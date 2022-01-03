曾獲得羅馬大獎建築項目得主，設計越南「統一宮」的建築師吳曰樹

文：阮饅頭

還記得第一次在越南逛的歷史古蹟就是統一宮，那時候只知道統一宮是越南共和國的總統府，氣派的裝潢是接待外賓之處，另外還有一個地下道防止空襲，原以為歷史非常久遠，卻沒想到是1966年才完成的大型建築。仔細去研究了統一宮的建築師，也才發現這位建築師就是非常有名的吳曰樹（Ngô Viết Thụ）。

吳曰樹是首位入選美國建築師協會名譽院士的亞洲建築師，在南越時代有許多重要的建築作品，包括統一宮、順化大學、大叻原子研究所、大叻市場及守德大學村。

吳曰樹的早年學習之旅

吳曰樹生於1926年，高中畢業後因為對於建築感興趣，因此前往大叻建築學院就讀，1950年畢業後，因著妻子的支持到了巴黎美術學院就讀。在法國的求學歲月，最讓大家有印象的，應該是他與百位歐洲優秀的學生一起參與了羅馬大獎（Prix de Rome）。羅馬大獎分別有繪畫、雕塑、建築、雕刻和音樂五個類別，在建築項目決賽時必須設計地中海大教堂的建築，吳曰樹用現代風格及突破性的思維，打破評審對於教堂大門朝向的迷思，得到了滿分的殊榮，成為羅馬大獎建築項目得主。

（奪得羅馬大獎的吳曰樹，跟朋友一起歡呼慶祝）

當時吳曰樹已聲名遠播，原本可以在國外繼續發展的他，在南越政府為他祝賀的電報上，吳廷琰希望他能回到越南來幫助南越的建設工程，且在他父親的提點下，年僅34歲的吳曰樹遂決定返回越南繼續他的建築設計之旅。

吳曰樹對統一宮設計的概念

在吳曰樹的設計之旅中，統一宮便是非常有名的設計之一。統一宮在設計理念上，可說是伴隨著哲學、傳統、東方文化及民族個性在內；若是鳥瞰統一宮，整體是呈現「吉」這個中文字，象徵著吉祥與幸運，而統一宮的正門，其實也有深有含義，例如最上層為中文字「口」，代表教育與言論自由，「口字」中間加上一個旗桿代表中文字「中」，代表著「忠誠」。

此外由四樓屋簷、榮譽陽台到大廳堂形成中文字的「三」，表示在民主之前要具備「人、明、武」三個要素；中文字「三」加上一束一點就成了「主」，象徵著國家主權，最後，正面加上下面兩個柱子，就形成中文字的「興」，代表國泰民安。

雖然吳曰樹是在西方學習建築設計，但從獨立宮的設計可看出，這並非是西方樣式，反而加入了亞洲的元素，有中文字型和越南傳統建築風格，所以建築物看上去與整個越南的氛圍相當融洽，且有深刻涵義。

Photo Credit: iStock 統一宮

除了上述作品，吳曰樹還設計了順化的富康大教堂（nhà thờ chính tòa phủ cam）、平陽醫院（Bệnh viện Sông Bé）和順化世紀飯店（Khách sạn Century Riverside Huế），他還參與了城市河內與海防的整體規劃設計，並在西貢南部設計競賽上擔任評審委員，他的設計作品充滿各式各樣題材，且每一個都深具特色及意義。

Photo Credit： Lưu Ly CC BY SA 3.0 位於順化的富康大教堂。

本文獲阮饅頭授權刊登，原文請見：設計統一宮建築師的故事：吳曰樹（Ngô Viết Thụ）

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責任編輯：吳象元

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