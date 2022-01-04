《港區國安法》實行一年半，台灣政府對香港人應該做得比「口頭支持」還要多

香港國安處動員超過200人，清晨突襲《立場新聞》

據《BBC》報導，12月29日清晨6點，香港警察國安處動員超過200名人員，持《港區國安法第43條實施細則》發出的法庭命令，搜查位於香港九龍觀塘區的獨立新聞媒體《立場新聞》辦公室，查抄大量文件資料。

國安處高級警司李桂華證實，警方以《港區國安法》凍結6100萬港元（約782萬美元）資產，為香港國安警察歷來凍結最大筆資金。此外，他在同一個記者會指出：「調查仍然進行中，所有被捕人士將通宵扣查，不排除更多人被捕；警方亦正通緝在逃人士，但會上並未透露相關名單。」

根據《端傳媒》報導，被捕者包含總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，《立場新聞》副採訪主任陳朗昇則協助調查。而總編輯林紹桐在被捕後辭職。

以上幾人紛紛都因涉嫌違反「刑事罪行條例」第9及第10條「串謀發布煽動刊物罪」被捕。在此次追捕前一日（28日），「蘋果日報案」的黎智英為首等7人，再多被加控一項「串謀發布煽動刊物罪」。而「串謀發布煽動刊物罪」則是自香港尚為英國殖民地時，就存在的法規。

此外，《蘋果日報》副社長陳沛敏亦在大欖女懲教所再次被捕，因她涉於《立場新聞》發表煽動文章。陳沛敏、黎智英及其他蘋果高層先前被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，現在再被加控一項「串謀發布煽動刊物罪」。目前，她還押懲教所。

李桂華警司稱，資料顯示《立場新聞》自2020年7月《港區國安法》實施起，至2021年11月刊登多篇煽動性文章，目的包括「引起憎恨或藐視香港特區政府」，內容也牽涉「煽動他人分裂國家」、「煽動顛覆國家政權」、「請求外國制裁香港」。他也特別提到《立場新聞》在英國倫敦有辦公室，並質疑：「為什麼資金可以充裕到在英國開分社？」警方會特別調查《立場新聞》的資金來源，以及英國分社營運的真正目的，是否勾結外國勢力等情況。

《立場新聞》2021年下半年多次遭到香港政府的批評和施壓。實際上，早在《港區國安法》實施前兩週，《蘋果日報》（即壹傳媒）創辦人黎智英等人就紛紛被逮捕，位於香港的《蘋果日報》也在數日後即停止運作。

「香港不平靜的一年」，香港民主、自由逐漸暗淡

1997年香港主權以「特別行政區」回歸中國，各界將香港譽為「言論自由堡壘」。然而，不到兩年，香港的言論自由在國際社會以及台灣眼前，快速地崩塌。

2019年香港因抗議「逃犯條例修訂草案」爆發數月的「反送中運動」。隨後，中共中央和港府為了控制國內反對聲浪，大幅修訂香港政治和法律制度，打壓異議人士。

細數《港區國安法》上任以來，眾多泛民主派人士被捕入獄，亦或流亡海外。過去一年半以來，著名民主派人士像是黃之鋒、周庭、林朗彥等人就相繼被捕。而羅冠聰、鄭文傑、張昆陽等人，則各自流亡英、美。

在《港區國安法》和北京推動的「愛國者治港」新的立法會選舉制度下，香港過去有限的自治也被剝奪。2021年12月19日香港立法會選舉結果，就顯現港人對「港人治港」的失望。由於民主派「缺席」及新選制，令港人對選舉較往年冷感。2021年僅30％的投票率，創下自1991年立法會直選以來的最低紀錄。

與2016年的58％投票率相比，現僅有約當時的一半。另外，總席次90席的立法會，有89席都為親北京的建制派當選，也表示香港立法會再也不單純是為香港人民發聲的立法機構。

此外，港人集會結社自由、言論自由也逐漸在中共的施壓下消失。據《聯合新聞網》報導，數個支持泛民主派的工會和組織在2021年解散。香港最大教師工會「教育專業人員協會」2021年8月時，基於當前政治氛圍宣布解散，隨後香港最大獨立工會「香港職工會聯盟」也在10月解散。

民主派的「民間人權陣線」（簡稱「民陣」），2019年曾組織數場大型抗議活動，但在遭警方以《港區國安法》調查後，也於8月宣告解散。另外，過去紀念「六四天安門事件」的維園晚會已連續兩年被禁。並且，置放於香港大學描繪天安門受難者扭曲身軀的「國殤之柱」也遭拆除，而其他大學也移除其支持民主或紀念「六四」的象徵物。

布林肯領銜譴責中國打壓香港媒體自由，國際社會相繼替香港發聲

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在12月29日透過國務院的聲明稿，替香港發聲。

布林肯說：「言論自由、新聞自由，以及透過獨立媒體獲取訊息的管道，對繁榮安全的社會至關重要。這些自由使香港能成為世界金融、貿易、教育和文化中心，中國和香港政府透過噤聲獨立媒體，而破壞香港的可信度和生存能力。」他強調：「一個無懼面對真相的自信政府，才能擁抱新聞自由。」

美國多位議員也譴責中國對於香港媒體自由的壓迫。美國共和黨籍的聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn, R-TN）12月29日在推特上表示：「我們必須與民主、香港和那些為了維護自由，與中共抗爭的人站在一起。」

此外，同為共和黨籍的聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）同日也在推特上譴責：「香港的另一間獨立媒體倒閉了。中共就是這樣對待那些熱愛自由的人，中共在摧毀民主並壓制異議人士，迫使人們生活在恐懼中。而熱愛自由的國家，必須譴責這粗暴的威權主義。」

《路透社》報導，聯合國人權辦公室表示：「對港府持續打壓公民空間，包括拘捕6名《立場新聞》人員事件感到震驚，大家目睹香港公民社會自由表達的空間，急遽收窄。」該辦公室重申香港受到《公民權利及政治權利國際公約》（The International Covenant on Civil and Political Rights）約束，因此有法律責任尊重資訊、言論及集會自由，以及保證程序正義處理。