。梅艷芳對生命的理解，就是如此敏感、脆弱、溫柔。

電影《梅艷芳》節錄了梅艷芳四十年來的演藝歷程，濃縮了她的起起跌跌。同時，電影中的梅艷芳經歷過八十年代到千禧年初的香港，亦是對於香港歷史的回應，對比過去慣常只重視工業轉型、經濟發展和政治爭議的香港論述，多了一種溫柔的解讀。

我要輕輕的告訴你，不要把我忘記

流行文化學者吳俊雄認為，香港故事論述常常是男人的故事，講衝勁、奮鬥、勝利，但梅艷芳卻把香港人caring的女性特質發揮出來。1電影以香港編年史的方式呈現梅艷芳的故事，交織著香港各個年代的卻是一段段的感情：先是她與梅愛芳的姊妹之情，後來到了華星遇上了蘇先生、Eddie及契爺何先生的知遇之恩，當然也少不了後藤、Ben的愛情，與及與一眾徒弟的師徒之情，種種感情都成就了梅艷芳生命中對人的感恩、扶持和愛護。

自幼登台賣唱的梅艷芳，成長於各種場合，本來可以變得世故，幸有姐姐梅愛芳陪伴，讓她成長以來都得到扶持和關愛。《相思河畔》便是電影中代表姊妹之情的主題曲，歌曲由二人從小在荔園演出，到愛芳臨終一刻，都依然哼唱著。歌詞「自從相思河畔見了你，就像那春風吹進心窩裡，我要輕輕的告訴你，不要把我忘記」，讓人不能忘記的就是一份感情，就如愛芳每每在妹妹低潮時，總會用手緊握著對方，又會在電話中留下一句想念，讓妹妹感受到愛和扶持。有愛的人才願意關懷別人，理解別人之痛。

除了姐姐自幼的身教，梅艷芳從前輩身上也學習到人與人之間的互相扶持，樂於提攜後輩。電影中的她自成名之後，便收納了一眾徒弟，讓徒弟監制自己的唱片和計劃大型慈善演唱會，將自己得到的機會給予年輕一輩繼揮發揮。更甚，梅艷芳對別人的扶持絕不限於娛樂圈中人，也惠及到香港社會的各界人士。電影中從1997年到2003年間，用不同的新聞片段強調了梅艷芳投入慈善工作的一面；而且她還在香港沙士剛完結之時，為醫護人員及社會大眾舉辦了一次「1：99音樂會」，足證梅艷芳無論對家人、朋友還是同在一地的香港人，都有無盡的愛和關懷。

梅艷芳與香港的興衰

李展鵬曾形容梅艷芳的故事，彷彿就是香港的興衰史。2電影從六十年代開始敘述故事，背景是香港的不同重要時期，例如七、八十年代的工業轉型，八、九十年代的政治爭論及千禧年初的疫症肆虐。不過，電影沒有將梅艷芳比喻為某段香港歷史，而似乎更重視她「香港的女兒」的稱號。梅艷芳代表的香港，是充滿女性特質的香港，與繁榮發展、機遇處處的主流香港論述，始終仍有一種距離。

梅艷芳成名前遊走各大夜場宴會賣唱之時，她重視的是自己的歌唱夢想，鄙視別人為了錢財出賣自己。所以，她不聽從醫生的勸告，繼續唱歌，亦以歌聲阻止酒樓老闆對愛芳獻殷勤。後來到了八十年代，當梅艷芳乘著時勢和才華得到了事業成就，她卻醉心愛情，尋找自己的幸福。直到九十年代，當香港人心惶惶，各走前程之時，她反而振振有詞的說自己會留在香港，安撫一眾焦慮的香港人。最後，梅艷芳在香港沙士結束不久，為了鼓勵香港醫護和大眾，抵抗著政府部門的刁難，舉行慈善音樂會。

直到電影的最後一刻，梅艷芳在告別演唱會上依然強調只要有信心，就一定可以做到。她對自己的信心，並非像男性一樣要逞強和好勝，而是要照顧自己和別人的感情；隨著社會發展而逐漸變得冷漠的香港，仍然有一位明星散發著人性的光芒。

相信自己也相信香港

當一個城市長期籠罩著各種焦慮、恐懼和不穩定時，生活在這個城市的人就會對自己的地方失去信心，只求短利，渴望他日能遠走他鄉。不過電影中的梅艷芳無論身處在香港的哪一個時代，她都對自己充滿信心。因為她深信別人不看好自己時，你更要相信自己，所以她跟張國榮說：「邊個唔拍手掌，就望住佢唱，唱到佢服！唱到佢拍手掌！」

電影中梅艷芳在錄《心債》時，眾人都認為她不能一夜之內完成，但她卻深信自己可以。雖然出身窮苦，但她深信自己的經歷是無可取替，所以她也樂於取代Johnny Ip到夜場表演。後來，她的《壞女孩》遭到媒體封殺，她也堅持演唱會上演唱此歌，因為她不能放棄成就自己的歌，也不能因為自己抱恙而失場。梅艷芳的自信來自她在香港的成長和香港觀眾對她的支持和愛護。

電影中梅艷芳因為小女孩的願望而決定抱恙舉行演唱會，就算知道自己命不久矣，但仍然努力完成最後的演唱會，源於她相信「做人要有頭有尾」，臨離開前也要跟香港觀眾好好告別。縱使她曾經在海外屢獲殊榮，又有過異地戀情和移民到加拿大的機會，但她始於還是回來了香港，回到了她出身成長的地方。因為她在香港得到了成功，也讓自卑的自己找到了自信。

冰冷歷史中的溫柔