《世界戰爭圖鑑》：若想瞭解前蘇聯部隊的軍紀有多麼低落，最好的例子莫過於1994年開始的車臣戰爭

文：克里斯・麥可納布（Chris McNab）

【後共產時代戰爭】

共產主義崩盤、蘇聯也解體後，世界秩序徹底翻轉，軍事版圖也大幅震盪。蘇聯陸軍逐漸由剛獨立的國家及俄羅斯聯邦（Russian Federation）的某些共和國瓜分，有好幾年的時間都處於混亂又疲弱的狀態，不過俄羅斯聯邦陸軍仍是全球最規模最大的軍隊之一，莫斯科直接管控的兵力在1996年達到67萬人，另有數以千計的裝甲戰車、火砲、飛彈及軍機，還有核子武器加持。

話雖如此，實際情況並不如統計數字那麼美好，經濟困境、貪汙情事，以及根深柢固的霸凌文化都減損了俄軍的士氣與作戰能力，導致逃兵風氣開始盛行，更有許多年輕士兵受召入伍後，活生生地被欺凌致死，而先進裝備也多半缺乏維護、任其生鏽，甚至遭人偷竊。

俄軍的霸凌文化

從古至今，霸凌新兵是許多軍隊的陋習，如果部隊的專業要求與士氣特別低落，情況又會格外嚴重，不過在蘇聯及後共產時代的俄羅斯陸軍之中，這樣的惡習更是達到前所未見的醜陋境界，估計每年都造成數百名新兵喪生，有些自殺，有些則是直接受暴致死。俄文稱此現象為「dedovshchina」，意思是「祖父統治」（grandfatherism）：從軍時間已超過服役期一半的老兵擁有「dedy」（祖父）地位，新入伍的「molodoy」（意思是「年輕人」）則完全任他們操控擺布。

基本上，新兵多半會像僕人般被老兵奴役，每天都得承受例行性的羞辱，並奉上錢與食物，要是沒把前輩服侍好，還會被嚴厲毒打，身陷人為製造的重大「意外」，有時甚至因而送命。在1990年代，祖父統治制對俄軍的士氣、招募與續留都造成嚴重影響，從軍也成了眾人爭相走避之事，在那之後，俄軍才開始有計劃地根除軍中最過分、最醜惡的各種霸凌作為。

若想瞭解前蘇聯部隊的軍紀有多麼低落，最好的例子莫過於俄羅斯1994至1996年在車臣的戰爭。自1991年起，位於北高加索多山地區的車臣共和國開始盛行分裂主義運動，起義人士發動反俄政變，宣布脫離俄羅斯聯邦獨立，所以在1994年12月，俄方派出大批軍隊入侵車臣，因為兵力、裝甲、火砲及空軍都具優勢而自覺勝券在握，很快就能收復失土，沒想到車臣士兵頑抗不屈，結合傳統與革命戰式打法，使俄軍死傷慘重。

最後，雙邊開始以暴制暴，譬如俄方曾為了守住格羅茲尼（Grozny）而與車臣部隊鬥得天昏地暗，最後把整座城市夷為平地，過程中也因敵方在街頭巷尾發動的反坦克突襲攻擊，而損失了近2000台戰車。

俄軍最後雖保住格羅尼茲，卻也陷入長期的游擊戰而難以抽身。時至1997年，俄羅斯終於簽下暫時停火條約，但撤兵時已折損5700名兵力，車臣方更死了8萬人。

不過俄國並未就此打住，又再度揮師車臣，而且這次時間更長，從佛拉迪米爾．普亭（Vladimir Putin）上任總理的1999那年一路打到2009年，以車臣為基地的伊斯蘭聖戰組織於1999年8月入侵俄方的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan），是開戰的導火線。戰爭之初至2000年5月，雙方仍採傳統的常規戰法，而且和前次一樣打得如火如荼，不過2000年代初期，俄羅斯的軍事改革計劃發揮成效，改善了戰略與對火砲的使用，讓俄軍不再那麼依賴近身戰，從此脫胎換骨，傷亡數也大幅降低。

格洛尼茲才被圍攻一個多月便淪陷，戰火也延燒至山區；到了2000年春天，車臣反抗勢力的主要據點多半已被鎮壓。在此之後，俄軍繼續打了很長一段時間的游擊戰，戰況時而和緩、時而激烈，車臣恐怖分子的攻擊甚至也波及俄國境內，但這場戰爭的反叛亂階段終究在2009年4月宣告完結。

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蘇聯的瓦解不僅在車臣引發戰爭，南斯拉夫各加盟國間的種族、宗教及區域情勢，也在1980年代因共產主義的凝聚力減弱而逐漸緊繃，極端的民族主義領袖斯洛博丹．米洛舍維奇（Slobodan Milošević）在1987年選上塞爾維亞總統後，問題又更惡化。米洛舍維奇致力推行「大塞爾維亞」主義，在1990年代初期企圖將南斯拉夫劃分成許多不同的聯邦與地區，但施行失敗，時至1992年春天，各加盟國已陷入內戰，打得四分五裂，戰火延燒了四年多。

平民在爭戰時期總會被波及，而這場仗又特別讓百姓吃足苦頭，許多城鎮和村莊都在種族淨化行動中毀滅殆盡，其中又以波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）損失最為慘重，首都塞拉耶佛（Sarajevo）慘遭波士尼亞的塞爾維亞軍圍攻，並在長達3年又4週的攻城戰後淪陷。

國際社群原本不想干涉，但波士尼亞的塞爾維亞人1995年7月再度出手，於斯雷布雷尼察（Srebrenica）屠殺了7000名波士尼亞克人（Bosniak），所以北大西洋公約組織（NATO）終於決定介入，一開始先對塞爾維亞軍機實施禁飛，後來則以波士尼亞塞爾維亞軍為目標發動實際空襲。NATO的干涉終究讓參戰方答應協商，《岱頓協定》（Dayton Accord）也在1995年12月正式簽署，雖有6萬名和平使者協助，但戰爭仍結束得有些勉強。