十八年後，終於懂了：梅艷芳逝世周年紀念

文：九十後佚名

我喜歡梅艷芳18年了。而我，是90後，一個徹頭徹尾的後梅迷。

梅姐撒手人寰的那天，我才10歲。2004年1月11日，TVB做了一個紀念節目《不朽的舞台傳奇梅艷芳》。17年後的11月6日，TVB又製作了另一節目《情懷未變梅艷芳》。時光像倒流一樣，電視機在我沒為意的一剎那，播出那首伴隨我多年的歌曲《似水流年》。我對梅姐的情意，就是從18年前聽到這首歌開始。

人生前面的9年，我相信我的喜好與一般小孩無異，就是放學回家看卡通片和聽Twins。人生第10年開始，我的嗜好、我的精神食糧，甚至我的精神支柱，起了翻天覆地的變化。第一次聽到《似水流年》的時候，我彷彿跌進了宇宙的另一空間。世間上誰有這麼一把神秘的嗓音，把韶華飛逝的黯然，唱得盪氣迴腸？一把沉實、富韻味、帶着故事的聲音，在空氣中迴盪。我恍一恍神，這是觸電般的一聽鍾情。許多年後，我明白到這觸電不是偶然，是一生。

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那孤獨的九年

喜歡梅姐的前面9年，我是孤單的。我不敢思量，也未曾打探，身邊可有同齡人喜歡梅艷芳。但我甘願承受這份孤單，因為我知道我喜歡的她，本來就跟其他人不一樣。古今中外的藝壇，宜男宜女，歌影雙棲，德藝雙馨的能有幾人？那麼，喜歡她的人，自是與眾不同，不會在茫茫人海中自動現身。在無線上網和社交媒體還未發達的年代，我不敢、也無法貿然去找一個同路人。更多的時間，我受家人指責，他們不認同我喜歡一個「死人」。但，我甘願承受這份孤單。

灰心失意的時候，只要我聽到梅艷芳的歌，我就會精神一振。這種振奮是無法解釋的。孤單的時候，我總會在街上、收音機，甚至隔壁傳來的音樂聲中，聽到梅艷芳的歌曲。喜歡是無法解釋的，緣份的奧妙更是無從探究。我甘願承受這份孤單，因為我知道她一直都在。可是，為甚麼？

梅姐去世後的第10年，她的生前好友曾志偉、張學友等人籌辦了《梅艷芳‧十‧思念‧音樂‧會》。10年來絶無僅有的空前盛況，來懷念梅姐的名人齊集在香港會展為紀念梅姐合辦一個大型晚會，廣大的香港觀眾和歌迷朋友則齊集在電視機前屏息凝神，注目欣賞。

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直到這一夜，我才抬起頭來。我為我是梅迷感到光榮。連我的爸爸也盛讚這晚會表演精彩。我想，10年了，我，和我喜歡的她，終於受世人認可了。雖然我「孤單」了10年，我心裡明白我從沒有孤單。可是，為甚麼？

最初對電影不抱期望

今年5月，我看到電影預告。一個熟悉的身影，一個側面，告訴大眾梅艷芳的傳記電影會在半年後上映。梅姐是無人可以取代的，這是路人皆知的事實，所以我對電影不抱期望。到了10月，為了延續梅姐臨終前對兒童癌病基金會的支持，我買了《梅艷芳ANITA》慈善優先場的票。18年後的這一天，我終於明白了。

對我來說，電影的難能可貴不在於演員有多神似、電腦特技多精妙的把一個舊香港還原。這些元素自是重要，但對我並不重要。最重要的是，電影讓我看到梅艷芳的真實心願，也直接回應了18年來我心中的一個問號。

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《梅艷芳經典金曲演唱會》我當然看過，但只是斷斷續續在網上看過。一般人對這個演唱會的印象，就是太淒慘了，因為梅艷芳說過：「我係一個歌手，亦係一個演員。着婚紗唔係我第一次，不過冇一次係屬於我自己………」我不會主動翻看這演唱會。明知是告別，明知是最後，我沒有主動去接觸過多的煽情和感傷。但是，感謝這部電影，它摘錄、也重現了梅姐另一句話：「呢個可能係我一生中嘅遺憾，但我有你哋嘅愛，已經將呢個遺憾填補晒。我將我自己嫁咗俾音樂，嫁咗俾你哋。」

18年後，我才明瞭她的真實心願。一個女性嫁不出去，她悲傷嗎？她自卑嗎？她遺憾嗎？原來梅艷芳早已跨過了這份不忿。得不到的，她並不怨懟，她轉而昂然面對。從宣佈患病到舉辦演唱會的兩個月中，她已跨過了很大的一段心路歷程。在去世幾個月前，她振臂一呼：「我深信我會打贏呢場仗。」在兩個月後的演唱會中，她說：「我有你哋嘅愛，已經將呢個遺憾填補晒。」從她的話語，她已為自己總結一生。

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一個傳奇的婚禮

人生不如意事十常八九——想贏的仗，敗陣告終；想嫁的人，尋尋覓覓，還是孑然一身。人生短暫，但她不計算失去，她不數算遺憾，她只帶着她最自豪的東西——她在舞台上的璀璨成就和她得到的所有愛，昂首闊步，傲然訣別。我看到一個真正的藝術家，生於舞台，終於舞台，真情無悔的為自己熱愛的事業燃燒生命。

這是一個很傳奇的婚禮。一個有新娘但沒有新郎的婚禮。她選擇了自己最熟悉最舒服的地方，那個她生活了、打滾了、拚搏了36年的舞台，而不是在病塌上，為人生作結。台上雖然看不到有新郎，但她說了一句「嫁給舞台，嫁給你們」。那麼，只要紅館的一萬二千名觀眾都同意，這婚禮自然就成了。結婚，是山盟海誓，是對眾人宣告不論順逆也要廝守一生。梅艷芳說的「嫁給你們」是一個宏願，她的意思是，她和舞台、和歌迷永不分開。我驀地發現，這就是我18年來在找的答案。

我的覺悟恰巧也對應了劉培基先生在《情懷未變梅艷芳》上的一席話：「梅艷芳要造一套婚紗，要嫁俾音樂，嫁俾歌迷。呢個係一份大愛……呢個頭紗唔需要男人來揭，我梅艷芳自己揭。我就係梅艷芳。我唔需要男人來愛錫，我只需要舞台同我嘅歌迷……。呢個係獻出一份大愛，呢套婚紗代表咗梅艷芳嘅一生。」